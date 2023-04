Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-crpzv6gv393d)

Βραδιά αποχώρησης χθες βράδυ στον Άγιο Δομίνικο. Στον τάκο βρέθηκαν η, ο, ηκαι ο. Οσυνάντησε τις δύο ομάδες στο συμβούλιο αποχώρησης του Survivor All Star.Οι κόκκινοι παίκτες ήταν χαλαροί καθώς κανένας από την ομάδα τους δεν κινδύνευε με αποχώρηση. Αντιθέτως οι μπλε παίκτες βρισκόταν εν αναμονή της ανακοίνωσης του Γιώργου Λιανού. Ηαπό το Survivor All Star. «Κάποια στιγμή θα γινόταν και αυτό. Ήταν η τέταρτη φορά και το ταξίδι εδώ για μένα τελειώνει. Είχα ένα ένστικτο σήμερα, αγκάλιασα και τα παιδιά πριν φύγουμε από την καλύβα. Είναι απόλυτα σεβαστή η απόφαση του κοινού. Νιώθω πάρα πολύ δυνατή που κατάφερα και επιβίωσα, αγωνίστηκα και έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό», ήταν τα πρώτα λόγια της Ελευθερίας Ελευθερίου η οποία συμπλήρωσε: «Τα έχω ζήσει όλα στα κόκκινα».Απαντώντας στην ερώτηση του Γιώργου Λιανού για τον ποιον θα ήθελε να δει νικητή του Survivor All Star, η Ελευθερία Ελευθερίου κοίταξε τονλέγοντας το όνομά του, ενώ εκείνος την πήρε στην αγκαλιά του.