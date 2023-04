ε μια μακροσκελή συνέντευξη που δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα

Τοεπιβεβαίωσε ότι η πολυαναμενόμενη ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Killers of the Flower Moon» θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στην Κρουαζέτ. Η εκδήλωση θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά που ο Σκορσέζε θα παρουσιάσει ταινία στις Κάννες από τότε που κέρδισε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας για το «After Hours» το 1986.Σύμφωνα με το Variety, η ταινία λέγεται ότι θα αγγίξει τις 4 ώρες, θέτοντας ένα νέο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια ταινία του θρυλικού Αμερικανού σκηνοθέτη. Προηγουμένως, η μεγαλύτερη ταινία του Σκορσέζε ήταν «Ο Ιρλανδός», όπου είχε διάρκεια 3,5 ώρες. Το Φεστιβάλ δεν έχει ακόμη διευκρινίσει αν η ταινία θα προβληθεί εντός ή εκτός συναγωνισμού.Η πρωτότυπη ταινία της Apple συγκεντρώνει ένα καστ αστέρων, με επικεφαλής τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο Ρόμπερτ Ντε Νίρο , Λίλι Γκλάντστοουν, Τζέσι Πλέμονς, Κάρα Τζέιντ Μάιερς, Τζάνα Κόλινς, Τζίλιαν Ντιόν και Ταντού Καρντινάλε. Η παγκόσμια πρεμιέρα έχει οριστεί για τις 20 Μαΐου του 2023, στο διάσημο «Grand Théâtre Lumière».Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Apple αποκάλυψε ότι το «Killers of the Flower Moon» θα κυκλοφορήσει σε συνεργασία με την «Paramount Pictures» σε επιλεγμένους κινηματογράφους στις 6 Οκτωβρίου και θα ακολουθήσει ευρεία προβολή στις 20 Οκτωβρίου. Η ταινία θα είναι επίσης διαθέσιμη για streaming παγκοσμίως στο Apple TV+.Η εξασφάλιση της ταινίας του Σκορσέζε στις Κάννες αποτελεί σημαντική επιτυχία για τον επικεφαλής του Φεστιβάλ Τιερί Φρεμώ και ακολουθεί μήνες συζητήσεων με την Αpple και την Paramount. Σστο Variety, δήλωσε ότι ένα από τα σημαντικά πράγματα για την επερχόμενη 76η έκδοση του φεστιβάλ «ήταν να διασφαλίσουμε ότι ο Μάρτιν Σκορσέζε θα παρευρεθεί με τη νέα του ταινία, η οποία είναι ένα σημαντικό έργο».Η ταινία είναι βασισμένη στο μπεστ σέλερ βιβλίο του Ντέιβιντ Γκραν και γραμμένη για την οθόνη από τους Έρικ Ροθ και Σκορσέζε, η ταινία εκτυλίσσεται στην Οκλαχόμα της δεκαετίας του 1920, περιγράφοντας τις κατά συρροή δολοφονίες μελών των ιθαγενών Αμερικανών και την έρευνα του FBI για τη σειρά των βίαιων εγκλημάτων.