Σάρον Στόουν: «Όταν έκανα το Βασικό Ένστικτο, έχασα την επιμέλεια του γιου μου»

μίλησε για το πώς ήταν να χάνει την επιμέλεια του μεγαλύτερου γιου της, την ίδια στιγμή που η καριέρα της είχε απογειωθεί.Η ηθοποιός βρέθηκε στο προσκήνιο όταν πρωταγωνίστησε στο επιτυχημένο ερωτικό θρίλερ «Βασικό ένστικτο» το 1992. Την όμως που η καριέρα της ήταν στα καλύτερά της, στην προσωπική της ζωή και όταν τα φώτα έσβηναν τα πάντα ήταν διαφορετικά.«Έχασα την επιμέλεια του παιδιού μου», είπε στο επεισόδιο της Τρίτης του podcast Table for Two with Bruce Bozzi.«Όταν ο δικαστής ρώτησε το παιδί μου -το μικροσκοπικό μου αγοράκι- "Ξέρεις ότι η μητέρα σου γυρίζει ταινίες σεξ;". Αυτό το είδος της κακοποίησης από το σύστημα, ότι εξετάστηκε δηλαδή τι είδους γονέας ήμουν επειδή έκανα αυτή την ταινία. Οι άνθρωποι τώρα κυκλοφορούν χωρίς ρούχα στην κανονική τηλεόραση και εσείς είδατε ίσως ένα δέκατο έκτο της ταινίας- και έχασα την επιμέλεια του παιδιού μου».Η Stone έχει έναν γιο τον Roan με τον πρώην σύζυγό τηςΤο ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου το 1998 και υιοθέτησε τον Roan το 2000. Τρία χρόνια αργότερα, ο Bronstein κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, το οποίο βγήκε το 2004.Ζήτησε την κύρια επιμέλεια του, ο οποίος ήταν 8 ετών τότε, μετά τον χωρισμό, με τον δικαστή να απορρίπτει τελικά το αίτημά της για πλήρη επιμέλεια, θεωρώντας ότι ο Bronstein θα μπορούσε να προσφέρει ένα πιο σταθερό περιβάλλον στην κατοικία του στο Σαν Φρανσίσκο.Ο δικαστής έκρινε ότι η Stone «αντιδρούσε υπερβολικά» για την υγεία του 8χρονου παιδιού της, προτείνοντάς του να κάνει ενέσεις μπότοξ για να σταματήσουν να μυρίζουν τα πόδια του - κάτι που η ίδια είχε αρνηθεί.Ο δικαστής σημείωσε επίσης ότι η Stone ανέθετε συχνά τη φροντίδα του γιου της σε «τρίτους».«Κατέληξα στο νοσοκομείο με ταχυπαλμία. Είχε ραγίσει η καρδιά μου», θυμήθηκε η ηθοποιός.Το 2008, η Stone έχασε την έφεσή της για να αποκτήσει την κύρια επιμέλεια του Roan. Στη συνέχεια υιοθέτησε άλλα δύο παιδιά, τον Laird Vonne, 17 ετών, και την Quinn Kelly, 16 ετών, το 2005 και το 2006 αντίστοιχα.Η ηθοποιός έχει ιδιαίτερα στενό δεσμό με τον 22χρονο σήμερα Roan, ο οποίος κατέθεσε χαρτιά για να προσθέσει το «Stone» στο όνομά του το 2019.Όσο για τα γυρίσματα του «Βασικού Ενστίκτου», η Stone δήλωσε στο The New Yorker το 2021 ότι τα γυρίσματα της ταινίας «επιβάρυναν τους πάντες».«Ο Paul Verhoeven ο σκηνοθέτης κατέληξε στο νοσοκομείο - έσπασε το ιγμόρειο και δεν μπορούσε να σταματήσει τη ρινορραγία. Υπήρχε τεράστια πίεση σε εκείνο το πλατό».«Τώρα οι άνθρωποι κυκλοφορούν και δείχνουν τα μόριά τους στο Netflix, αλλά, τον παλιό καιρό, αυτό που κάναμε ήταν πολύ καινούργιο», συνέχισε.«Ήταν μια ταινία μεγάλου μήκους για ένα μεγάλο στούντιο και είχαμε γυμνό, σεξ, ομοφυλοφιλία, όλα αυτά τα πράγματα που, στην εποχή μου, έσπαγαν τα ταμπού».Φωτογραφία: