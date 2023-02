Φράνσις Φάρμερ: Η αντισυμβατική ξανθιά του Χόλιγουντ που υπέστη ηλεκτροσόκ

Η Φράνσις Φάρμερ ήταν από τις γυναίκες που ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στους σεξιστικούς περιορισμούς των γυναικών ηθοποιών στο πρώιμο Χόλιγουντ.



Η Αμερικανίδα καλλονή έγινε γνωστή τη δεκαετία του 1930 και του 1940 και όλοι μιλούσαν για ένα ανερχόμενο αστέρι της εταιρείας παραγωγής που την ανακάλυψε, την Paramount.



Εμφανισιακά ξεχώριζε για τα ξανθά μαλλιά της και το διαπεραστικό βλέμμα που λάτρευε ο φακός. Η «βαριά» φωνή της όμως, ήταν εκείνο που πρόσεχε πρώτο κανείς, όταν τη γνώριζε, καθώς πήγαινε «κόντρα» με το παρουσιαστικό της.

Έχοντας λάβει υψηλά επίπεδα μόρφωσης και προασπιζόμενη τα αριστερά φρονήματα της εποχής, η Φάρμερ πήγε κόντρα στο κατεστημένο και έγινε περιζήτητη.



Οι καλές μέρες δεν κράτησαν πολύ. Ο μη αποδεκτός δυναμισμός της και ο αγώνας που έδινε για χρόνια με διαταραχές, όπως η κατάθλιψη και η σχιζοφρένεια, την οδήγησαν να περάσει πολλά χρόνια έγκλειστη σε κλινικές και ιδρύματα με πολύ αμφίβολες μεθόδους περίθαλψης ψυχικών προβλημάτων.



Σύντομα αντιλήφθηκε ότι για τους παραγωγούς ήταν απλά μία όμορφη ξανθιά και η πόρτα του Χόλιγουντ έκλεισε για πάντα. Σαν αποκορύφωμα στην τραγική ιστορίας της, ήρθαν οι θεραπείες με ηλεκτροσόκ (ECT), που λέγεται ότι της άφησε αρκετά προβλήματα σωματικά και ψυχολογικά.



Οι σπουδές και οι μέρες της δόξας

Γεννημένη στο Σιάτλ της Ουάσινγκτον το 1913, η νεαρή ξανθιά αποφάσισε από νωρίς να ακολουθήσει το πάθος της για τις τέχνες.



Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της πρωτεύουσας των ΗΠΑ, όπου σπούδασε δραματική τέχνη, και αργότερα μετακόμισε στο Χόλιγουντ για να γίνει ηθοποιός.

Το 1935, όταν ήταν ακόμη φοιτήτρια, κέρδισε, σε διαγωνισμό κάποιας αριστερής εφημερίδας, το πρώτο βραβείο, δηλαδή ένα ταξίδι στην Σοβιετική Ένωση.

Η υποκριτική της δεινότητα και κυρίως η εξωτερική της εμφάνιση, εξασφάλισαν στη Φάρμερ πολύ σύντομα ένα συμβόλαιο με την Paramount Pictures. Ο σκηνοθέτης, Χάουαρντ Χοκς, υποστήριζε ότι η Φάρμερ είχε περισσότερο ταλέντο από κάθε άλλο ηθοποιό που είχε συνεργαστεί.

Μερικές από τις πιο γνωστές ταινίες όπου συμμετείχε ήταν το «Come and Get It» και το «Bing Crosby» το 1936, αλλά και το «Son of Fury» το 1942.