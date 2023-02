Πυρετός το Σαββατόβραδο με Ρούλα, Φαίη και Κοκλώνη

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cqhke5nry60h)

«Προφανώς κάποια πράγματα θα με πείραζαν. Πολλά με έπνιγαν, μπορεί και να τα ‘χω μοιραστεί. Προτιμάω να φύγω, γιατί αν τα πολεμήσω ή θα τσακωθώ πάρα πολύ άσχημα ή θα φωνάξω… δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Το 99% δεν καταλαβαίνει όταν τους λες τον λόγο που φεύγεις ή που δεν μπορείς άλλο ή που δεν σου αρέσει αυτό. Σου λένε κάτι μπούρδες». Επέλεξα αυτά τα υπέροχα, απλά και τόσο ουσιαστικά λόγια της Κατιάνας Μπαλανίκα στο «Στούντιο 4», γιατί πιστεύω ότι εκφράζουν πολλούς. Αγνοείται η ευθεία οδός στις μέρες και βασιλεύει η λοξοδρόμηση και η οπισθοχώρηση.Το «Έτερος Εγώ» της COSMOTE TV επιστρέφει απόψε στις 23:00 με τη «Νέμεση», το τελευταίο κεφάλαιο της επιτυχημένης τηλεοπτικής ανθολογίας, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και σενάριο του ίδιου και της Κατερίνας Φιλιώτου. Πολύ καλή προσπάθεια, εξαιρετική σειρά.Γενικά, η μυθοπλασία ευτύχησε φέτος. Εδειξε ότι οι καλές παραγωγές πάντα θα ξεχωρίζουν ακόμη κι αν προσπαθούν να ανθίσουν όχι σε τόσο εύκρατες συνθήκες. Κάπως έτσι οστο Open και το «Βραχιόλι της φωτιάς» στην ΕΡΤ καλπάζουν και δεν υπολογίζουν τον ανταγωνισμό. Ρούλα Κορομηλά με το «Σπίτι με το Mega», η Φαίη Σκορδά με το «Voice» και ο Νίκος Κοκλώνης με το «Just the two of us» θα κονταροχτυπηθούν το ερχόμενο Σαββατόβραδο. Δύσκολη μάχη και διαφορετικά σόου, με διαφορετικά κοινά. Θα έχει ενδιαφέρον ο λογαριασμός που θα έρθει την Κυριακή το πρωί.Το ενδεχόμενο να προχωρήσουν οι ηθοποιοί σε απεργία διαρκείας δεν θα επηρεάσει μόνο τα θέατρα αλλά και τις τηλεοπτικές σειρές. Επειδή πλέον τα επεισόδια είναι πολλά την εβδομάδα, θα δημιουργήσει σημαντικό πρόβλημα στα κανάλια. Η επανάληψις μήτηρ μαθήσεως, να πούμε και όχι μόνο.Τοπλέον δεν θυμίζει τον παλιό καλό εαυτό του. Και σίγουρα δεν είναι θέμα αριθμών. Πασχίζουν οι συνεντεύξεις. Και θα το ξαναπώ. Οι ηθοποιοί παίζουν ρόλους, δεν κάνουν συνεντεύξεις. Η συνέντευξη είναι δημοσιογραφικό εργαλείο και απαιτεί ικανότητες και ταλέντο. Η εκπομπή είναι αποδυναμωμένη. Κρίμα.είναι σπουδαίος δημοσιογράφος. Με γνώσεις, με σοβαρότητα, με συναίσθημα και δημοσιογραφικό ένστικτο. Πρέπει να βραβευτεί με ειδικό βραβείο για όσα έκανε αυτή την περίοδο στον φονικό σεισμό της Τουρκίας. Συγχαρητήρια, συνάδελφε. Αν η κριτική ενοχλεί, προσπέρασέ την. Να την εμποδίσεις δεν μπορείς. Αυτό λέγεται λογοκρισία. Στην τηλεόραση η κριτική αντιμετωπίζεται με περίεργο τρόπο. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει ούτε στο θέατρο, ούτε στον κινηματογράφο. Όταν βολεύει, γίνεται θέμα στις εκπομπές αλλά απομονώνοντας φράσεις. Όταν δεν βολεύει… Ας μην το ανοίξουμε τώρα το θέμα, ακόμη τρέχει η σεζόν. Όταν τελειώσει όμως, ας απασφαλίσουμε μερικοί, για να ειπωθούν πολλές αλήθειες.Ποια πανελίστρια δηλώνει εκτός κάμερας ότι θέλει να φύγει από την εκπομπή στην οποία βρίσκεται και στην κάμερα ότι θέλει να παραμείνει;