Survivor All Star Spoiler: Αυτός είναι ο νέος παίκτης που αναχωρεί για Άγιο Δομίνικο

Το Survivor All Star μπορεί να έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Κυριακής 10 Ιανουαρίου, ήδη όμως αναμένεται μια οικειοθελής αποχώρηση, που όπως γνωστοποιήθηκε αυτή αναμένεται να είναι της Βρισηίδας Ανδριώτου, ενώ θα εμφανιστούν και νέοι παίκτες στον Άγιο Δομίνικο.Ένας από αυτούς είναι ο Γιώργος Κόρομι , ο οποίος με ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα» του Alpha, ενημερώθηκε τελευταία στιγμή από την παραγωγή του reality επιβίωσης πως πρέπει να ετοιμάσει τις βαλίτσες του, για να μπει στη θέση της Βρισηίδας Ανδριώτου. Ο Γιώργος Κόρομι, στην τελευταία του ανάρτηση είχε γνωστοποιήσει πως δεν θα βρεθεί ανάμεσα στους παίκτες του Survivor All Star και μάλιστα με μία ανάρτηση στο Instagram θέλησε να ευχηθεί καλή αρχή στους παίκτες, που ήδη αγωνίζονται για το έπαθλο του ριάλιτι.Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό, ανέβασε φωτογραφίες από τους στίβους μάχης από όταν συμμετείχε ο ίδιος στο ριάλιτι επιβίωσης.Τις φωτογραφίες συνόδευε και ένα μακροσκελές κείμενο, με το οποίο ενθάρρυνε τους συμπαίκτες του και τους συμβούλεψε να προσέχουν και να οπλιστούν με υπομονή.«Φτάνουν οι παίχτες σε λίγο στα μέρη τα παλιά…εκεί που ζήσαμε τόσες αναμνήσεις. Γνωριστήκαμε, κάναμε φιλίες, που κρατήσανε και μας μείναν οι ωραίες αναμνήσεις από 7 μήνες σε αυτήν την παραλία. Θα ευχηθώ σε όλους του παίχτες καλή αρχή, καλή δύναμη, υπομονή (θα σας χρειαστεί σίγουρα), προσοχή μεγάλη, υγεία και ότι καλύτερο σε όλους!!! Απολαύστε το και θα σας καμαρώνω και θα σας στέλνω τα καλύτερα vibes από εδώ!! Rock it. Survivor All Stars 2023 ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ!!!» έγραψε στην ανάρτησή του.