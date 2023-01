Μία «ανάσα» πριν την πρεμιέρα του Survivor All Star απόψε, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι επικαλέστηκε ρεπορτάζ της, το οποίο θέλει τον Κωνσταντίνο Βασάλο και την Ευρυδίκη Βαλαβάνη να μην είναι ζευγάρι.

Η πρώην παίκτρια του ριάλιτι επιβίωσης δήλωσε ακόμη, στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!», ότι επικοινώνησε με τον Γιώργο Αγγελόπουλο και συζήτησαν για αυτό, ενώ σχολίασε και το ενδεχόμενο να πάει και η ίδια στον Άγιο Δομίνικο.

Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι είπε: «Λένε ότι θα μπω αργότερα στο Survivor. Όλοι οι All Star θα παίρνουμε 5.000 ευρώ. Επειδή ξέρω τον Γιώργο Αγγελόπουλο, μιλήσαμε και μου είπε ότι δεν θέλει να πάει γιατί είναι 90% ριάλιτι. Το Survivor All Star θα είναι ένα "βρόμικο" Power of Love. Είναι ένα ριάλιτι έχουν μπει όλα τα ζευγάρια και θα πουλήσουν έρωτα. Θα είναι μέσα στις λάσπες Βρισηίδα – Σπύρος, Μαριαλένα – Σάκης θα είναι άλλο το σκηνικό».

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cpmozh5r2vm9)

«Δεν είναι μαζί ο Βασάλος και η Βαλαβάνη έτσι λέει το ρεπορτάζ μου. Δεν είναι με τη Σοφιάννα ο Κωνσταντίνος» αποκάλυψε στις ίδιες δηλώσεις.