Τζέιμς Κάμερον για Κέιτ Γουίνσλετ: Τα γυρίσματα του Τιτανικού την «τραυμάτισαν»

Kate Winslet talks ‘Titanic’ 25th anniversary as James Cameron says she was ‘traumatized’ by the film https://t.co/xCu8lhNaOb — Fox News (@FoxNews) December 6, 2022

Ο σκηνοθέτης του Τιτανικού,αποκάλυψε ότι η Κέιτ Γουίνσλετ απέκτησε «κάποιο τραύμα» στα γυρίσματα του Τιτανικού Η θρυλική κινηματογραφική ταινία του 1997 σηματοδότησε τη μεγάλη διεθνή επιτυχία της Κέιτ Γουίνσλετ, η οποία υποδύθηκε τη «Ρόουζ» δίπλα στον «Τζακ», που ενσάρκωσε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο.Η Χολιγουντιανή ηθοποιός πρόσφατα αναβίωσε τη συνεργασία της με τον Τζέιμς Κάμερον στο επερχόμενο σίκουελ του Avatar, « The Way of Water ».Σύμφωνα με τα όσα είπε στο Radio Times ο διάσημος σκηνοθέτης που είναι γνωστός για τις κοστοβόρες παραγωγές των ταινίων του: «Πιστεύω ότι η Κέιτ εξήλθε απότα γυρίσματα του Τιτανικού με ένα μικρό τραύμα λόγω της κλίμακας της παραγωγής και της ευθύνης που ένιωθε γι′ αυτήν. Κι οι δυο ήμασταν πολύ ανυπόμονοι να δουλέψουμε ξανά, να δούμε τι που βρίσκεται ο άλλος σ′ αυτό το σημείο της ζωής και της καριέρας μας. Είναι ”τεράστια” κι υπεύθυνη στα γυρίσματα. Θα ορκιζόσουν ότι είναι ο παραγωγός της ταινίας» τόνισε χαρακτηριστικά ο Κάμερον.

«Avatar: The Way of Water»

Η Κέιτ υποδύεται τη «Μετκαγίνα» στο πολυαναμενόμενο σίκουελ του «Avatar», το οποίο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη σχεδόν 13 χρόνια μετά την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας, που εξελίχθηκε στο φιλμ με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών.Το «Avatar: The Way of Water» είναι η πρώτη από τις τέσσερις προγραμματισμένες συνέχειες της υπερπαραγωγής του 2009, με τις υπόλοιπες τρεις να κυκλοφορούν το 2024, το 2026 και το 2028, αντίστοιχα. Ο σκηνοθέτης ωστόσο, έχει αφήσει να εννοηθεί σε συνέντευξή του στο «Empire» ότι μπορεί να μη σκηνοθετήσει τις δύο τελευταίες ταινίες του franchise.