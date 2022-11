GNTM 5, μετά την αποχώρηση της Ραφαέλας, βρίσκει τη Μαρίτα, ανανεωμένη και ανεβασμένη, σε άλλο δωμάτιο και την Κότυ με τη Μάρα να μη δείχνουν καθόλου ενοχλημένες.



Η model instructor Mary Vitinaros και ο Γιώργος Καράβας έρχονται να προσθέσουν χρώμα στη μέρα των μοντέλων, τα οποία καλούνται να εκφράσουν την ψυχολογία και τον χαρακτήρα τους χρησιμοποιώντας μία χρωματική παλέτα. Η νικήτρια του mini challenge είναι ιδιαίτερα τυχερή, καθώς θα κερδίσει ένα κορυφαίο smartphone! Η νέα μέρα, που ξημερώνει στο σπίτι του, μετά την αποχώρηση της Ραφαέλας, βρίσκει τη Μαρίτα, ανανεωμένη και ανεβασμένη, σε άλλο δωμάτιο και την Κότυ με τη Μάρα να μη δείχνουν καθόλου ενοχλημένες.Η model instructor Mary Vitinaros και ο Γιώργος Καράβας έρχονται να προσθέσουν χρώμα στη μέρα των μοντέλων, τα οποία καλούνται να εκφράσουν την ψυχολογία και τον χαρακτήρα τους χρησιμοποιώντας μία χρωματική παλέτα. Η νικήτρια του mini challenge είναι ιδιαίτερα τυχερή, καθώς θα κερδίσει ένα κορυφαίο smartphone!

Το μήνυμα της επόμενης μέρας αφήνει τα κορίτσια με ερωτηματικά, τα οποία λύνονται με την άφιξή τους στο location της δοκιμασίας. Εκεί, τους περιμένουν μία αχανής έκταση, τρία αυτοκίνητα και ο θρύλος Κώστας Στεφανής, που με την οδήγησή του ανεβάζει την αδρεναλίνη όλων! Τα μοντέλα καλούνται, φορώντας το western look της Χριστιάνας Χατζηπαπά, να «ξεκολλήσουν» το αυτοκίνητο, που έχει μείνει μέσα στις λάσπες, αναπαριστώντας μία ρεαλιστική στιγμή από τα περιοδικά μόδας, με τον καλλιτέχνη-φωτογράφο Σπύρο Χαμάλη να ανεβάζει το concept σε άλλα επίπεδα.

Κάποια μοντέλα τα πηγαίνουν καταπληκτικά, κάνοντας τον Τάσο Σωφρονίου να εκστασιαστεί από ενθουσιασμό και να κάνει λόγο για το καλύτερο σετ της φετινής σεζόν, ενώ κάποια άλλα φαίνεται να χάνουν τα ζητούμενα, γεγονός που κρίνεται αυστηρά και στο πλατό, που ακολουθεί.

Τα κορίτσια δικαιολόγησαν τη δυσκολία που βίωσαν στη δοκιμασία, εκφράζοντας τα συναισθήματα που νιώθουν, δίνοντας το έναυσμα και σε άλλες διαγωνιζόμενες να εκφράσουν μπροστά στους κριτές, Βίκυ Καγιά, Τάσο Σοφρωνίου, Γιώργο Καράβα, την αλήθεια τους.



Επιπλέον, αντιλαμβάνονται αφενός πως τα μειονεκτήματα, για τα οποία έγινε μεγάλη κουβέντα, δεν λειτούργησαν τελικά, και αφετέρου πως τα μοντέλα που θεωρούνται μέσα στο σπίτι «αδύναμα» έλαμψαν στο πλατό, με τη γνώμη των κριτών να βρίσκει αντίθετες κάποιες διαγωνιζόμενες.



Ύστερα από ένα αρκετά συναισθηματικό πλατό, ένα από τα «δυνατά χαρτιά» του διαγωνισμού αποχωρεί, διαμορφώνοντας, πια, την τελική δεκάδα του GNTM 5 !



Τα μεγάλα έπαθλα



Το Greece’s Next Top Model, o μεγαλύτερος διαγωνισμός μόδας, που έχει κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό, επέστρεψε δυναμικά στην οθόνη του Star, με νέες, ασύγκριτες αλλά και σπουδαία έπαθλα!



Η νικήτρια του φετινού διαγωνισμού, θα κερδίσει:

- το σημαντικό χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ!

- μία υποτροφία διετούς φοίτησης για οποιαδήποτε ειδικότητα επιλέξει από

τα ΙΕΚ Άλφα!

- ρολόι και κοσμήματα αξίας 20.000 ευρώ από την εταιρεία Georg Jensen!

- ένα ετήσιο συμβόλαιο με την Dust and Cream!

- ένα αυτοκίνητο Citroen Ami!



Η κατάκτηση του τίτλου του Greece’s Next Top Model δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, αλλά θα είναι σίγουρα συγκλονιστική!



Παραγωγός: Νίκος Χριστοφόρου



Παραγωγός: Νίκος Χριστοφόρου

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μικρός

Executive Producer: Σάββας Βέλλας, Γιάννης Θηραίος

Project Manager: Μάνος Βουράκης

Art Director: Πάνος Κάτσος

Αρχισυνταξία: Βασίλης Βουτσαράς

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης

Σκηνογράφος: Χριστίνα Κωστέα

Σκηνογράφος Αποστολών: Κώστας Μαρκής

Οργάνωση Παραγωγής: Λουκάς Ζαγοραίος

Διεύθυνση Παραγωγής: Ολυμπία Χανιώτου, Αντώνης Κατσίβελος

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel



