Dot» δίνει ραντεβού στο Το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου, το «» δίνει ραντεβού στο STAR στις 13:50.

Μαρίζα Ρίζου μιλάει στη Νάντια Κοντογεώργη και στον Μίνω Θεοχάρη για την εμπειρία της στο X Factor ενώ περιγράφει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους που βίωσε και εξηγεί πώς κατάφερε να βγει από αυτή με τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας. Το Σάββατο 12 Νοεμβρίου, η Μαρίζα Ρίζου μιλάει στη Νάντια Κοντογεώργη και στον Μίνω Θεοχάρη για την εμπειρία της στο X Factor ενώ περιγράφει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους που βίωσε και εξηγεί πώς κατάφερε να βγει από αυτή με τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας.

Ακόμη στο DOT του Σαββάτου 12/11

Ο Mike κάνει scroll στο Instagram του και μοιράζεται τις πιο αστείες ιστορίες από τα post του.

Οι Αντιγόνη Δρακουλάκη, Χάρης Ασημακόπουλος, Νίκη Λάμη, Σπύρος Μπιμπίλας, στο πιο σουρεάλ παιχνίδι ερωτήσεων.

And Just Like That: Όσα ξέρουμε για τη νέα σεζόν της spin - off σειράς του Sex and the City.

Urban Choices: Το καφέ μπιστρό στην Πλάκα, που είναι αφιερωμένο στη Μελίνα Μερκούρη, είναι ό,τι πρέπει για την απογευματινή βόλτα του Σαββάτου.

Ποια ήταν τα καλύτερα post που έκαναν οι celebrities την εβδομάδα που πέρασε; Όλα μαζί σε ένα… Instagram Tops!

Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου ο Νάσος Γαλακτερός και ο Παύλος Γαλακτερός μιλούν στη Νάντια Κοντογεώργη και στον Μίνω Θεοχάρη για την εμπειρία τους στο συναρπαστικό Asia Express και περιγράφουν ξεκαρδιστικά τα κοινά και τις διαφορές τους.

Ακόμη στο DOT της Κυριακής 13/11

Οι Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Λεωνίδας Κακούρης, Γιώργος Βάλαρης, Ιάσονας Μανδηλάς και Τζεφ Μοντάνα, στο πιο σουρεάλ παιχνίδι ερωτήσεων.



Ο Δημήτρης Ντάνασης δείχνει πώς μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας την πιο cozy παιδική σκηνή.

Γίνεται να ξέρω ποια μέθοδος ψυχοθεραπείας μου ταιριάζει; Η Σταυρίνα Ψιμοπούλου απαντά.

Μαγειρική: Η Μάγκυ Ταμπακάκη μπαίνει στην κουζίνα του dot και ετοιμάζει κοκκινιστά λουκάνικα με χυλοπιτάκι αλλά και μία λαχταριστή μακαρονάδα με τσένταρ και μπέικον.

Ποιες ήταν οι καλύτερες στιγμές των celebrities την εβδομάδα που πέρασε;

Δείτε το τρέιλερ



DOT

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 13:50 στο Star!

Γιατί τα Σαββατοκύριακα θέλουν παρέα!

Παρουσίαση: Νάντια Κοντογεώργη, Μίνως Θεοχάρης

Σκηνοθεσία: Σοφία Αθανασίου

Αρχισυνταξία: Τατιάνα Χατζή

Βοηθός Αρχισυντάκτη: Σοφία Μπάλτα

Δ/νση Παραγωγής: Νάσος Γαλακτερός