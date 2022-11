Alpha: Σημείωσε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης τον Οκτώβριο

Κλείσιμο

Τα σαββατόβραδα μας κινούνται πλέον στους ρυθμούς του J2US. Η παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, το μεγαλύτερο τηλεοπτικό πάρτι με τον Νίκο Κοκλώνη, διαπερνά τους τηλεοπτικούς μας δέκτες και κατακτά το σαλόνι του σπιτιού μας προσφέροντας έξι ώρες απολαυστικής διασκέδασης με τραγούδι, χορό και πολλές εκπλήξεις! Το «Just the 2 of Us» κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης για το μήνα Οκτώβριο με ποσοστά που άγγιξαν το 19,1% στο σύνολο του κοινού και 18,8% στο δυναμικό κοινό (18-54). Το λαμπερό σόου κέρδισε τις καρδιές και τις εντυπώσεις σημειώνοντας πρωτιές και σε επιμέρους κοινά, με κυρίαρχο το ποσοστό του γυναικείου κοινού ηλικίας 25-44 με μέσο όρο 23,6% ενώ περισσότεροι από 2.823.000 τηλεθεατές συντονίστηκαν έστω για 1’ λεπτό με τα πιο διασκεδαστικά vibes της ελληνικής τηλεόρασης.Άλλωστε… «παίζει πάρτι εδώ στο Just, πες μου πού αλλού θα πας»;Η κάμερα του «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» βρίσκεται τα τελευταία 6 χρόνια σε κάθε γωνιά της Ελλάδας καταγράφοντας και αποκαλύπτοντας όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε. Οι τηλεθεατές επιβράβευσαν τον Νίκο Μάνεση και τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής με την πρώτη θέση δίνοντας τους ποσοστό 17,2% στο δυναμικό κοινό και 19,7% στο σύνολο του πληθυσμού.«Καλύτερα δε γίνεται!» και στην τηλεθέασηΤα σαββατοκύριακά μας έγιναν καλύτερα με την συντροφιά του «Καλύτερα δε γίνεται!». Η Ναταλία Γερμανού και η όμορφη παρέα της με ποσοστό 15,3% στο δυναμικό κοινό και 17,4% στο σύνολο, κέρδισαν για μία ακόμη φορά την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης. Το ποσοστό φθάνει στο 18,5% στα γυναικεία κοινά ηλικίας 25-44.Η τέλεια συνταγή… για πρωτιά στην τηλεθέασηΟι φανατικοί της μαγειρικής και της γαστρονομίας, και όχι μόνο, είναι σταθερά συντονισμένοι στον Alpha τα σαββατοκύριακα. Για τον μήνα Οκτώβριο, ο Άκης Πετρετζίκης και το «Kitchen Lab» έκοψαν πρώτοι το νήμα της τηλεθέασης σε σύνολο και δυναμικό κοινό (18-54) σημειώνοντας μέσο όρο 15,9% και 12,1% αντίστοιχα. Η εκπομπή όπου γεννιούνται οι γεύσεις σημείωσε πρωτιές και σε επιμέρους κοινά, ενώ 798.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω για 1’ λεπτό.Η μέρα ξεκινά χαρούμενα με το «Happy Day στον Alpha» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και την κεφάτη παρέα της. Για το μήνα Οκτώβριο η εκπομπή έκοψε πρώτο το νήμα της τηλεθέασης με μέσο όρο στο δυναμικό κοινό (18-54) 18,8%.Το Happy Day αποτελεί τοπ επιλογή του γυναικείου τηλεοπτικού κοινού για πρωινή ενημέρωση και ψυχαγωγία. Μάλιστα, στο γυναικείο δυναμικό κοινό (Γ18-54) τερμάτισε πρώτο στη ζώνη προβολής του με ποσοστό 24,5%, ενώ άγγιξε το 27% σε επιμέρους γυναικείο κοινό (Γ25-44) με ασύλληπτη διαφορά από τον ανταγωνισμό που ξεπερνά τις 13 μονάδες!Χαρίζει, καθημερινά, το χαμόγελό της απλόχερα στους τηλεθεατές και εκείνοι της δίνουν την πρώτη θέση: σούπερ Οκτώβριος για τη «Super Κατερίνα» που κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης για το μήνα σημειώνοντας μέσο όρο 14,5% στο δυναμικό κοινό (18-54).Η «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου ήρθε πρώτη και σε επιμέρους κοινά, με αξιοσημείωτο το ποσοστό 18% που κατέκτησε στις γυναίκες ηλικίας 25-44.Το ενημερωτικό περιεχόμενο, οι διαδραστικές ειδήσεις, και τα αποκλειστικά ρεπορτάζ για όλα όσα μας απασχολούν φέρνουν το «Tlive» με την μοναδική ματιά της Τατιάνας Στεφανίδου πάντα δίπλα στον άνθρωπο και τα καθημερινά του προβλήματα αλλά και στην κορυφή της τηλεθέασης. Για το μήνα Οκτώβριο, το «Tlive» τερμάτισε πρώτο κατακτώντας το σύνολο του κοινού με ποσοστό 17,1%. Η εκπομπή σημείωσε πρωτιές και σε επιμέρους κοινά, ενώ 964.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν τις συγκλονιστικές εξελίξεις της επικαιρότητας όπως αποτυπώνονται μέσα από το «Tlive», έστω για 1 λεπτό.