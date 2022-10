Κλείσιμο

Κλείσιμο

Πωλήθηκαν οι αυθεντικές παρτιτούρες του τραγουδιού « We Are The World » και το τίμημα υπήρξε τσουχτερό. Μάλιστα στη δημοπρασία πωλήθηκαν και άλλα πολύτιμα αντικείμενα του αείμνηστου τραγουδιστή της κάντρι, Κένι Ρότζερς.Ρούχα, πρωτότυπες φωτογραφίες, μουσικά τρόπαια, ακόμη και δύο αυτοκίνητα από το ίδρυμα που διαχειρίζεται την περιουσία του θρύλου της κάντρι «βγήκαν στο σφυρί», μαζί με τις πρωτότυπες παρτιτούρες του για την παγκόσμια επιτυχία «We Are The World».Σύμφωνα με τον ιστότοπο του οίκου δημοπρασιών Julien's Auctions, οι τέσσερις σελίδες πωλήθηκαν 156.250 δολάρια.Το τραγούδι που γράφτηκε το 1985 από τους Λάιονελ Ρίτσι και Μάικλ Τζάκσον με παραγωγό τον Κουίνσι Τζόουνς για την εκστρατεία USA For Africa συγκέντρωσε περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια για το Ταμείο Βοήθειας στην Αφρική. Ο Κένι Ρότζερς ήταν ένας από τους πολλούς ερμηνευτές του τραγουδιού.Οι παρτιτούρες είναι ιδιαίτερες επειδή φέρουν την υπογραφή πολλών από τους σταρ, Λάινελ Ρίτσι, Μάικλ Τζάκσον, Μπίλι Τζόελ, Σίντι Λόπερ, Μπρους Σπρίνγκστιν και προσωπικά τους μηνύματα για τον Ρότζερς.Ο σταρ της μουσικής κάντρι Κένι Ρότζερς, με σταδιοδρομία άνω των 60 ετών στη μουσική σκηνή, πέθανε Σάντι Σπρινγκς της Τζόρτζια το 2020 σε ηλικία 81 ετών, όπως είχε ανακοινώσει η οικογένειά του: «Ο Ρότζερς έφυγε ειρηνικά, στο σπίτι, από φυσικό θάνατο (...) έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του»Ο διάσημος τραγουδιστής της κάντρι, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1938 στο Χιούστον Τέξας, ήταν ένας από τους πιο επιτυχημένους μουσικούς της ποπ κάντρι στις ΗΠΑ και είναι γνωστός για μια σειρά από επιτυχίες, όπως τα «The Gambler», «Lucille» και «Islands in the Stream».