Η ξαφνική αποχώρηση της, στο τελευταίο πλατό του, επηρεάζει το κλίμα της επόμενης μέρας στο σπίτι. Η Μικαέλα είναι μόνη της πλέον στο δωμάτιο ενώ κάποιες άλλες υποψήφιες μιλούν για έλλειψη σεβασμού απέναντι στους κριτές και στον διαγωνισμό.Η άφιξη της model instructor Mary Vitinaros και του coachελαφραίνει το στενάχωρο κλίμα και ανακοινώνουν στα κορίτσια τη φωτογράφιση «ψευδαισθήσεων», που θα ακολουθήσει.Οι διαγωνιζόμενες καλούνται να φωτογραφηθούν σε ζευγάρια, να συνεργαστούν και να συνδυάσουν πόζα και συναίσθημα. Οι διαγωνιζόμενες πετυχαίνουν το ζητούμενο της φωτογράφισης και μαθαίνουν ότι η συνεργασία είναι ένας από τους πιο βασικούς παράγοντες. Η φωτογράφος Όλγα Τζίμου αντικρίζει, στο φακό της, εφευρετικές πόζες δίχως προηγούμενο και ξεχωρίζει τις νικήτριες του mini challenge, οι οποίες θα πρέπει να κάνουν λίγη υπομονή ακόμα, καθώς το reward, που κέρδισαν, θα ανακοινωθεί στη φωτογράφιση αποχώρησης.Εν τω μεταξύ, οι κριτές συσκέπτονται για να αποφασίσουν ποια κορίτσια θα καλύψουν τις θέσεις, που έμειναν κενές, λόγω των οικειοθελών αποχωρήσεων. Η Βίκυ Καγιά, ο Γιώργος Καράβας και ο Τάσος Σοφρωνίου, ξαναβλέπουν όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεο των υποψήφιων μοντέλων, που πήραν μέρος στο bootcamp και μετά από αρκετή ώρα συμφωνούν και καταλήγουν στα δύο πρόσωπα, που θα μπουν στον διαγωνισμό.Το γράμμα της επόμενης μέρας σκιαγραφεί το θέμα της μεγάλης δοκιμασίας με τις διαγωνιζόμενες να εκστασιάζονται καθώς, σύμφωνα με τις οδηγίες, θα κατέβουν για μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο City Link, που είναι το location της φωτογράφισης.Η Βίκυ Καγιά, η Mary Vitinaros και ο Χρήστος Μπίρμπας, τους ανακοινώνουν ότι το concept είναι εμπνευσμένο από τη σειρά «Sex & the City» και πως θα φωτογραφηθούν για την καμπάνια της εταιρίας BSB. Ο φωτογράφοςπαίρνει τη θέση του και το ζητούμενο απαιτεί extraordinary στυλ και προσωπικότητα, παρεΐστικο attitude, συνεργασία και διάδραση μεταξύ τους, στοιχεία που προηγήθηκαν στο mini challenge.Η Μικαέλα, που λόγω της οικειοθελούς αποχώρησης της Νικόλ, πήρε την καλύτερη φωτογραφία, καλείται να μοιράσει τα μειονεκτήματα, που αρχικά φαίνεται να ενθουσιάζουν τις συμπαίκτριές της αλλά στην πορεία τα βρίσκουν σκούρα, καθώς θα πρέπει να φωτογραφηθούν με τη Mary Vitinaros! Η φωτογράφιση κυλάει με πολύ κέφι, σκανταλιές και χαρούμενη, παρεΐστικη διάθεση και στο τέλος η Βίκυ Καγιά αποχαιρετά τα κορίτσια και δίνει μαζί τους ραντεβού στο πλατό.Στο πλατό, οι κριτές γίνονται αυστηροί με κάποιες υποψήφιες ενώ επιβραβεύουν κάποιες άλλες, ανάλογα με την απόδοσή τους, καθώς τα πρώτα σημάδια έλλειψης αντοχής έχουν βγει στην επιφάνεια.

Κλείσιμο

Ποιες θα είναι τελικά οι δύο τυχερές, που θα δουν το όνειρο του GNTM 5 να γίνεται πραγματικότητα;Ποια θα έχει την καλύτερη φωτογραφία;Ποιες θα βρεθούν στο bottom και θα διεκδικήσουν τη θέση τους στο GNTM 5;Το Greece’s Next Top Model, o μεγαλύτερος διαγωνισμός μόδας, που έχει κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό, επέστρεψε δυναμικά στην οθόνη του Star, με νέες, ασύγκριτες αλλά και σπουδαία έπαθλα!Η νικήτρια του φετινού διαγωνισμού, θα κερδίσει:- το σημαντικό χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ!- μία υποτροφία διετούς φοίτησης για οποιαδήποτε ειδικότητα επιλέξει απότα ΙΕΚ Άλφα!- ρολόι και κοσμήματα αξίας 20.000 ευρώ από την εταιρεία Georg Jensen!- ένα ετήσιο συμβόλαιο με την Dust and Cream!- ένα αυτοκίνητο Citroen Ami!Η κατάκτηση του τίτλου του Greece’s Next Top Model δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, αλλά θα είναι σίγουρα συγκλονιστική!Νίκος ΧριστοφόρουΓιάννης ΜικρόςΣάββας Βέλλας, Γιάννης ΘηραίοςΜάνος ΒουράκηςΠάνος ΚάτσοςΒασίλης ΒουτσαράςΘέμης ΜερτύρηςΧριστίνα ΚωστέαΚώστας ΜαρκήςΛουκάς ΖαγοραίοςΟλυμπία Χανιώτου, Αντώνης ΚατσίβελοςGreen Pixel