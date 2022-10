Χόλιγουντ: Από τη Νάταλι Γουντ στον Tupac - Μυστηριώδεις θάνατοι που «στοίχειωσαν» τη σόουμπιζ

Ζώντας μέσα στα φώτα και τη δόξα της φήμης, οι σταρ του Χόλιγουντ κινούν το ενδιαφέρον ούτως ή άλλως, γύρω από τον το όνομά τους, ενώ δεν είναι λίγοι όσοι έχουν συζητηθεί αρκετά και μετά τον θάνατό τους.

Αρκετοί από τους πιο δημοφιλείς ανθρώπους του θεάματος έφυγαν ξαφνικά και επεισοδιακά από τη ζωή και ο θάνατός τους παρέμεινε μυστήριο για τις Αρχές.

Δολοφονίες χωρίς να έχει βρεθούν οι δράστες, ανίχνευση ουσιών στον οργανισμό με άγνωστη αιτία και πολλές ακόμη περιπτώσεις θανάτου, απασχόλησαν και συνεχίζουν να απασχολούν τα μέσα, αφού οι έρευνες γύρω από τα εγκλήματα αυτά, δεν απέδωσαν καρπούς.

Δείτε παρακάτω μερικούς από τους πιο μυστηριώδεις θανάτους των σελέμπριτι, που παραμένουν ακόμη «ανοιχτοί».

Μπρίτανι Μέρφι πέθανε στα 32 της κάτω από ανεξήγητες συνθήκες. Ήταν Δεκέμβριος του 2009, όταν ηπέθανε στα 32 της κάτω από ανεξήγητες συνθήκες.

Η ηθοποιός είχε για αρκετές ημέρες συμπτώματα γρίπης και στην αρχή ο θάνατός της θεωρήθηκε απόρροια, ενός συνδυασμού πνευμονίας, αναιμίας και αρκετών φαρμάκων στο αίμα της. Παρόλα αυτά, 6 μήνες αργότερα πέθανε και ο σύζυγός της,Σάιμον Μόντζακ με αιτία θανάτου ακριβώς την ίδια με τη Μέρφι, πνευμονία και αναιμία.



Τότε, η οικογένειά της άρχισε να έχει υποψίες για τον χαμό της Μέρφι και ο πατέρας της ζήτησε τη διεξαγωγή μίας ανεξάρτητης τοξικολογικής έρευνας για τον θάνατο της κόρης του, η οποία έδειξε ότι στον οργανισμό της βρέθηκαν βαρέα μέταλλα. Αυτομάτως, το αποτέλεσμα της έρευνας άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Μπρίτανι Μέρφι να είχε δηλητηριαστεί. Εντούτοις, η έρευνα δεν άνοιξε ποτέ ξανά.

Το πρωί της 16ης Δεκεμβρίου 1935, μία υπηρέτρια βρήκε την 29χρονη Θέλμα Τοντ νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στο γκαράζ του σπιτιού της. Η σταρ του Χόλιγουντ της εποχής, ήταν ντυμένη με βραδινά ρούχα, έχοντας φορέσει ένα φόρεμα, μια κοντή βιζόν και ακριβά κοσμήματα.

Ο ιατροδικαστής ανέφερε τη δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα ως αιτία θανάτου από και ως ώρα φόνου, ορίστηκε η 05:00 π.μ. της Κυριακής. Οι ντετέκτιβ που είχαν αναλάβει την υπόθεση, αρχικά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος της Τοντ δεν ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας. Όταν ο σοφέρ την άφησε έξω από το σπίτι της, σύμφωνα με όσα έλεγαν δημοσιεύματα της εποχής, είχε ξεχάσει τα κλειδιά της, με αποτέλεσμα η ηθοποιός να μην μπορεί να μπει στο σπίτι της. Έτσι περπάτησε έναν λόφο μέχρι το σπίτι του εραστή της αλλά εκείνος δεν της άνοιξε. Εξαντλημένη περίμενε στο αυτοκίνητο μέχρι να ξημερώσει. Για να ζεσταθεί έβαλε μπρος τη μηχανή, προκειμένου να ανάψει τη θέρμανση. Αποκοιμήθηκε μέσα στο κλειστό γκαράζ και πέθανε από τις αναθυμιάσεις.

Η αυτοψία έδειξε ότι δεν υπήρχαν σημάδια βίας στο σώμα της παρά μόνο μια μικρή θλάση στο κάτω χείλος της κι ένας μικροτραυματισμός στη μύτη της. Παρόλα αυτά, μέσα στο πορτοφόλι της βρέθηκε το κλειδί του σπιτιού της, στοιχείο που απέρριπτε την αρχική θεωρία της αστυνομίας ότι είχε κλειδωθεί έξω από το σπίτι της. Ακόμη, τα παπούτσια της ήταν πολύ καθαρά για μία γυναίκα που πριν μερικές ώρες έχει σκαρφαλώσει σε έναν λασπωμένο λόφο. Ο θάνατός της παρέμεινε ένα μυστήριο.

Το 1959 ο Αμερικανός ηθοποιός, Τζορτζ Ριβς, ευρύτερα γνωστός για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Superman», τη δημοφιλή σειρά της δεκαετίας του 1950, έπεσε νεκρός από σφαίρα.

Ήταν 45 ετών όταν βρέθηκε μία σφαίρα στο κεφάλι του, κατά τη διάρκεια μίας επίσκεψής του μαζί με τη σύντροφό του, σε φιλικό σπίτι.

Ήταν 16 Ιουνίου 1959 όταν ο Τζορτζ Ριβς πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε. Μπορεί να απέδωσαν τον θάνατό του σε αυτοκτονία επίσημα, αλλά κοντινά του άτομα πίστευαν πως δολοφονήθηκε.

Πολλοί εστίασαν τότε στο γεγονός ότι η αρραβωνιαστικιά του ήταν πρώην σύζυγος ενός γκάνγκστερ και τα σενάρια πως ο τελευταίος σκότωσε τον Ριβς για λόγους ζήλιας έδιναν και έπαιρναν την εποχή.

Μια άλλη θεωρία θέλει τον Ριβς και την μνηστή του να έχουν «λευκό» δεσμό, απλά για να βελτιώνει τη δημόσια εικόνα του ο σταρ και πως τελικά εκείνη και ο γκάνγκστερ πρώην άντρας της οργάνωσαν τη δολοφονία του «Σούπερμαν» για οικονομικά συμφέροντα. Ο επίλογος του μυστηρίου δεν γράφτηκε ποτέ, αλλά στην τελευταία «πράξη» οι αρχές άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο της δολοφονίας, αντί της αυτοκτονίας.

Νάταλι Γουντ έγινε πρωτοσέλιδο και απασχόλησε όσο κανένας άλλος θάνατος στο Χόλιγουντ. Ο πνιγμός τηςέγινε πρωτοσέλιδο και απασχόλησε όσο κανένας άλλος θάνατος στο Χόλιγουντ.

Στις 29 Νοεμβρίου του 1981, η ηθοποιός βρισκόταν εν πλω με τον σύζυγό της, Ρόμπερτ Βάγκνερ, και τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Brainstorm», Κρίστοφερ Γουόκεν. Οι τρεις τους ταξίδευαν με προορισμό το νησί Santa Catalina. Η 43χρονη τότε ηθοποιός βρέθηκε να επιπλέει στο νερό με το νυχτικό της εκείνο το πρωί. Η εξήγηση που είχε δώσει ο Βάγκνερ για το θάνατό της ήταν ότι επρόκειτο για ένα τραγικό δυστύχημα.

Ο θάνατός της χαρακτηρίστηκε αρχικά ως ατύχημα αλλά η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι η έφερε μελανιές στο σώμα της και αρκετό αλκοόλ στον οργανισμό της, εγείροντας υποψίες για τον θάνατό της. Το 2011 η αιτία θανάτου της άλλαξε σε «πνιγμός και άλλοι αόριστοι παράγοντες». Το 2018 αποκαλύφθηκε από τις αρχές, ότι μετά από νέες μαρτυρίες που προέκυψαν, ο 88χρονος σήμερα σύζυγός της, Ρόμπερτ Βάγκνερ, θεωρείται ύποπτος.

Μέριλιν Μονρόε βρέθηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού της στο στο Λος Άντζελες. Το άψυχο σώμα της εντοπίστηκε γυμνό και κρατούσε ακόμα το τηλέφωνο με το οποίο είχε κάνει την τελευταία της κλήση. Τα ξημερώματα της 5ης Αυγούστου του 1962, ηβρέθηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού της στο στο Λος Άντζελες. Το άψυχο σώμα της εντοπίστηκε γυμνό και κρατούσε ακόμα το τηλέφωνο με το οποίο είχε κάνει την τελευταία της κλήση.

Στην ιατροδικαστική εξέταση αργότερα, διαπιστώθηκε ότι η σταρ είχε πεθάνει το προηγούμενο βράδυ, δίνοντας βαρύτητα στην πιθανότητα της αυτοχειρίας, αφού είχαν ανιχνευτεί στον οργανισμό της βαρβιτουρικά. Ωστόσο, ο θάνατός της παραμένει μέχρι και σήμερα άλυτος και τις θεωρίες συνωμοσίας που τη θέλουν θύμα δολοφονίας, να οργιάζουν.

Πολλοί υπέθεσαν, ότι η σταρ έβαλε τέλος στη ζωή της, γιατί είχε φημολογούμενες σχέσεις τόσο με τον Τζον Κένεντι και τον αδερφό του, Ρόμπερτ.

Και οι δύο ήταν παντρεμένοι. Οι θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τον θάνατό της οργιάζουν ακόμη και σήμερα, 60 χρόνια μετά την τελευταία μέρα της ζωής της. Είναι χαρακτηριστικό, ότι αρκετοί υποπτεύθηκαν πως η Μονρόε αναγκάστηκε να πάρει τα χάπια για να μην μιλήσει ποτέ για τους δύο αδερφούς. Οι φάκελοι για εκείνη παραμένουν σφραγισμένοι από τη CIA.

Tupac Shakur το 1996, επισκίασε για πολύ καιρό το κλίμα στις συνοικίες του Λας Βέγκας και όχι μόνο. Τόσο ο τρόπος που έφυγε από τη ζωή, όσο και το νεαρό της ηλικίας του ήταν τα θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των μέσων και της κοινής γνώμης. Η δολοφονία τουτο 1996, επισκίασε για πολύ καιρό το κλίμα στις συνοικίες του Λας Βέγκας και όχι μόνο. Τόσο ο τρόπος που έφυγε από τη ζωή, όσο και το νεαρό της ηλικίας του ήταν τα θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των μέσων και της κοινής γνώμης.

Ο ράπερ πυροβολήθηκε από άγνωστο επιβάτη διερχόμενου αυτοκινήτου, τη στιγμή που έφευγε από έναν αγώνα πυγμαχίας. Λίγες μέρες μετά, κατέληξε σε ηλικία μόλις 25 ετών. Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Shakur έπεσε θύμα επίθεσης. Είχε γίνει και πάλι απόπειρα δολοφονίας εναντίον του το 1994.

Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ «Biggie and Tupac» του 2002, ο ίδιος κατηγορούσε τον Sean Puff Daddy Combs και τον ράπερ, Christopher Wallance, για την πρώτη αυτή δολοφονική επίθεση εις βάρος του. Ο Wallance δολοφονήθηκε 6 μήνες μετά από τον Tupac Shakur στο Λος Άντζελες. Το γεγονός ότι δεν έγινε καμία σύλληψη ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλο φόνο εξακολουθεί να συζητιέται μέχρι και σήμερα.

Τον περασμένο Ιούλιο στο ντοκιμαντέρ «Unsolved: The Murders of Tupac and The Notorious B.I.G.» ένας άντρας με το όνομα Keffe D, δήλωσε πώς ήταν στο αυτοκίνητο μαζί με τον δολοφόνο του Tupac Shakur αλλά δεν υπάρχει άλλη εξέλιξη έκτοτε.

Ο σταρ του «Hogan’s Heroes», Μπομπ Κρέιν, της δεκαετίας του 1960 βρέθηκε δολοφονημένος με βίαιο τρόπο σε ξενοδοχείο της Αριζόνα, το 1978.

Ο ηθοποιός, ντράμερ, ραδιοφωνικός παραγωγός και DJ, ήταν μία από τις δημοφιλέστερες προσωπικότητες στο Χόλιγουντ των 70s.

Λίγο αφού ξεκίνησε να παίζει στην παράσταση «Beginners Luck» που ανέβηκε σε θεατρική σκηνή της Αριζόνα,βρέθηκε δολοφονημένος στο ξενοδοχείο όπου διέμενε. Η αστυνομία θεώρησε ως φονικό όπλο ένα τρίποδο κάμερας, ενώ γύρω από τον λαιμό του ήταν δεμένο ένα ηλεκτρικό καλώδιο.

Αρχικά, οι έρευνες είχαν στοχοποιήσει τον τότε εραστή του, Τζον Χένρι Κάρπεντερ, τον οποίο η αστυνομία συνέλαβε ως ύποπτο για τη δολοφονία. Η είδηση της σύλληψης του Κάρπεντερ έγινε πρωτοσέλιδο. Οι λεπτομέρειες για τα στοιχεία που τον ενοχοποιούσαν ήταν πρώτο θέμα στα «μανταλάκια». Το αυτοκίνητό του ήταν γεμάτο με κηλίδες αίματος που ταίριαζαν με την ομάδα αίματος του Κέιν.