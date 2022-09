Αν Χες: Δεν ένιωθα λεσβία, ήμουν απλά ερωτευμένη

Κλείσιμο

Στο πώς αντιμετώπιζε τη σχέση της με την Έλεν ΝτεΤζένερις στα τέλη της δεκαετίας του '90 όταν και ήταν από τα πρώτα ανοιχτά ομόφυλα ζευγάρια στο Χόλιγουντ αναφέρθηκε η ηθοποιός Αν Χες , η οποία έχασε τη ζωή της τον Αύγουστο μετά από τροχαίο δυστύχημα , σε βιβλίο που ετοίμαζε την περσινή χρονιά.«Με χαρακτήριζαν εξωφρενική επειδή είχα ερωτευτεί μια άλλη γυναίκα. Δεν ήμουν ποτέ με γυναίκα πριν αρχίσω να βγαίνω με την Ελέν» έγραψε ηστο βιβλίο Call Me Anne το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του 2023.όσο ζούσε είχε δηλώσει ότι τοτην είχε βάλει στη «μαύρη λίστα" για τη σχέση της με τηνη οποία την ίδια περίοδο είχε αρχίσει να «γράφει» τηλεοπτική ιστορία με τον χαρακτήρα της ομοφυλόφιλης Ellen στην ομώνυμη σειρά.«Εγώ δεν αναγνώριζα τον εαυτό μου ως λεσβία. Απλά ήμουν ερωτευμένη. Ήταν, για να είμαι ξεκάθαρη, το ίδιο παράξενα όπως για οποιονδήποτε άλλον. Δεν υπήρχαν λέξεις για να περιγράψουν το πώς ένιωθα» αναφέρειστο υπό κυκλοφορίατης το οποίο αποτελεί συνέχεια του βιβλίου Call Me Crazy που είχε κυκλοφορήσει το 2001.«Ο χαρακτηρισμός γκέι δεν μου φαινόταν σωστός, ούτε και ο χαρακτηρισμός στρέιτ. Το εξωγήινος μπορεί να ήταν καλύτερο, σκεφτόμουν ορισμένες φορές. Το γιατί, το πώς και το τι ένιωθα για τον άνθρωπο τον οποίο ερωτεύτηκα παρά το φύλο του θα το απαντούσα αν κάποιος με είχε ρωτήσει, αλλά ποτέ κανείς δεν το έκανε» γράφει ηΟ εκδότης, Τζάρετ Γουάιζφιλντ, ο οποίος θα κυκλοφορήσει το βιβλίο είπε στο Associated Press ότι είχε υπογράψει συμφωνία με τη Χες τον περασμένο Μάιο με την ίδια να του παραδίδει ένα χειρόγραφο λίγο πριν πεθάνει.στο βιβλίο αναφέρεται επίσης στονκαι το ρόλο του ως μέντορα για την ίδια, καθώς και σε ιστορίες με τονκαι τον