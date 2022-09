Το ζευγάρι κατά την έξοδό του από το θέατρο εντόπισαν οι ρεπόρτερ, οι οποίοι έσπευσαν να κάνουν διάφορες ερωτήσεις.

Ο ηθοποιός περιορίστηκε σε σχόλια σχετικά με την παράσταση, προτείνοντάς τη αρχικά σε όποιον θα ήθελε να τη δει. Αργότερα όμως, συνειδητοποίησε ότι η χθεσινή ήταν η τελευταία παράσταση.

Όσον αφορά τη Δέσποινα Βανδή, απέυγε να απαντήσει στο αν θα συμμετέχει στο J2US Just the 2 of Us τη φετινή σεζόν. Η τραγουδίστρια είπε: «Θα τα πούμε παιδιά εν ευθετώ χρόνο. Θα σας τα πει όλα ο Νίκος, δεν είναι της παρούσης αυτό τώρα».