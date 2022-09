Κλείσιμο

Φωτογραφίες:Dimitris Andritsos

Κλείσιμο

και ο Σάκης Τανιμανίδης γιόρτασαν χθες τέσσερα χρόνια ευτυχισμένου έγγαμου βίου. Το ζευγάρι που σφράγισε την αγάπη του με τον ερχομό των διδύμων συνεχίζει να είναι τόσο ευτυχισμένο όπως την ημέρα του γάμου του.Την 1 Σεπτεμβρίου του 2018 το ζευγάρι ενώπιον συγγενών και φίλων παντρεύτηκε στην εκκλησία του Ταξιάρχη, στο Βαθύ της Σίφνου.Η ημέρα εκείνη είναι βαθιά χαραγμένη στη μνήμη τους. Οι δυο τους γιόρτασαν την τέταρτη επέτειό τους ανεβάζοντας στα social media ένα αδημοσίευτο βίντεο.Είναι η στιγμή που Χριστίνα Μπόμπα φτάνει με ένα καΐκι στη στεριά και ο μπαμπάς της την παραδίδει στον Σάκη Τανιμανίδη που δεν μπορεί να συγκρατήσει τη συγκίνησή του όταν βλέπει τη γυναίκα της ζωής του να έρχεται προς το μέρος του.Τα κοντινά πλάνα στα πρόσωπά τους μαρτυρούν την ευτυχία που ζουν. Οι στιγμές είναι συγκινητικές, τα βλέμματα τους είναι τρυφερά και όταν η Χριστίνα Μπόμπα λέει ψιθυριστά στον Σάκη Τανιμανίδη «σ' αγαπώ», εκείνος λιώνει.Το βίντεο που ανέβασαν μέσα σε λίγες ώρες έχει αποσπάσει πάνω από 72.000 likes και άπειρα σχόλια με ευχές.«Πέρασαν κιόλας 4 χρόνια… Μια ζωή μαζί», έγραψαν στη λεζάντα που συνόδεψε το βίντεο.Ο γάμος τους έγινε στη Σίφνο -και συγκεκριμένα στην εκκλησία του Ταξιάρχη, στο Βαθύμε κουμπάρους τους καλούς τους φίλουςκαιΑπό την ημέρα που το ζευγάρι παντρεύτηκε έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες και λεπτομέρειες από αυτό το γάμο που γέμισε χαρά τον παρουσιαστή του «Survivor». Ωστόσο, υπάρχουν και ξεχωριστά στιγμιότυπα που απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός. Το τρυφερό φιλί του Σάκη στην Χριστίνα σε μια πολύ ρομαντική στιγμή, τον περίπατο του Σάκη για να πάει στην εκκλησία, τις μοναδικές μπομπονιέρες made by Μαρίνα Βερνίκου (μια νέα της δραστηριότητα) και πολλά άλλα που δεν είδατε μέχρι σήμερα.Η Χριστίνα και ο Σάκης διασκέδασαν πολύ στον γάμο τους και ο χορός κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο γαμπρός έφτασε στην εκκλησία με τη συνοδεία ποντιακής μουσικής, ενώ όταν έφτασαν στον χώρο της δεξίωσης μπήκαν χορεύοντας με τη συνοδεία βιολιών. Στη συνέχεια το ζευγάρι χόρεψε τον πρώτο του χορό με το τραγούδι Stand by Me και μετά σειρά είχε το συρτάκι! Λίγο πιο πριν η νύφη είχε πετάξει την ανθοδέσμη στις... ελεύθερες φίλες της με τη συνοδεία του τραγουδιού Single Ladies της Beyonce.