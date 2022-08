Κλείσιμο

λέει ότι ο αξέχαστος ρόλος της στην εφηβική κωμωδία «American Pie» συνοδεύτηκε από πολλά… προνόμια.Η ηθοποιός, η οποία υποδύθηκε την(πιο γνωστή ως μαμά του Στίφλερ) στην ταινία, δήλωσε στο Variety ότι «η σεξουαλική της δράση ανέβηκε πολύ μετά τη συμμετοχή της “American Pie”».Στην ταινία, ο χαρακτήρας της Κούλιτζ έχει μια περιπέτεια με τον συμμαθητή του γιου της Στίβ Σίφλερ (Seann William Scott) Πολ Φιντς, τον οποίο υποδύεται ο Eddie Kaye Thomas.«Υπήρχαν τόσα πολλά οφέλη για να κάνω αυτή την ταινία», δήλωσε η Κούλιτζ. «Θέλω να πω, θα υπήρχαν περίπου 200 άνθρωποι με τους οποίους δεν θα είχα κοιμηθεί ποτέ».Η ηθοποιός πρόσθεσε πως η προσοχή που έλαβε από την ταινία επεκτάθηκε και στο επαγγελματικό κομμάτι, αφού άνοιξαν πόρτες που ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή κλειστές. «Άνθρωποι που ποτέ δεν περίμενα να με γνωρίζουν, μου έκαναν προτάσεις για δουλειά», είπε.Στην ταινία η Κούλιτζ κατάφερε να αποπλανήσει έναν συμμαθητή του γιου της.Η θρυλική ατάκα, «μου αρέσει ο άντρας όπως και το ουίσκι μου, 18 ετών», όπως και ο ορισμός της λέξης MILF (Mom I Would Like to F**k), που πρωτακούστηκε στο «American Pie», έχουν γράψει από τότε ιστορία.Η Coolidge μίλησε επίσης για τον ρόλο της ως Tanya McQuoid στη σειρά του HBO «White Lotus» και για το πώς ο δημιουργός της σειράς Mike White πίστευε ότι θα μπορούσε να ανταποκριθεί στον ρόλο.«Έχω κάνει ένα πράγμα πραγματικά σωστά στη ζωή μου», είπε. «Διάλεξα σπουδαίους φίλους. Αν ο Mike δεν είχε ποτέ επιτυχία και κάναμε το White Lotus μόνο ως θεατρικό έργο σε ένα μικρό θέατρο όπου όλοι πλήρωναν 10 δολάρια για να το δουν, πάλι θα ήταν ένα από τα σπουδαιότερα πράγματα που μου έχουν συμβεί ποτέ. Γιατί ήταν μια φοβερή δουλειά που κανείς άλλος δεν πίστευε ότι μπορούσα να κάνω».Παραλίγο να απορρίψει αυτόν τον ρόλο επειδή πίστευε ότι δεν ήταν σε αρκετά καλή φόρμα.«Ήθελα να φαίνομαι με έναν συγκεκριμένο τρόπο όταν είμαι σε ταινία... Δεν ήμουν έτοιμη γι' αυτή την ευκαιρία. Αυτό δείχνει ότι πρέπει πάντα να είσαι στην καλύτερη φόρμα γιατί ποτέ δεν ξέρεις», είπε και πρόσθεσε ότι ένας φίλος την έπεισε να αναλάβει τον ρόλο.«Είναι ένα θαύμα που συνέβη. Τι τύχη, καταλαβαίνεις;» είπε. «Δεν μπορώ να το πιστέψω».Το «White Lotus» επιστρέφει για δεύτερη σεζόν το φθινόπωρο.