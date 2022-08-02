Σασμός: Finalist των Ευρωπαϊκών Βραβείων PROMAX/BDA η σειρά
Σασμός: Finalist των Ευρωπαϊκών Βραβείων PROMAX/BDA η σειρά
Συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 6 κορυφαίες ευρωπαϊκές τηλεοπτικές καμπάνιες δραματικών σειρών
Ο Alpha με την περσινή τηλεοπτική του καμπάνια για την σειρά «Σασμός» (Μυστικός Δείπνος) είναι φιναλίστ (short list) στα Ευρωπαϊκά Βραβεία PROMAX/BDA (Promotion & Marketing Executives / Broadcast Design Association). Τα βραβεία Promax αποτελούν τα κορυφαία βραβεία παγκοσμίως για εξαιρετικά επιτεύγματα στο τηλεοπτικό marketing και design.
Η καμπάνια του «Σασμού» συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 6 κορυφαίες ευρωπαϊκές τηλεοπτικές καμπάνιες στην κατηγορία «Καλύτερη τηλεοπτική καμπάνια για δραματική σειρά». Ο Alpha είναι το μοναδικό ελληνικό τηλεοπτικό κανάλι, φέτος, με υποψηφιότητα στα βραβεία.
Η Promax BDA (Promotion & Marketing Executives / Broadcast Design Association) ιδρύθηκε το 1956 ως μια μη κερδοσκοπική ένωση με σκοπό την προώθηση των επιτευγμάτων στο τομέα του τηλεοπτικού design και marketing.
Σε αυτήν συμμετέχουν χιλιάδες επιχειρήσεις και εταιρίες από εκατοντάδες χώρες.
Κρυμμένα μυστικά κι ανομολόγητα πάθη σε slow motion
Το trailer του «Σασμού» (Μυστικός δείπνος), σε σκηνοθεσία Μιχάλη Μπέκου, με υψηλή αισθητική, σκηνοθετημένο με κινηματογραφικούς όρους, γυρισμένο με αργή κίνηση (slow motion) διαστέλλει τον χρόνο και τον «εγκλωβίζει» σε ένα μόνο καρέ που χρονικά καλύπτει από παρελθόν έως το σήμερα. Ένα καρέ πυκνής ζωής δύο δεκαετιών και πλέον. Μέσα σε αυτό το καρέ οι ζωές των ηρώων της σειράς συνδέονται με αίμα, πάθος, έρωτα, φιλία, αγάπη. Με γάμους και κηδείες. Με αγαπημένα πρόσωπα πίσω από ραγισμένες κορνίζες. Ανάμικτα τα συναισθήματα μπερδεύονται περισσότερο, γίνονται ένα κουβάρι, όταν οι δύο οικογένειες βρίσκονται αντιμέτωπες, σε σύγκρουση. Μία διελκυστίνδα που μοιάζει δίχως τέλος.
Το τρέιλερ
Ένα τραπέζι. Ξύλινο. Βαρύ. Πάνω του κηροπήγια, πιάτα γεμάτα, κανάτες με κρασί. Τα αγαθά ξεχειλίζουν, σαν σε γιορταστικό δείπνο. Οι συνδαιτημόνες έρχονται, χαιρετούν με χαμόγελο, αλλά κρατούν κρυφά μυστικά μέσα στα οποία ζει η μνήμη. Κάθονται μετωπικά, σε παράταξη, ο ένας δίπλα στον άλλον. Σαν να θέλουν να βγάλουν αναμνηστική φωτογραφία. Διάφανο φως μπαίνει από την οροφή. Στο βάθος ο σκοτεινός καθρέφτης , με πατίνα από την φθορά του χρόνου.
Κυριακάτικο (;) τραπέζι; Η στοχαστική ώρα του αυστηρού δείπνου; Η ώρα της χαράς; Η ώρα όπου η πληγή θα ανοίξει; Ή θα γιατρευτεί; Σαν σε ένα «δείπνο μυστικό» οι ήρωες τσουγκρίζουν τα ποτήρια, πίνουν κρασί, κοιτάζονται στα μάτια, αγκαλιάζονται, αλλά δεν αποκαλύπτουν τις κρυφές τους σκέψεις. Η επιβλητική μορφή μιας γυναίκας, κυριαρχεί, στο κέντρο της «μάζωξης». Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Κι ένα μαχαίρι περιμένει, σιωπηλά, το χέρι που θα το σηκώσει…. Ο γρίφος δεν θα αργήσει να λυθεί. Οι προβλέψεις δεν θα αργήσουν να βρουν το δρόμο τους…. Ένα κρητικό μοιρολόϊ, ο ήχος μιας λύρας κι ύστερα….
Credits
Concept: JOB Athens/ Alpha
Σκηνοθεσία: Μιχάλης Μπέκος
Δείτε το τρέιλερ εδώ:
Επισυνάπτουμε την πλήρη λίστα με τις υποψηφιότητες για όλες τις κατηγόριες για τα φετινά βραβεία που θα απονεμηθούν διαδικτυακά, στις 8 Σεπτέμβριου 2022, και περιλαμβάνουν καμπάνιες από δεκάδες κορυφαία Ευρωπαϊκά κανάλια και εταιρείες παραγωγής και design.
BEST BRAND SPOT
STOP HATE MESSAGES
TV 2 DENMARK
COMFORT CAMPAIGN
BBC STUDIOS
PATIENCE
TV 2 DENMARK
SKY HEART
MOVE121
STOP HATE MESSAGES IN SPORTS
TV 2 DENMARK
DISCOVERY BRAND SPOT
DISCOVERY CREATIVE EMEA PAY TV
GENERAL BRAND CAMPAIGN: CHANNEL, NETWORK OR PLATFORM
DISCOVER BRAND CAMPAIGN
DISCOVERY CREATIVE EMEA PAY TV
FOX THE SCROLL - FOX PORTUGAL
THE WALT DISNEY COMPANY EUROPE AND AFRICA
DAVE - DON'T TAKE OUR WORD FOR IT
UKTV
RETRO DAY ON PARAMOUNT NETWORK
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
STOP HATE MESSAGES
TV 2 DENMARK
TLC PILLAR CAMPAIGN
DISCOVERY CREATIVE EMEA PAY TV
GENERAL BRAND DESIGN PACKAGE: CHANNEL, NETWORK OR PLATFORM
TÉVA - GLOBAL IDENTITY
GÉDÉON
FIBA IMAGE 2021
UNITEDSENSES
GLOBAL IDENTITY OF CULTUREBOX
FRANCE TÉLÉVISIONS
WARNER TV EMEA
WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA
TOKYO 2020 IDENTITY ON EUROSPORT
EUROSPORT
MTV MUSIC CHANNEL REBRAND
V CREATIVE MTV
PAGE 1
CHANNEL BRANDING
These categories are specific to work that promotes the image of a network, channel, or content platform and/or streaming services.
SOCIAL RESPONSIBILITY ANNOUNCEMENT SPOT
FIGHT CANCER
TV 2 DENMARK
ITV INVISIBLE DISABILITIES
ITV CREATIVE
STOP HATE MESSAGES
TV 2 DENMARK
ALL OUR CHILDREN
TV 2 DENMARK
NATIONAL GEOGRAPHIC FOR A RESPONSIBLE CHRISTMAS
THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA
DENMARK SAVES THE NATURE
TV 2 DENMARK
ONLINE STREAMING SERVICE SPOT
WIMBLEDON - STREAKERS' PARADISE
TV 2 DENMARK
DTM SEASON 2021 PROMO
UNITEDSENSES
SPOT ARTE EUROPE
ARTE
NOW_SPORT SEASON LAUNCH
SKY CREATIVE AGENCY ITALIA
VOYO - TALKING OBJECTS
PAPRIKA SHORTS
DISCOVERY PLUS - LIFE IN ALL ITS COLOUR
DISCOVERY CREATIVE EMEA PAY TV
HOLIDAY/SEASONAL BRAND SPOT
SYFYLLOWEEN
NBCUNIVERSAL INTERNATIONAL NETWORKS
DECK THE HALLS
AMC NETWORKS UK
BOOTS - PARAMOUNT NETWORK SPAIN
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
SEASON'S GREETINGS
FRANCE 3
ITV HUB (REWIND)
ITV CREATIVE
UKRAINIAN INDEPENDENCE DAY (30TH ANNIVERSARY)
1+1 CHANNEL
PAGE 2
CHANNEL BRANDING
These categories are specific to work that promotes the image of a network, channel, or content platform and/or streaming services.
SPECIAL EVENT BRAND SPOT
ENSLAVED
A+E NETWORKS ITALIA
ALL OUR CHILDREN
TV 2 DENMARK
FIBA EUROBASKET 2021 FINAL
UNITEDSENSES
DANTE DÌ
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
RETRO DAY ON PARAMOUNT NETWORK
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
DENMARK SAVES THE NATURE
TV 2 DENMARK
ON-AIR IDENT CAMPAIGN (IN-HOUSE)
VIASAT EXPLORE IDENTS
VIASAT WORLD LTD
GHOSTFORCE IDENTS
THE WALT DISNEY COMPANY, EUROPE & AFRICA
ECO SEASON
BBC STUDIOS
VIAJAR BY...
THE WALT DISNEY COMPANY, EUROPE & AFRICA
RED DEVILS
DPG MEDIA
MIRACULOUS WORLD: SHANGHAI, THE LEGEND OF LADYDRAGON IDENTS
THE WALT DISNEY COMPANY, EUROPE & AFRICA
ON-AIR IDENT CAMPAIGN (OUT-OF-HOUSE)
WINTERTIME' SILKIE
FRANCE 3
ITV CREATES | COLLABORATIONS
ITV CREATIVE
IDENT REBRANDING FOR FRANCE 5
FRANCE 5 - FRANCE TÉLÉVISIONS
SEXTA CHRISTMAS
ATRESMEDIA
DAS ERSTE. WINTER CAMPAIGN 2021.
UMBRUCH KOMMUNIKATION DESIGN
TELE5 REDESIGN IDENTS
DISCOVERY COMMUNICATIONS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG
PAGE 3
CHANNEL BRANDING
These categories are specific to work that promotes the image of a network, channel, or content platform and/or streaming services.
BEST USE OF BRAND LOGO
TÉVA - GLOBAL IDENTITY
GÉDÉON
DFL BRAND REFRESH 2021
DFL DIGITAL SPORTS GMBH
SYFYLLOWEEN
NBCUNIVERSAL INTERNATIONAL NETWORKS
PLAY
GÉDÉON
NICKTOONS IMAGE PIECE
V CREATIVE
BEST INTEGRATED MARKETING CAMPAIGN FOR A CHANNEL, NETWORK OR PLATFORM
ALIBI MORE THAN MEETS THE EYE
UKTV
CRIME CAMPAIGN
BBC STUDIOS
AXN SOFA SO GOOD
SONY PICTURES TELEVISION IBERIA
ITV TRIGGER POINT
ITV CREATIVE
FOX THE SCROLL - FOX PORTUGAL
THE WALT DISNEY COMPANY EUROPE AND AFRICA
DAVE - DON'T TAKE OUR WORD FOR IT
UKTV
PAGE 4
PROGRAMME PROMOTION
These categories are specific to work that promotes the
image of a programme or series of programmes.
BEST PROGRAMME SPOT
WIMBLEDON - STREAKERS' PARADISE
TV 2 DENMARK
AMC MONSTERS WEEK
AMC NETWORKS INTERNATIONAL CENTRAL AND NORTHERN EUROPE
TOUR DE FRANCE
TV 2 DENMARK
NOVE - FARMER WANTS A WIFE
DISCOVERY CREATIVE ITALIA
X FACTOR
TV 2 DENMARK
2020 TOKYO PARALYMPIC GAMES
FRANCE TELEVISIONS
CLIP-BASED PROGRAMME SPOT
RAMBO ACTION WEEKEND
NBCUNIVERSAL INTERNATIONAL NETWORKS
COMFORT CAMPAIGN
BBC STUDIOS
24 HOURS A DAY
ARTE
"QUITE A VIEW" - FOX CRIME PORTUGAL
THE WALT DISNEY COMPANY EUROPE AND AFRICA
OZARK S4 REVERSE TRAILER
NETFLIX
BAYWATCH
COMEDY CENTRAL UK
GENERAL PROGRAMME IMAGE CAMPAIGN
JASON STATHAM ACTION WEEK
AMC NETWORKS INTERNATIONAL CENTRAL AND NORTHERN EUROPE
STAND-UP COMEDY S8 ON-AIR CAMPAIGN COMEDY CENTRAL ITALY
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
NOT JUST THE SCARY STUFF
AMC NETWORKS UK
JONATHAN CREEK
UKTV
RETRO TRAILERS ON PARAMOUNT NETWORK
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
THE WITCHER CAMPAIGN
NETFLIX
PAGE 5
PROGRAMME PROMOTION
These categories are specific to work that promotes the
image of a programme or series of programmes.
GENERAL PROGRAMME DESIGN PACKAGE
MTV MUSIC WEEK HUNGARY 2021
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
CALL IT IF YOU CAN
DIGITURK-BEINSPORTS TURKEY
NICKELODEON GSA SPONGEBOB PROMO DESIGN PACKAGE 2021
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
DMAX - THE BOSS CODE
DISCOVERY CREATIVE ITALIA
REDESIGN DUTCH KIDS SPORTS SHOW ZAPPSPORT FROM AVROTROS
CAPEROCK
NICKELODEON CULTURE CLUB, PACKAGE
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
PROGRAMME SPECIFIC LOGO
ECO SEASON
BBC STUDIOS
MASQUERADE LOGO
1+1 CHANNEL
NICKELODEON CULTURE CLUB LOGO
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
IT'S A SIN
UKTV
I BRING BEAUTY TO YOU
TRBC UKRAINE
HOLIDAY/SEASONAL PROGRAMME SPOT
DECK THE HALLS
AMC NETWORKS UK
CHRISTMAS STARS - PARAMOUNT NETWORK SPAIN
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
SHOCKTOBER FEARFEST
5STAR
COMEDY CENTRAL CHRISTMAS - COMEDY CENTRAL SPAIN
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
THE WOLF OF ESPN - NEW YEARS RESOLUTIONS
THE WALT DISNEY COMPANY - ESPN NL
DISCOVERY CHRISTMAS CAMPAIGN
DISCOVERY CREATIVE EMEA PAY TV
PAGE 6
PROGRAMME PROMOTION
These categories are specific to work that promotes the
image of a programme or series of programmes.
SPECIAL EVENT PROGRAMME SPOT
AMC MONSTERS WEEK
AMC NETWORKS INTERNATIONAL CENTRAL AND NORTHERN EUROPE
MOSQUITOES - PARAMOUNT NETWORK SPAIN
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
THE DANISH LOCAL ELECTION
TV 2 DENMARK
DAMNED VIRUS - PARAMOUNT NETWORK SPAIN
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
XTRM NARCOS
AMC NETWORKS SOUTHERN EUROPE
RETRO TRAILERS ON PARAMOUNT NETWORK
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
DOCUMENTARY OR FACTUAL ENTERTAINMENT PROGRAMME SPOT
EPIDEMIC: THE GREAT PLAGUE
VIASAT WORLD LTD
SUNDANCE: LOVE LIVE MUSIC
AMC NETWORKS UK
LATE NIGHT MASH
UKTV
THE PUPPET MASTER
NETFLIX
THE ABYSS: RISE AND FALL OF THE NAZIS
VIASAT WORLD LTD
DOGS BEHAVING (VERY) BADLY
CHANNEL 5
ENTERTAINMENT/MUSIC/VARIETY/COMEDY PROGRAMME SPOT
I'M A CELEBRITY 2021
ITV CREATIVE
X FACTOR
TV 2 DENMARK
THE PEP TALK - COMEDY CLUB
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
THE MASKED SINGER NEON PORTALS
DPG MEDIA
ITV DANCING ON ICE
ITV CREATIVE
THE POPQUIZ
DPG MEDIA
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PROGRAMME PROMOTION
These categories are specific to work that promotes the
image of a programme or series of programmes.
LEISURE & LIFESTYLE PROGRAMME SPOT
WANDERLUST SEASON
BBC STUDIOS
REAL TIME - BAKE OFF ITALIA
DISCOVERY CREATIVE ITALIA
NATIONAL GEOGRAPHIC: DOG IMPOSSIBLE
THE WALT DISNEY COMPANY
BAKE OFF FLANDERS
SBS BELGIUM
HIGH ON THE HOG S1
NETFLIX
CANAL COCINA SCHOOL
AMC NETWORKS SOUTHERN EUROPE
REALITY/UNSCRIPTED/NON-FICTION PROGRAMME SPOT
X FACTOR
TV 2 DENMARK
ENSITREFFIT ALTTARILLA (MARRIED AT FIRST SIGHT) 2021 - PROGRAMME SPOT
DIAMONDS HELSINKI
LOVE ISLAND 2021 | THIS IS NOT A DRILL!
ITV CREATIVE
BUYING BLIND
SBS BELGIUM
STAY OVER
DPG MEDIA
CELEBRITY BAKE OFF
CØLLAGE FOR PRIME VIDEO
DRAMATIC PROGRAMME SPOT
AMC MONSTERS WEEK
AMC NETWORKS INTERNATIONAL CENTRAL AND NORTHERN EUROPE
WOMEN, VENGEANCE AND TARANTINO COMBO PROMO - SPIKE ITALY
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
KAMIKAZE TRAILER
WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA
DRAMA SHOWCASE 2
UKTV
SASMOS - CAMPAIGN SPOT FOR TV SERIES (THE LAST SUPPER)
ALPHA TV
THE THAW TEASER
WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA
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PROGRAMME PROMOTION
These categories are specific to work that promotes the
image of a programme or series of programmes.
KIDS PROGRAMME SPOT
TOGETHER AS KIDS
THE WALT DISNEY COMPANY, EUROPE & AFRICA
IT'S PONY ON NICKELODEON
V CREATIVE
WILD: BIG CAT WEEK 2021
THE WALT DISNEY COMPANY
MASTER OF THE UNIVERSE REVELATIONS PT 1 TEASER
NETFLIX
TIME TO TOON ON NICKTOONS
V CREATIVE
WILD: WORLD'S WEIRDEST
THE WALT DISNEY COMPANY
LIVE SPORTS EVENT/PROGRAMME SPOT
THE WINTER IS IN OUR DNA
DISCOVERY NORDICS
TOUR DE FRANCE
TV 2 DENMARK
EURO 2020 | THE GOOD TIMES START HERE
ITV CREATIVE
WE ARE A SMALL COUNTRY
DISCOVERY NORWAY
TOKYO 2020 ON DISCOVERY+
EUROSPORT
PRIME VIDEO - MAGIC MOMENTS
BDA CREATIVE
PROGRAMME SPOT NOT USING PROGRAMME FOOTAGE
EPIDEMIC: THE GREAT PLAGUE
VIASAT WORLD LTD
TOUR DE FRANCE
TV 2 DENMARK
DEADLY BRITISH DRAMA
NENT CREATIVE
SKATING
FRANCE 3
LOVE ISLAND 2021 | THIS IS NOT A DRILL!
ITV CREATIVE
X FACTOR
TV 2 DENMARK
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PROGRAMME PROMOTION
These categories are specific to work that promotes the
image of a programme or series of programmes.
THEATRICAL FILMS/MOVIES SHOWN ON TELEVISION SPOT
OCEAN'S MOVIES ON CINEMAX
WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA
"COWBOY FASHION WEEK" SPECIAL - FOX MOVIES PORTUGAL
THE WALT DISNEY COMPANY EUROPE AND AFRICA
OCTOBER MONTHLY IMAGE SPOT
WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA
RETRO TRAILERS ON PARAMOUNT NETWORK
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
MISSION IMPOSSIBLE TRIPLE BILL
COMEDY CENTRAL UK
HBO GO MAY MOVIE BUNDLE
WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA
THEATRICAL FILMS/MOVIES SHOWN ON TELEVISION CLIP-BASED SPOT
CHRISTMAS STARS - PARAMOUNT NETWORK SPAIN
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
MISSION IMPOSSIBLE · FEELING GOOD
SONY CREATIVE CENTER IBERIA- AXN
HORROR CHANNEL: SCI FEAR WEEK
AMC NETWORKS UK
BOOTS -PARAMOUNT NETWORK SPAIN
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
TCM CINEMA - WESTERN WEDNESDAYS
WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA
MISSION IMPOSSIBLE TRIPLE BILL
COMEDY CENTRAL UK
OPEN/TITLES
MISSIONE ORIENTE
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
MURDER THEY HOPE -OPEN/TITLES
LIQUID TV
ANNIKA
UKTV
BEIN SUPER LEAGUE
DIGITURK-BEINSPORTS TURKEY
TOKYO2020 OPENER ON EUROSPORT
EUROSPORT
LE STANZE DI ROL
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
PAGE 10
PROGRAMME PROMOTION
These categories are specific to work that promotes the
image of a programme or series of programmes.
AUDIO SPOT
DISCOVERY + - NAKED ATTRACTION ITALY, RADIO SPOT
DISCOVERY CREATIVE ITALIA
DISCOVERY + - LOVE ISLAND ITALIA
DISCOVERY CREATIVE ITALIA
REAL TIME - SENT TO CONVENTRY
DISCOVERY CREATIVE ITALIA
REAL TIME - BAKE OFF ITALIA
DISCOVERY CREATIVE ITALIA
SOCIAL MEDIA CAMPAIGN FOR A PROGRAMME
THE UNIT - A UNIDADE
SONY PICTURES TELEVISION IBERIA
MATCH MADE IN HEAVEN
DANISH BROADCASTING CORPORATION
DOCTOR WHO: FLUX
BBC STUDIOS CREATIVE
JOMANDA: LADY OF THE LIGHT
DISCOVERY CREATIVE EMEA PAY TV
THE FOOTBALL HATERS
DANISH BROADCASTING CORPORATION
K2 ZOEKT K3
DPG MEDIA
BEST USE OF SOCIAL MEDIA FOR A PROGRAMME
BACHELOR <3 TINDER
TV4 MEDIA
NICKELODEON POLAND: SPONGEBOB SUPER SUMMER VACATION!
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
RAGDOLL
UKTV
NICKELODEON POLAND: SUPER CUP
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
GIVE A MOVIE AS A GIFT
SONY CREATIVE CENTER IBERIA- AXN
EATING WITH MY EX SUPER SOCIAL
DISCOVERY CREATIVE EMEA PAY TV
PAGE 11
PROGRAMME PROMOTION
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image of a programme or series of programmes.
USE OF CELEBRITY/INFLUENCER/TALENT USING SOCIAL MEDIA
EMILY ATACK SOCIAL - DATING TIPS
SILK FACTORY
THE COMMONS- METEO AXN
SONY PICTURES TELEVISION IBERIA
SPERAVO DE MORÌ PRIMA_SOCIAL CAMPAIGN
SKY CREATIVE AGENCY ITALIA
EMILY ATACK SOCIAL - DITL
SILK FACTORY
BEST INTEGRATED MARKETING CAMPAIGN FOR A PROGRAMME
THE WALKING DEAD RELIQUARY - FOX PORTUGAL
THE WALT DISNEY COMPANY EUROPE AND AFRICA
DISCOVERY + - DRAG RACE ITALIA
DISCOVERY CREATIVE ITALIA
WHAT'S IT TO ME?
DW DEUTSCHE WELLE
SQUID GAME ITALIAN DUBBING CAMPAIGN
DUDE MILANO
THAT ONE WORD FEYENOORD
THE WALT DISNEY COMPANY EUROPE
DOCTOR WHO: FLUX
BBC STUDIOS CREATIVE
PROGRAMME KEY ART - PRINT OR DIGITAL
SKY ROJO SEASON 1
NETFLIX
EPIDEMIC: THE GREAT PLAGUE
VIASAT WORLD LTD
THE PRIZE OF SILENCE
NENT CREATIVE
BRAND NEW CHERRY FLAVOR
NETFLIX
THE ABYSS: RISE AND FALL OF THE NAZIS
VIASAT WORLD LTD
COCAINE COWBOYS
NETFLIX
PAGE 12
PROGRAMME PROMOTION
These categories are specific to work that promotes the
image of a programme or series of programmes.
PROGRAMME KEY ART CAMPAIGN - PRINT OR DIGITAL
THE MAD WOMEN'S BALL
GÉDÉON
DARK CLASSICS
AMC NETWORKS SOUTHERN EUROPE
EUROPE FROM ABOVE S3
THE WALT DISNEY COMPANY
MYTH & MOGUL: JOHN DELOREAN IDENTITY
TERRITORY STUDIO
LA CASA DE PAPEL S5
NETFLIX
DOCTOR WHO: FLUX KEY ART
BBC STUDIOS CREATIVE
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OPEN CATEGORIES (CHANNEL BRANDING & PROGRAMME PROMOTION)
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INTERSTITIAL PROMO
MTV XMAS PARTY 2021
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
LEGO MASTERS
DPG MEDIA
YELLOWSTONE IDENTS - PARAMOUNT NETWORK ITALY
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
GUESSABLE
COMEDY CENTRAL UK
NICKELODEON GERMANY BRAND IDENT
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
DISCOVERY PLUS SERIAL KILLER COLLECTION
DISCOVERY CREATIVE EMEA PAY TV
SHORT-FORM PROMOTIONAL CONTENT
WIMBLEDON - STREAKERS' PARADISE
TV 2 DENMARK
TRUE CRIME
DANISH BROADCASTING CORPORATION
TOUR DE FRANCE
TV 2 DENMARK
X FACTOR
TV 2 DENMARK
THE STORIES WE BRING YOU
TV4 MEDIA
STOP HATE MESSAGES
TV 2 DENMARK
LONG-FORM PROMOTIONAL CONTENT
BEFOREIGNERS S2 TRAILER
WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA
LANDSCAPERS - OFFICIAL TRAILER
ZEALOT
CHANGE DRIVERS
DISCOVERY CREATIVE EMEA PAY TV
SHADOW AND BONE | BUILDING THE WORLD
NETFLIX
OTHER PEOPLE TRAILER
WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA
EXTRAORDINARY ME ON NICKELODEON
V CREATIVE
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OPEN CATEGORIES
(CHANNEL BRANDING & PROGRAMME PROMOTION)
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CONTENT PARTNERSHIP: BRAND/PROGRAMME AND PRODUCT TIE-IN
ANDORRA: DESTINO DE PELÍCULA
THE WALT DISNEY COMPANY, EUROPE & AFRICA
FIGHT CANCER
TV 2 DENMARK
ITV & M&S FRESH MARKET UPDATE
ITV CREATIVE
ALL OUR CHILDREN
TV 2 DENMARK
THE MASK 2
TRBC UKRAINE
DENMARK SAVES THE NATURE
TV 2 DENMARK
FUNNIEST PROMO
AMC MONSTERS WEEK
AMC NETWORKS INTERNATIONAL CENTRAL AND NORTHERN EUROPE
WIMBLEDON - STREAKERS' PARADISE
TV 2 DENMARK
"COWBOY FASHION WEEK" SPECIAL - FOX MOVIES PORTUGAL
THE WALT DISNEY COMPANY EUROPE AND AFRICA
TOUR DE FRANCE
TV 2 DENMARK
THE WOLF OF ESPN - NEW YEARS RESOLUTIONS
THE WALT DISNEY COMPANY - ESPN NL
MISSION IMPOSSIBLE TRIPLE BILL
COMEDY CENTRAL UK
MARKETING VIDEO/SIZZLE REEL/PRESENTATION (INTERNAL OR EXTERNAL)
DISCOVERY BRANDS
DISCOVERY COMMUNICATIONS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG
ITV DRAMA REEL
ITV CREATIVE
ADAPT TO US - DIVERSITY, EQUITY & INCLUSION IMAGE FILM - VIACOMCBS GERMANY
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
MIPCOM SIZZLE
SILK FACTORY
PATIENCE
TV 2 DENMARK
DISCOVERY PLUS - LIFE IN ALL ITS COLOUR
DISCOVERY CREATIVE EMEA PAY TV
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OPEN CATEGORIES (CHANNEL BRANDING & PROGRAMME PROMOTION)
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BEST FAN EXPERIENCE
A CLASSIC HORROR PRANK
PUBLICIS ITALY
THE WALKING DEAD RELIQUARY - FOX PORTUGAL
THE WALT DISNEY COMPANY EUROPE AND AFRICA
DMAX - UNDERCUT
DISCOVERY CREATIVE ITALIA
NO SPOILER HEIST
PUBLICIS ITALY
DISCOVERY + - SENT TO CONVENTRY
DISCOVERY CREATIVE ITALIA
SKY ORIGINALS SERIE: ANNA_ THE BOOK OF IMPORTANT THINGS
SKY CREATIVE AGENCY ITALIA
BEST NEW CONCEPT/INNOVATION
NO SPOILER HEIST
PUBLICIS ITALY
RETRO DAY ON PARAMOUNT NETWORK
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
SQUID GAME ITALIAN DUBBING CAMPAIGN
DUDE MILANO
STOP HATE MESSAGES
TV 2 DENMARK
USE OF EDITING
OCTOBER MONTHLY IMAGE SPOT
WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA
BASED ON A TRUE STORY
NENT CREATIVE
MISSION IMPOSSIBLE · FEELING GOOD
SONY CREATIVE CENTER IBERIA- AXN
HBO GO MAY MOVIE BUNDLE
WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA
OZARK REVERSE TRAILER
NETFLIX
NOLAN BATMAN MOVIES ON HBO GO
WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA
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OPEN CATEGORIES (CHANNEL BRANDING & PROGRAMME PROMOTION)
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USE OF COPYWRITING
VIAJAR - GENERIC
THE WALT DISNEY COMPANY, EUROPE & AFRICA
STOP HATE MESSAGES
TV 2 DENMARK
HELLO JUNE
TV4 MEDIA
THIS MAY HURT
NBCUNIVERSAL INTERNATIONAL NETWORKS
NATIONAL GEOGRAPHIC: DOG: IMPOSSIBLE S2 LAUNCH
THE WALT DISNEY COMPANY
BAYWATCH
COMEDY CENTRAL UK
BEST DIRECTION
EURO 2020 | THE GOOD TIMES START HERE
ITV CREATIVE
WIMBLEDON - STREAKERS' PARADISE
TV 2 DENMARK
TVN SPRING 2021
TVN DISCOVERY POLAND
TOUR DE FRANCE
TV 2 DENMARK
LA CASA DE PAPEL S5
NETFLIX
ALL OUR CHILDREN
TV 2 DENMARK
USE OF ANIMATION
MISSIONE ORIENTE
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
EPIDEMIC: THE GREAT PLAGUE
VIASAT WORLD LTD
SYFYLLOWEEN
NBCUNIVERSAL INTERNATIONAL NETWORKS
THE ABYSS: RISE AND FALL OF THE NAZIS
VIASAT WORLD LTD
SILKIE - SNOWBOARD
FRANCE 3
LE STANZE DI ROL
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
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OPEN CATEGORIES (CHANNEL BRANDING & PROGRAMME PROMOTION)
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USE OF MOTION GRAPHICS
CHRISTMAS STARS - PARAMOUNT NETWORK SPAIN
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
FIBA MOTION ID
FIBA MOTION ID
MISSIONE ORIENTE
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
THE WAY OF BRUCE LEE - PARAMOUNT NETWORK SPAIN
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
LE STANZE DI ROL
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
MTV NUMBER 1S MONTH
V CREATIVE MTV
USE OF MUSIC WITH LYRICS
AMC MONSTERS WEEK
AMC NETWORKS INTERNATIONAL CENTRAL AND NORTHERN EUROPE
TOUR DE FRANCE
TV 2 DENMARK
CHRISTMAS STARS - PARAMOUNT NETWORK SPAIN
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
X FACTOR
TV 2 DENMARK
SINTONIA S2 (RESUMO SEM COMPROMISSO)
NETFLIX
BOOTS - PARAMOUNT NETWORK SPAIN
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
USE OF SCORE OR MUSIC WITHOUT LYRICS
WIMBLEDON - STREAKERS' PARADISE
TV 2 DENMARK
AXN JURASSIC SONG
SONY CREATIVE CENTER IBERIA- AXN
REYES DE LA NOCHE
MOVISTAR+
EUROSPORT OLYMPIC ANTHEM
EUROSPORT
MONDAYS WITH VAN DAMME
DREAMIA S.A., SERVIÇOS DE TELEVISÃO
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OPEN CATEGORIES (CHANNEL BRANDING & PROGRAMME PROMOTION)
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USE OF MUSIC WITH ORIGINAL LYRICS
AMC MONSTERS WEEK
AMC NETWORKS INTERNATIONAL CENTRAL AND NORTHERN EUROPE
BATMAN VS SUPERMAN
NENT CREATIVE
CHAN -TASTIC SATURDAY - COMEDY CENTRAL SPAIN
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
XTRM NARCOS
AMC NETWORKS SOUTHERN EUROPE
TOM CRUISE COMBO
NENT CREATIVE
NATIONAL GEOGRAPHIC: DOG: IMPOSSIBLE S2 LAUNCH
THE WALT DISNEY COMPANY
USE OF SOUND DESIGN
AMC MONSTERS WEEK
AMC NETWORKS INTERNATIONAL CENTRAL AND NORTHERN EUROPE
BEST OF 2021
NENT CREATIVE
HORROR: CLASSIC MARATHONS
AMC NETWORKS UK
MOVIE EVERY NIGHT COMBO
NENT CREATIVE
FIRST BLOOD (RAMBO) - PARAMOUNT NETWORK SPAIN
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
THE WOMAN IN THE WINDOW AGORAPHOBIA TEASER
NETFLIX
ON-AIR TYPOGRAPHY
ENSLAVED
A+E NETWORKS ITALIA
THIS MAY HURT
NBCUNIVERSAL INTERNATIONAL NETWORKS
VALENTINE'S DAY ON HBO GO
WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA
FOX RETRO MOVIES
THE WALT DISNEY COMPANY NORDIC & BALTIC
RETRO DAY ON PARAMOUNT NETWORK
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
EUROSPORT TOKYO2020 TYPOGRAPHY
EUROSPORT
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OPEN CATEGORIES (CHANNEL BRANDING & PROGRAMME PROMOTION)
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SOMETHING FOR NOTHING
ROCKY 3
AMC NETWORKS SOUTHERN EUROPE
AMC MONSTERS WEEK
AMC NETWORKS INTERNATIONAL CENTRAL AND NORTHERN EUROPE
OMG SWEDEN'S GOT TALENT
TV4 MEDIA
FIRST BLOOD (RAMBO) - PARAMOUNT NETWORK SPAIN
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
PLANET HORROR GOLIATHUS
AMC NETWORKS SOUTHERN EUROPE
YESTERDAY, TODAY AND THE DAY BEFORE
COMEDY CENTRAL UK
SALON DES REFUSÉS
IIHF WORLD CHAMPIONSHIP FINLAND 2022 | TITLE SEQUENCE
UNITEDSENSES
SUNDANCE TV. WORD
AMC NETWORKS SOUTHERN EUROPE
HBO GO JULY IMAGE SPOT
WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA
HBO-OOOH! ON A1TV
VUBIQUITY
IM NOT CRYING, YOU ARE!
FIGHT CANCER
TV 2 DENMARK
ECO SEASON
BBC STUDIOS
STOP HATE MESSAGES
TV 2 DENMARK
NATIONAL GEOGRAPHIC: 9/11 ONE DAY IN AMERICA EPISODIC
THE WALT DISNEY COMPANY
ALL OUR CHILDREN
TV 2 DENMARK
STOP HATE MESSAGES IN SPORTS
TV 2 DENMARK
PAGE 20
OPEN CATEGORIES (CHANNEL BRANDING & PROGRAMME PROMOTION)
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OMG!
AMC MONSTERS WEEK
AMC NETWORKS INTERNATIONAL CENTRAL AND NORTHERN EUROPE
WIMBLEDON - STREAKERS' PARADISE
TV 2 DENMARK
AMC: GLITCH
AMC NETWORKS UK
COMEDY CENTRAL CHRISTMAS - COMEDY CENTRAL SPAIN
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
RICK & MORTY EXCLUSIVE
WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA
HBO-OOOH! ON A1 TV
VUBIQUITY
BEST NEW TALENT
THE WINNER WILL BE ANNOUNCED AT THE AWARDS SHOW.
SOCIAL MEDIA VIDEO ASSET
TOUR DE FRANCE
Ειδήσεις σήμερα:
«Την είδα κρεμασμένη... η αλήθεια θα βγει» λέει συγγενής της 20χρονης από την Αίγινα
Την Πέμπτη στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία του Σταύρου Ψυχάρη
Ερευνάται και άλλη καταγγελία σε βάρος του αστυνομικού που βίασε ανήλικη στη Λέσβο
Η καμπάνια του «Σασμού» συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 6 κορυφαίες ευρωπαϊκές τηλεοπτικές καμπάνιες στην κατηγορία «Καλύτερη τηλεοπτική καμπάνια για δραματική σειρά». Ο Alpha είναι το μοναδικό ελληνικό τηλεοπτικό κανάλι, φέτος, με υποψηφιότητα στα βραβεία.
Η Promax BDA (Promotion & Marketing Executives / Broadcast Design Association) ιδρύθηκε το 1956 ως μια μη κερδοσκοπική ένωση με σκοπό την προώθηση των επιτευγμάτων στο τομέα του τηλεοπτικού design και marketing.
Σε αυτήν συμμετέχουν χιλιάδες επιχειρήσεις και εταιρίες από εκατοντάδες χώρες.
Κρυμμένα μυστικά κι ανομολόγητα πάθη σε slow motion
Το trailer του «Σασμού» (Μυστικός δείπνος), σε σκηνοθεσία Μιχάλη Μπέκου, με υψηλή αισθητική, σκηνοθετημένο με κινηματογραφικούς όρους, γυρισμένο με αργή κίνηση (slow motion) διαστέλλει τον χρόνο και τον «εγκλωβίζει» σε ένα μόνο καρέ που χρονικά καλύπτει από παρελθόν έως το σήμερα. Ένα καρέ πυκνής ζωής δύο δεκαετιών και πλέον. Μέσα σε αυτό το καρέ οι ζωές των ηρώων της σειράς συνδέονται με αίμα, πάθος, έρωτα, φιλία, αγάπη. Με γάμους και κηδείες. Με αγαπημένα πρόσωπα πίσω από ραγισμένες κορνίζες. Ανάμικτα τα συναισθήματα μπερδεύονται περισσότερο, γίνονται ένα κουβάρι, όταν οι δύο οικογένειες βρίσκονται αντιμέτωπες, σε σύγκρουση. Μία διελκυστίνδα που μοιάζει δίχως τέλος.
Το τρέιλερ
Ένα τραπέζι. Ξύλινο. Βαρύ. Πάνω του κηροπήγια, πιάτα γεμάτα, κανάτες με κρασί. Τα αγαθά ξεχειλίζουν, σαν σε γιορταστικό δείπνο. Οι συνδαιτημόνες έρχονται, χαιρετούν με χαμόγελο, αλλά κρατούν κρυφά μυστικά μέσα στα οποία ζει η μνήμη. Κάθονται μετωπικά, σε παράταξη, ο ένας δίπλα στον άλλον. Σαν να θέλουν να βγάλουν αναμνηστική φωτογραφία. Διάφανο φως μπαίνει από την οροφή. Στο βάθος ο σκοτεινός καθρέφτης , με πατίνα από την φθορά του χρόνου.
Κυριακάτικο (;) τραπέζι; Η στοχαστική ώρα του αυστηρού δείπνου; Η ώρα της χαράς; Η ώρα όπου η πληγή θα ανοίξει; Ή θα γιατρευτεί; Σαν σε ένα «δείπνο μυστικό» οι ήρωες τσουγκρίζουν τα ποτήρια, πίνουν κρασί, κοιτάζονται στα μάτια, αγκαλιάζονται, αλλά δεν αποκαλύπτουν τις κρυφές τους σκέψεις. Η επιβλητική μορφή μιας γυναίκας, κυριαρχεί, στο κέντρο της «μάζωξης». Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Κι ένα μαχαίρι περιμένει, σιωπηλά, το χέρι που θα το σηκώσει…. Ο γρίφος δεν θα αργήσει να λυθεί. Οι προβλέψεις δεν θα αργήσουν να βρουν το δρόμο τους…. Ένα κρητικό μοιρολόϊ, ο ήχος μιας λύρας κι ύστερα….
Credits
Concept: JOB Athens/ Alpha
Σκηνοθεσία: Μιχάλης Μπέκος
Δείτε το τρέιλερ εδώ:
Επισυνάπτουμε την πλήρη λίστα με τις υποψηφιότητες για όλες τις κατηγόριες για τα φετινά βραβεία που θα απονεμηθούν διαδικτυακά, στις 8 Σεπτέμβριου 2022, και περιλαμβάνουν καμπάνιες από δεκάδες κορυφαία Ευρωπαϊκά κανάλια και εταιρείες παραγωγής και design.
BEST BRAND SPOT
STOP HATE MESSAGES
TV 2 DENMARK
COMFORT CAMPAIGN
BBC STUDIOS
PATIENCE
TV 2 DENMARK
SKY HEART
MOVE121
STOP HATE MESSAGES IN SPORTS
TV 2 DENMARK
DISCOVERY BRAND SPOT
DISCOVERY CREATIVE EMEA PAY TV
GENERAL BRAND CAMPAIGN: CHANNEL, NETWORK OR PLATFORM
DISCOVER BRAND CAMPAIGN
DISCOVERY CREATIVE EMEA PAY TV
FOX THE SCROLL - FOX PORTUGAL
THE WALT DISNEY COMPANY EUROPE AND AFRICA
DAVE - DON'T TAKE OUR WORD FOR IT
UKTV
RETRO DAY ON PARAMOUNT NETWORK
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
STOP HATE MESSAGES
TV 2 DENMARK
TLC PILLAR CAMPAIGN
DISCOVERY CREATIVE EMEA PAY TV
GENERAL BRAND DESIGN PACKAGE: CHANNEL, NETWORK OR PLATFORM
TÉVA - GLOBAL IDENTITY
GÉDÉON
FIBA IMAGE 2021
UNITEDSENSES
GLOBAL IDENTITY OF CULTUREBOX
FRANCE TÉLÉVISIONS
WARNER TV EMEA
WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA
TOKYO 2020 IDENTITY ON EUROSPORT
EUROSPORT
MTV MUSIC CHANNEL REBRAND
V CREATIVE MTV
PAGE 1
CHANNEL BRANDING
These categories are specific to work that promotes the image of a network, channel, or content platform and/or streaming services.
SOCIAL RESPONSIBILITY ANNOUNCEMENT SPOT
FIGHT CANCER
TV 2 DENMARK
ITV INVISIBLE DISABILITIES
ITV CREATIVE
STOP HATE MESSAGES
TV 2 DENMARK
ALL OUR CHILDREN
TV 2 DENMARK
NATIONAL GEOGRAPHIC FOR A RESPONSIBLE CHRISTMAS
THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA
DENMARK SAVES THE NATURE
TV 2 DENMARK
ONLINE STREAMING SERVICE SPOT
WIMBLEDON - STREAKERS' PARADISE
TV 2 DENMARK
DTM SEASON 2021 PROMO
UNITEDSENSES
SPOT ARTE EUROPE
ARTE
NOW_SPORT SEASON LAUNCH
SKY CREATIVE AGENCY ITALIA
VOYO - TALKING OBJECTS
PAPRIKA SHORTS
DISCOVERY PLUS - LIFE IN ALL ITS COLOUR
DISCOVERY CREATIVE EMEA PAY TV
HOLIDAY/SEASONAL BRAND SPOT
SYFYLLOWEEN
NBCUNIVERSAL INTERNATIONAL NETWORKS
DECK THE HALLS
AMC NETWORKS UK
BOOTS - PARAMOUNT NETWORK SPAIN
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
SEASON'S GREETINGS
FRANCE 3
ITV HUB (REWIND)
ITV CREATIVE
UKRAINIAN INDEPENDENCE DAY (30TH ANNIVERSARY)
1+1 CHANNEL
PAGE 2
CHANNEL BRANDING
These categories are specific to work that promotes the image of a network, channel, or content platform and/or streaming services.
SPECIAL EVENT BRAND SPOT
ENSLAVED
A+E NETWORKS ITALIA
ALL OUR CHILDREN
TV 2 DENMARK
FIBA EUROBASKET 2021 FINAL
UNITEDSENSES
DANTE DÌ
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
RETRO DAY ON PARAMOUNT NETWORK
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
DENMARK SAVES THE NATURE
TV 2 DENMARK
ON-AIR IDENT CAMPAIGN (IN-HOUSE)
VIASAT EXPLORE IDENTS
VIASAT WORLD LTD
GHOSTFORCE IDENTS
THE WALT DISNEY COMPANY, EUROPE & AFRICA
ECO SEASON
BBC STUDIOS
VIAJAR BY...
THE WALT DISNEY COMPANY, EUROPE & AFRICA
RED DEVILS
DPG MEDIA
MIRACULOUS WORLD: SHANGHAI, THE LEGEND OF LADYDRAGON IDENTS
THE WALT DISNEY COMPANY, EUROPE & AFRICA
ON-AIR IDENT CAMPAIGN (OUT-OF-HOUSE)
WINTERTIME' SILKIE
FRANCE 3
ITV CREATES | COLLABORATIONS
ITV CREATIVE
IDENT REBRANDING FOR FRANCE 5
FRANCE 5 - FRANCE TÉLÉVISIONS
SEXTA CHRISTMAS
ATRESMEDIA
DAS ERSTE. WINTER CAMPAIGN 2021.
UMBRUCH KOMMUNIKATION DESIGN
TELE5 REDESIGN IDENTS
DISCOVERY COMMUNICATIONS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG
PAGE 3
CHANNEL BRANDING
These categories are specific to work that promotes the image of a network, channel, or content platform and/or streaming services.
BEST USE OF BRAND LOGO
TÉVA - GLOBAL IDENTITY
GÉDÉON
DFL BRAND REFRESH 2021
DFL DIGITAL SPORTS GMBH
SYFYLLOWEEN
NBCUNIVERSAL INTERNATIONAL NETWORKS
PLAY
GÉDÉON
NICKTOONS IMAGE PIECE
V CREATIVE
BEST INTEGRATED MARKETING CAMPAIGN FOR A CHANNEL, NETWORK OR PLATFORM
ALIBI MORE THAN MEETS THE EYE
UKTV
CRIME CAMPAIGN
BBC STUDIOS
AXN SOFA SO GOOD
SONY PICTURES TELEVISION IBERIA
ITV TRIGGER POINT
ITV CREATIVE
FOX THE SCROLL - FOX PORTUGAL
THE WALT DISNEY COMPANY EUROPE AND AFRICA
DAVE - DON'T TAKE OUR WORD FOR IT
UKTV
PAGE 4
PROGRAMME PROMOTION
These categories are specific to work that promotes the
image of a programme or series of programmes.
BEST PROGRAMME SPOT
WIMBLEDON - STREAKERS' PARADISE
TV 2 DENMARK
AMC MONSTERS WEEK
AMC NETWORKS INTERNATIONAL CENTRAL AND NORTHERN EUROPE
TOUR DE FRANCE
TV 2 DENMARK
NOVE - FARMER WANTS A WIFE
DISCOVERY CREATIVE ITALIA
X FACTOR
TV 2 DENMARK
2020 TOKYO PARALYMPIC GAMES
FRANCE TELEVISIONS
CLIP-BASED PROGRAMME SPOT
RAMBO ACTION WEEKEND
NBCUNIVERSAL INTERNATIONAL NETWORKS
COMFORT CAMPAIGN
BBC STUDIOS
24 HOURS A DAY
ARTE
"QUITE A VIEW" - FOX CRIME PORTUGAL
THE WALT DISNEY COMPANY EUROPE AND AFRICA
OZARK S4 REVERSE TRAILER
NETFLIX
BAYWATCH
COMEDY CENTRAL UK
GENERAL PROGRAMME IMAGE CAMPAIGN
JASON STATHAM ACTION WEEK
AMC NETWORKS INTERNATIONAL CENTRAL AND NORTHERN EUROPE
STAND-UP COMEDY S8 ON-AIR CAMPAIGN COMEDY CENTRAL ITALY
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
NOT JUST THE SCARY STUFF
AMC NETWORKS UK
JONATHAN CREEK
UKTV
RETRO TRAILERS ON PARAMOUNT NETWORK
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
THE WITCHER CAMPAIGN
NETFLIX
PAGE 5
PROGRAMME PROMOTION
These categories are specific to work that promotes the
image of a programme or series of programmes.
GENERAL PROGRAMME DESIGN PACKAGE
MTV MUSIC WEEK HUNGARY 2021
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
CALL IT IF YOU CAN
DIGITURK-BEINSPORTS TURKEY
NICKELODEON GSA SPONGEBOB PROMO DESIGN PACKAGE 2021
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
DMAX - THE BOSS CODE
DISCOVERY CREATIVE ITALIA
REDESIGN DUTCH KIDS SPORTS SHOW ZAPPSPORT FROM AVROTROS
CAPEROCK
NICKELODEON CULTURE CLUB, PACKAGE
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
PROGRAMME SPECIFIC LOGO
ECO SEASON
BBC STUDIOS
MASQUERADE LOGO
1+1 CHANNEL
NICKELODEON CULTURE CLUB LOGO
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
IT'S A SIN
UKTV
I BRING BEAUTY TO YOU
TRBC UKRAINE
HOLIDAY/SEASONAL PROGRAMME SPOT
DECK THE HALLS
AMC NETWORKS UK
CHRISTMAS STARS - PARAMOUNT NETWORK SPAIN
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
SHOCKTOBER FEARFEST
5STAR
COMEDY CENTRAL CHRISTMAS - COMEDY CENTRAL SPAIN
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
THE WOLF OF ESPN - NEW YEARS RESOLUTIONS
THE WALT DISNEY COMPANY - ESPN NL
DISCOVERY CHRISTMAS CAMPAIGN
DISCOVERY CREATIVE EMEA PAY TV
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PROGRAMME PROMOTION
These categories are specific to work that promotes the
image of a programme or series of programmes.
SPECIAL EVENT PROGRAMME SPOT
AMC MONSTERS WEEK
AMC NETWORKS INTERNATIONAL CENTRAL AND NORTHERN EUROPE
MOSQUITOES - PARAMOUNT NETWORK SPAIN
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
THE DANISH LOCAL ELECTION
TV 2 DENMARK
DAMNED VIRUS - PARAMOUNT NETWORK SPAIN
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
XTRM NARCOS
AMC NETWORKS SOUTHERN EUROPE
RETRO TRAILERS ON PARAMOUNT NETWORK
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
DOCUMENTARY OR FACTUAL ENTERTAINMENT PROGRAMME SPOT
EPIDEMIC: THE GREAT PLAGUE
VIASAT WORLD LTD
SUNDANCE: LOVE LIVE MUSIC
AMC NETWORKS UK
LATE NIGHT MASH
UKTV
THE PUPPET MASTER
NETFLIX
THE ABYSS: RISE AND FALL OF THE NAZIS
VIASAT WORLD LTD
DOGS BEHAVING (VERY) BADLY
CHANNEL 5
ENTERTAINMENT/MUSIC/VARIETY/COMEDY PROGRAMME SPOT
I'M A CELEBRITY 2021
ITV CREATIVE
X FACTOR
TV 2 DENMARK
THE PEP TALK - COMEDY CLUB
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
THE MASKED SINGER NEON PORTALS
DPG MEDIA
ITV DANCING ON ICE
ITV CREATIVE
THE POPQUIZ
DPG MEDIA
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PROGRAMME PROMOTION
These categories are specific to work that promotes the
image of a programme or series of programmes.
LEISURE & LIFESTYLE PROGRAMME SPOT
WANDERLUST SEASON
BBC STUDIOS
REAL TIME - BAKE OFF ITALIA
DISCOVERY CREATIVE ITALIA
NATIONAL GEOGRAPHIC: DOG IMPOSSIBLE
THE WALT DISNEY COMPANY
BAKE OFF FLANDERS
SBS BELGIUM
HIGH ON THE HOG S1
NETFLIX
CANAL COCINA SCHOOL
AMC NETWORKS SOUTHERN EUROPE
REALITY/UNSCRIPTED/NON-FICTION PROGRAMME SPOT
X FACTOR
TV 2 DENMARK
ENSITREFFIT ALTTARILLA (MARRIED AT FIRST SIGHT) 2021 - PROGRAMME SPOT
DIAMONDS HELSINKI
LOVE ISLAND 2021 | THIS IS NOT A DRILL!
ITV CREATIVE
BUYING BLIND
SBS BELGIUM
STAY OVER
DPG MEDIA
CELEBRITY BAKE OFF
CØLLAGE FOR PRIME VIDEO
DRAMATIC PROGRAMME SPOT
AMC MONSTERS WEEK
AMC NETWORKS INTERNATIONAL CENTRAL AND NORTHERN EUROPE
WOMEN, VENGEANCE AND TARANTINO COMBO PROMO - SPIKE ITALY
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
KAMIKAZE TRAILER
WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA
DRAMA SHOWCASE 2
UKTV
SASMOS - CAMPAIGN SPOT FOR TV SERIES (THE LAST SUPPER)
ALPHA TV
THE THAW TEASER
WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA
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PROGRAMME PROMOTION
These categories are specific to work that promotes the
image of a programme or series of programmes.
KIDS PROGRAMME SPOT
TOGETHER AS KIDS
THE WALT DISNEY COMPANY, EUROPE & AFRICA
IT'S PONY ON NICKELODEON
V CREATIVE
WILD: BIG CAT WEEK 2021
THE WALT DISNEY COMPANY
MASTER OF THE UNIVERSE REVELATIONS PT 1 TEASER
NETFLIX
TIME TO TOON ON NICKTOONS
V CREATIVE
WILD: WORLD'S WEIRDEST
THE WALT DISNEY COMPANY
LIVE SPORTS EVENT/PROGRAMME SPOT
THE WINTER IS IN OUR DNA
DISCOVERY NORDICS
TOUR DE FRANCE
TV 2 DENMARK
EURO 2020 | THE GOOD TIMES START HERE
ITV CREATIVE
WE ARE A SMALL COUNTRY
DISCOVERY NORWAY
TOKYO 2020 ON DISCOVERY+
EUROSPORT
PRIME VIDEO - MAGIC MOMENTS
BDA CREATIVE
PROGRAMME SPOT NOT USING PROGRAMME FOOTAGE
EPIDEMIC: THE GREAT PLAGUE
VIASAT WORLD LTD
TOUR DE FRANCE
TV 2 DENMARK
DEADLY BRITISH DRAMA
NENT CREATIVE
SKATING
FRANCE 3
LOVE ISLAND 2021 | THIS IS NOT A DRILL!
ITV CREATIVE
X FACTOR
TV 2 DENMARK
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PROGRAMME PROMOTION
These categories are specific to work that promotes the
image of a programme or series of programmes.
THEATRICAL FILMS/MOVIES SHOWN ON TELEVISION SPOT
OCEAN'S MOVIES ON CINEMAX
WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA
"COWBOY FASHION WEEK" SPECIAL - FOX MOVIES PORTUGAL
THE WALT DISNEY COMPANY EUROPE AND AFRICA
OCTOBER MONTHLY IMAGE SPOT
WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA
RETRO TRAILERS ON PARAMOUNT NETWORK
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
MISSION IMPOSSIBLE TRIPLE BILL
COMEDY CENTRAL UK
HBO GO MAY MOVIE BUNDLE
WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA
THEATRICAL FILMS/MOVIES SHOWN ON TELEVISION CLIP-BASED SPOT
CHRISTMAS STARS - PARAMOUNT NETWORK SPAIN
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
MISSION IMPOSSIBLE · FEELING GOOD
SONY CREATIVE CENTER IBERIA- AXN
HORROR CHANNEL: SCI FEAR WEEK
AMC NETWORKS UK
BOOTS -PARAMOUNT NETWORK SPAIN
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
TCM CINEMA - WESTERN WEDNESDAYS
WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA
MISSION IMPOSSIBLE TRIPLE BILL
COMEDY CENTRAL UK
OPEN/TITLES
MISSIONE ORIENTE
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
MURDER THEY HOPE -OPEN/TITLES
LIQUID TV
ANNIKA
UKTV
BEIN SUPER LEAGUE
DIGITURK-BEINSPORTS TURKEY
TOKYO2020 OPENER ON EUROSPORT
EUROSPORT
LE STANZE DI ROL
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
PAGE 10
PROGRAMME PROMOTION
These categories are specific to work that promotes the
image of a programme or series of programmes.
AUDIO SPOT
DISCOVERY + - NAKED ATTRACTION ITALY, RADIO SPOT
DISCOVERY CREATIVE ITALIA
DISCOVERY + - LOVE ISLAND ITALIA
DISCOVERY CREATIVE ITALIA
REAL TIME - SENT TO CONVENTRY
DISCOVERY CREATIVE ITALIA
REAL TIME - BAKE OFF ITALIA
DISCOVERY CREATIVE ITALIA
SOCIAL MEDIA CAMPAIGN FOR A PROGRAMME
THE UNIT - A UNIDADE
SONY PICTURES TELEVISION IBERIA
MATCH MADE IN HEAVEN
DANISH BROADCASTING CORPORATION
DOCTOR WHO: FLUX
BBC STUDIOS CREATIVE
JOMANDA: LADY OF THE LIGHT
DISCOVERY CREATIVE EMEA PAY TV
THE FOOTBALL HATERS
DANISH BROADCASTING CORPORATION
K2 ZOEKT K3
DPG MEDIA
BEST USE OF SOCIAL MEDIA FOR A PROGRAMME
BACHELOR <3 TINDER
TV4 MEDIA
NICKELODEON POLAND: SPONGEBOB SUPER SUMMER VACATION!
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
RAGDOLL
UKTV
NICKELODEON POLAND: SUPER CUP
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
GIVE A MOVIE AS A GIFT
SONY CREATIVE CENTER IBERIA- AXN
EATING WITH MY EX SUPER SOCIAL
DISCOVERY CREATIVE EMEA PAY TV
PAGE 11
PROGRAMME PROMOTION
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image of a programme or series of programmes.
USE OF CELEBRITY/INFLUENCER/TALENT USING SOCIAL MEDIA
EMILY ATACK SOCIAL - DATING TIPS
SILK FACTORY
THE COMMONS- METEO AXN
SONY PICTURES TELEVISION IBERIA
SPERAVO DE MORÌ PRIMA_SOCIAL CAMPAIGN
SKY CREATIVE AGENCY ITALIA
EMILY ATACK SOCIAL - DITL
SILK FACTORY
BEST INTEGRATED MARKETING CAMPAIGN FOR A PROGRAMME
THE WALKING DEAD RELIQUARY - FOX PORTUGAL
THE WALT DISNEY COMPANY EUROPE AND AFRICA
DISCOVERY + - DRAG RACE ITALIA
DISCOVERY CREATIVE ITALIA
WHAT'S IT TO ME?
DW DEUTSCHE WELLE
SQUID GAME ITALIAN DUBBING CAMPAIGN
DUDE MILANO
THAT ONE WORD FEYENOORD
THE WALT DISNEY COMPANY EUROPE
DOCTOR WHO: FLUX
BBC STUDIOS CREATIVE
PROGRAMME KEY ART - PRINT OR DIGITAL
SKY ROJO SEASON 1
NETFLIX
EPIDEMIC: THE GREAT PLAGUE
VIASAT WORLD LTD
THE PRIZE OF SILENCE
NENT CREATIVE
BRAND NEW CHERRY FLAVOR
NETFLIX
THE ABYSS: RISE AND FALL OF THE NAZIS
VIASAT WORLD LTD
COCAINE COWBOYS
NETFLIX
PAGE 12
PROGRAMME PROMOTION
These categories are specific to work that promotes the
image of a programme or series of programmes.
PROGRAMME KEY ART CAMPAIGN - PRINT OR DIGITAL
THE MAD WOMEN'S BALL
GÉDÉON
DARK CLASSICS
AMC NETWORKS SOUTHERN EUROPE
EUROPE FROM ABOVE S3
THE WALT DISNEY COMPANY
MYTH & MOGUL: JOHN DELOREAN IDENTITY
TERRITORY STUDIO
LA CASA DE PAPEL S5
NETFLIX
DOCTOR WHO: FLUX KEY ART
BBC STUDIOS CREATIVE
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OPEN CATEGORIES (CHANNEL BRANDING & PROGRAMME PROMOTION)
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INTERSTITIAL PROMO
MTV XMAS PARTY 2021
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
LEGO MASTERS
DPG MEDIA
YELLOWSTONE IDENTS - PARAMOUNT NETWORK ITALY
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
GUESSABLE
COMEDY CENTRAL UK
NICKELODEON GERMANY BRAND IDENT
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
DISCOVERY PLUS SERIAL KILLER COLLECTION
DISCOVERY CREATIVE EMEA PAY TV
SHORT-FORM PROMOTIONAL CONTENT
WIMBLEDON - STREAKERS' PARADISE
TV 2 DENMARK
TRUE CRIME
DANISH BROADCASTING CORPORATION
TOUR DE FRANCE
TV 2 DENMARK
X FACTOR
TV 2 DENMARK
THE STORIES WE BRING YOU
TV4 MEDIA
STOP HATE MESSAGES
TV 2 DENMARK
LONG-FORM PROMOTIONAL CONTENT
BEFOREIGNERS S2 TRAILER
WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA
LANDSCAPERS - OFFICIAL TRAILER
ZEALOT
CHANGE DRIVERS
DISCOVERY CREATIVE EMEA PAY TV
SHADOW AND BONE | BUILDING THE WORLD
NETFLIX
OTHER PEOPLE TRAILER
WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA
EXTRAORDINARY ME ON NICKELODEON
V CREATIVE
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OPEN CATEGORIES
(CHANNEL BRANDING & PROGRAMME PROMOTION)
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CONTENT PARTNERSHIP: BRAND/PROGRAMME AND PRODUCT TIE-IN
ANDORRA: DESTINO DE PELÍCULA
THE WALT DISNEY COMPANY, EUROPE & AFRICA
FIGHT CANCER
TV 2 DENMARK
ITV & M&S FRESH MARKET UPDATE
ITV CREATIVE
ALL OUR CHILDREN
TV 2 DENMARK
THE MASK 2
TRBC UKRAINE
DENMARK SAVES THE NATURE
TV 2 DENMARK
FUNNIEST PROMO
AMC MONSTERS WEEK
AMC NETWORKS INTERNATIONAL CENTRAL AND NORTHERN EUROPE
WIMBLEDON - STREAKERS' PARADISE
TV 2 DENMARK
"COWBOY FASHION WEEK" SPECIAL - FOX MOVIES PORTUGAL
THE WALT DISNEY COMPANY EUROPE AND AFRICA
TOUR DE FRANCE
TV 2 DENMARK
THE WOLF OF ESPN - NEW YEARS RESOLUTIONS
THE WALT DISNEY COMPANY - ESPN NL
MISSION IMPOSSIBLE TRIPLE BILL
COMEDY CENTRAL UK
MARKETING VIDEO/SIZZLE REEL/PRESENTATION (INTERNAL OR EXTERNAL)
DISCOVERY BRANDS
DISCOVERY COMMUNICATIONS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG
ITV DRAMA REEL
ITV CREATIVE
ADAPT TO US - DIVERSITY, EQUITY & INCLUSION IMAGE FILM - VIACOMCBS GERMANY
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
MIPCOM SIZZLE
SILK FACTORY
PATIENCE
TV 2 DENMARK
DISCOVERY PLUS - LIFE IN ALL ITS COLOUR
DISCOVERY CREATIVE EMEA PAY TV
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OPEN CATEGORIES (CHANNEL BRANDING & PROGRAMME PROMOTION)
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BEST FAN EXPERIENCE
A CLASSIC HORROR PRANK
PUBLICIS ITALY
THE WALKING DEAD RELIQUARY - FOX PORTUGAL
THE WALT DISNEY COMPANY EUROPE AND AFRICA
DMAX - UNDERCUT
DISCOVERY CREATIVE ITALIA
NO SPOILER HEIST
PUBLICIS ITALY
DISCOVERY + - SENT TO CONVENTRY
DISCOVERY CREATIVE ITALIA
SKY ORIGINALS SERIE: ANNA_ THE BOOK OF IMPORTANT THINGS
SKY CREATIVE AGENCY ITALIA
BEST NEW CONCEPT/INNOVATION
NO SPOILER HEIST
PUBLICIS ITALY
RETRO DAY ON PARAMOUNT NETWORK
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
SQUID GAME ITALIAN DUBBING CAMPAIGN
DUDE MILANO
STOP HATE MESSAGES
TV 2 DENMARK
USE OF EDITING
OCTOBER MONTHLY IMAGE SPOT
WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA
BASED ON A TRUE STORY
NENT CREATIVE
MISSION IMPOSSIBLE · FEELING GOOD
SONY CREATIVE CENTER IBERIA- AXN
HBO GO MAY MOVIE BUNDLE
WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA
OZARK REVERSE TRAILER
NETFLIX
NOLAN BATMAN MOVIES ON HBO GO
WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA
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OPEN CATEGORIES (CHANNEL BRANDING & PROGRAMME PROMOTION)
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USE OF COPYWRITING
VIAJAR - GENERIC
THE WALT DISNEY COMPANY, EUROPE & AFRICA
STOP HATE MESSAGES
TV 2 DENMARK
HELLO JUNE
TV4 MEDIA
THIS MAY HURT
NBCUNIVERSAL INTERNATIONAL NETWORKS
NATIONAL GEOGRAPHIC: DOG: IMPOSSIBLE S2 LAUNCH
THE WALT DISNEY COMPANY
BAYWATCH
COMEDY CENTRAL UK
BEST DIRECTION
EURO 2020 | THE GOOD TIMES START HERE
ITV CREATIVE
WIMBLEDON - STREAKERS' PARADISE
TV 2 DENMARK
TVN SPRING 2021
TVN DISCOVERY POLAND
TOUR DE FRANCE
TV 2 DENMARK
LA CASA DE PAPEL S5
NETFLIX
ALL OUR CHILDREN
TV 2 DENMARK
USE OF ANIMATION
MISSIONE ORIENTE
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
EPIDEMIC: THE GREAT PLAGUE
VIASAT WORLD LTD
SYFYLLOWEEN
NBCUNIVERSAL INTERNATIONAL NETWORKS
THE ABYSS: RISE AND FALL OF THE NAZIS
VIASAT WORLD LTD
SILKIE - SNOWBOARD
FRANCE 3
LE STANZE DI ROL
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
PAGE 17
OPEN CATEGORIES (CHANNEL BRANDING & PROGRAMME PROMOTION)
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USE OF MOTION GRAPHICS
CHRISTMAS STARS - PARAMOUNT NETWORK SPAIN
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
FIBA MOTION ID
FIBA MOTION ID
MISSIONE ORIENTE
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
THE WAY OF BRUCE LEE - PARAMOUNT NETWORK SPAIN
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
LE STANZE DI ROL
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
MTV NUMBER 1S MONTH
V CREATIVE MTV
USE OF MUSIC WITH LYRICS
AMC MONSTERS WEEK
AMC NETWORKS INTERNATIONAL CENTRAL AND NORTHERN EUROPE
TOUR DE FRANCE
TV 2 DENMARK
CHRISTMAS STARS - PARAMOUNT NETWORK SPAIN
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
X FACTOR
TV 2 DENMARK
SINTONIA S2 (RESUMO SEM COMPROMISSO)
NETFLIX
BOOTS - PARAMOUNT NETWORK SPAIN
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
USE OF SCORE OR MUSIC WITHOUT LYRICS
WIMBLEDON - STREAKERS' PARADISE
TV 2 DENMARK
AXN JURASSIC SONG
SONY CREATIVE CENTER IBERIA- AXN
REYES DE LA NOCHE
MOVISTAR+
EUROSPORT OLYMPIC ANTHEM
EUROSPORT
MONDAYS WITH VAN DAMME
DREAMIA S.A., SERVIÇOS DE TELEVISÃO
PAGE 18
OPEN CATEGORIES (CHANNEL BRANDING & PROGRAMME PROMOTION)
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USE OF MUSIC WITH ORIGINAL LYRICS
AMC MONSTERS WEEK
AMC NETWORKS INTERNATIONAL CENTRAL AND NORTHERN EUROPE
BATMAN VS SUPERMAN
NENT CREATIVE
CHAN -TASTIC SATURDAY - COMEDY CENTRAL SPAIN
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
XTRM NARCOS
AMC NETWORKS SOUTHERN EUROPE
TOM CRUISE COMBO
NENT CREATIVE
NATIONAL GEOGRAPHIC: DOG: IMPOSSIBLE S2 LAUNCH
THE WALT DISNEY COMPANY
USE OF SOUND DESIGN
AMC MONSTERS WEEK
AMC NETWORKS INTERNATIONAL CENTRAL AND NORTHERN EUROPE
BEST OF 2021
NENT CREATIVE
HORROR: CLASSIC MARATHONS
AMC NETWORKS UK
MOVIE EVERY NIGHT COMBO
NENT CREATIVE
FIRST BLOOD (RAMBO) - PARAMOUNT NETWORK SPAIN
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
THE WOMAN IN THE WINDOW AGORAPHOBIA TEASER
NETFLIX
ON-AIR TYPOGRAPHY
ENSLAVED
A+E NETWORKS ITALIA
THIS MAY HURT
NBCUNIVERSAL INTERNATIONAL NETWORKS
VALENTINE'S DAY ON HBO GO
WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA
FOX RETRO MOVIES
THE WALT DISNEY COMPANY NORDIC & BALTIC
RETRO DAY ON PARAMOUNT NETWORK
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
EUROSPORT TOKYO2020 TYPOGRAPHY
EUROSPORT
PAGE 19
OPEN CATEGORIES (CHANNEL BRANDING & PROGRAMME PROMOTION)
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SOMETHING FOR NOTHING
ROCKY 3
AMC NETWORKS SOUTHERN EUROPE
AMC MONSTERS WEEK
AMC NETWORKS INTERNATIONAL CENTRAL AND NORTHERN EUROPE
OMG SWEDEN'S GOT TALENT
TV4 MEDIA
FIRST BLOOD (RAMBO) - PARAMOUNT NETWORK SPAIN
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
PLANET HORROR GOLIATHUS
AMC NETWORKS SOUTHERN EUROPE
YESTERDAY, TODAY AND THE DAY BEFORE
COMEDY CENTRAL UK
SALON DES REFUSÉS
IIHF WORLD CHAMPIONSHIP FINLAND 2022 | TITLE SEQUENCE
UNITEDSENSES
SUNDANCE TV. WORD
AMC NETWORKS SOUTHERN EUROPE
HBO GO JULY IMAGE SPOT
WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA
HBO-OOOH! ON A1TV
VUBIQUITY
IM NOT CRYING, YOU ARE!
FIGHT CANCER
TV 2 DENMARK
ECO SEASON
BBC STUDIOS
STOP HATE MESSAGES
TV 2 DENMARK
NATIONAL GEOGRAPHIC: 9/11 ONE DAY IN AMERICA EPISODIC
THE WALT DISNEY COMPANY
ALL OUR CHILDREN
TV 2 DENMARK
STOP HATE MESSAGES IN SPORTS
TV 2 DENMARK
PAGE 20
OPEN CATEGORIES (CHANNEL BRANDING & PROGRAMME PROMOTION)
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OMG!
AMC MONSTERS WEEK
AMC NETWORKS INTERNATIONAL CENTRAL AND NORTHERN EUROPE
WIMBLEDON - STREAKERS' PARADISE
TV 2 DENMARK
AMC: GLITCH
AMC NETWORKS UK
COMEDY CENTRAL CHRISTMAS - COMEDY CENTRAL SPAIN
VIACOMCBS CREATIVE EMEAA
RICK & MORTY EXCLUSIVE
WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA
HBO-OOOH! ON A1 TV
VUBIQUITY
BEST NEW TALENT
THE WINNER WILL BE ANNOUNCED AT THE AWARDS SHOW.
SOCIAL MEDIA VIDEO ASSET
TOUR DE FRANCE
Ειδήσεις σήμερα:
«Την είδα κρεμασμένη... η αλήθεια θα βγει» λέει συγγενής της 20χρονης από την Αίγινα
Την Πέμπτη στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία του Σταύρου Ψυχάρη
Ερευνάται και άλλη καταγγελία σε βάρος του αστυνομικού που βίασε ανήλικη στη Λέσβο
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