Σασμός: Finalist των Ευρωπαϊκών Βραβείων PROMAX/BDA η σειρά

Alpha με την περσινή τηλεοπτική του καμπάνια για την σειρά «Σασμός» (Μυστικός με την περσινή τηλεοπτική του καμπάνια για την σειρά «» (Μυστικός

Δείπνος) είναι φιναλίστ (short list) στα Ευρωπαϊκά Βραβεία PROMAX/BDA (Promotion &

Marketing Executives / Broadcast Design Association). Τα βραβεία Promax αποτελούν τα

κορυφαία βραβεία παγκοσμίως για εξαιρετικά επιτεύγματα στο τηλεοπτικό marketing και design.

Η καμπάνια του «Σασμού» συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 6 κορυφαίες ευρωπαϊκές τηλεοπτικές

καμπάνιες στην κατηγορία «Καλύτερη τηλεοπτική καμπάνια για δραματική σειρά». Ο Alpha

είναι το μοναδικό ελληνικό τηλεοπτικό κανάλι, φέτος, με υποψηφιότητα στα βραβεία.

Η Promax BDA (Promotion & Marketing Executives / Broadcast Design Association) ιδρύθηκε το

1956 ως μια μη κερδοσκοπική ένωση με σκοπό την προώθηση των επιτευγμάτων στο τομέα του

τηλεοπτικού design και marketing.

Σε αυτήν συμμετέχουν χιλιάδες επιχειρήσεις και εταιρίες από εκατοντάδες χώρες.

Κρυμμένα μυστικά κι ανομολόγητα πάθη σε slow motion

Το trailer του «Σασμού» (Μυστικός δείπνος), σε σκηνοθεσία Μιχάλη Μπέκου, με υψηλή

αισθητική, σκηνοθετημένο με κινηματογραφικούς όρους, γυρισμένο με αργή κίνηση (slow

motion) διαστέλλει τον χρόνο και τον «εγκλωβίζει» σε ένα μόνο καρέ που χρονικά καλύπτει από

παρελθόν έως το σήμερα. Ένα καρέ πυκνής ζωής δύο δεκαετιών και πλέον. Μέσα σε αυτό το καρέ

οι ζωές των ηρώων της σειράς συνδέονται με αίμα, πάθος, έρωτα, φιλία, αγάπη. Με γάμους και

κηδείες. Με αγαπημένα πρόσωπα πίσω από ραγισμένες κορνίζες. Ανάμικτα τα συναισθήματα

μπερδεύονται περισσότερο, γίνονται ένα κουβάρι, όταν οι δύο οικογένειες βρίσκονται

αντιμέτωπες, σε σύγκρουση. Μία διελκυστίνδα που μοιάζει δίχως τέλος.

Ένα τραπέζι. Ξύλινο. Βαρύ. Πάνω του κηροπήγια, πιάτα γεμάτα, κανάτες με κρασί. Τα αγαθά

ξεχειλίζουν, σαν σε γιορταστικό δείπνο. Οι συνδαιτημόνες έρχονται, χαιρετούν με χαμόγελο, αλλά

κρατούν κρυφά μυστικά μέσα στα οποία ζει η μνήμη. Κάθονται μετωπικά, σε παράταξη, ο ένας

δίπλα στον άλλον. Σαν να θέλουν να βγάλουν αναμνηστική φωτογραφία. Διάφανο φως μπαίνει

από την οροφή. Στο βάθος ο σκοτεινός καθρέφτης , με πατίνα από την φθορά του χρόνου.

Κυριακάτικο (;) τραπέζι; Η στοχαστική ώρα του αυστηρού δείπνου; Η ώρα της χαράς; Η ώρα

όπου η πληγή θα ανοίξει; Ή θα γιατρευτεί;

Σαν σε ένα «δείπνο μυστικό» οι ήρωες τσουγκρίζουν τα ποτήρια, πίνουν κρασί, κοιτάζονται στα

μάτια, αγκαλιάζονται, αλλά δεν αποκαλύπτουν τις κρυφές τους σκέψεις. Η επιβλητική μορφή μιας

γυναίκας, κυριαρχεί, στο κέντρο της «μάζωξης». Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Κι ένα μαχαίρι

περιμένει, σιωπηλά, το χέρι που θα το σηκώσει…. Ο γρίφος δεν θα αργήσει να λυθεί. Οι

προβλέψεις δεν θα αργήσουν να βρουν το δρόμο τους…. Ένα κρητικό μοιρολόϊ, ο ήχος μιας λύρας

κι ύστερα….



Concept: JOB Athens/ Alpha

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Μπέκος

Επισυνάπτουμε την πλήρη λίστα με τις υποψηφιότητες για όλες τις κατηγόριες για τα φετινά βραβεία

που θα απονεμηθούν διαδικτυακά, στις 8 Σεπτέμβριου 2022, και περιλαμβάνουν

καμπάνιες από δεκάδες κορυφαία Ευρωπαϊκά κανάλια και εταιρείες παραγωγής και design.



BEST BRAND SPOT

STOP HATE MESSAGES

TV 2 DENMARK

COMFORT CAMPAIGN

BBC STUDIOS

PATIENCE

TV 2 DENMARK

SKY HEART

MOVE121

STOP HATE MESSAGES IN SPORTS

TV 2 DENMARK

DISCOVERY BRAND SPOT

DISCOVERY CREATIVE EMEA PAY TV

GENERAL BRAND CAMPAIGN: CHANNEL, NETWORK OR PLATFORM

DISCOVER BRAND CAMPAIGN

DISCOVERY CREATIVE EMEA PAY TV

FOX THE SCROLL - FOX PORTUGAL

THE WALT DISNEY COMPANY EUROPE AND AFRICA

DAVE - DON'T TAKE OUR WORD FOR IT

UKTV

RETRO DAY ON PARAMOUNT NETWORK

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

STOP HATE MESSAGES

TV 2 DENMARK

TLC PILLAR CAMPAIGN

DISCOVERY CREATIVE EMEA PAY TV

GENERAL BRAND DESIGN PACKAGE: CHANNEL, NETWORK OR PLATFORM

TÉVA - GLOBAL IDENTITY

GÉDÉON

FIBA IMAGE 2021

UNITEDSENSES

GLOBAL IDENTITY OF CULTUREBOX

FRANCE TÉLÉVISIONS

WARNER TV EMEA

WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA

TOKYO 2020 IDENTITY ON EUROSPORT

EUROSPORT

MTV MUSIC CHANNEL REBRAND

V CREATIVE MTV

CHANNEL BRANDING

These categories are specific to work that promotes the image of a network, channel, or content platform and/or streaming services.

SOCIAL RESPONSIBILITY ANNOUNCEMENT SPOT

FIGHT CANCER

TV 2 DENMARK

ITV INVISIBLE DISABILITIES

ITV CREATIVE

STOP HATE MESSAGES

TV 2 DENMARK

ALL OUR CHILDREN

TV 2 DENMARK

NATIONAL GEOGRAPHIC FOR A RESPONSIBLE CHRISTMAS

THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA

DENMARK SAVES THE NATURE

TV 2 DENMARK

ONLINE STREAMING SERVICE SPOT

WIMBLEDON - STREAKERS' PARADISE

TV 2 DENMARK

DTM SEASON 2021 PROMO

UNITEDSENSES

SPOT ARTE EUROPE

ARTE

NOW_SPORT SEASON LAUNCH

SKY CREATIVE AGENCY ITALIA

VOYO - TALKING OBJECTS

PAPRIKA SHORTS

DISCOVERY PLUS - LIFE IN ALL ITS COLOUR

DISCOVERY CREATIVE EMEA PAY TV

HOLIDAY/SEASONAL BRAND SPOT

SYFYLLOWEEN

NBCUNIVERSAL INTERNATIONAL NETWORKS

DECK THE HALLS

AMC NETWORKS UK

BOOTS - PARAMOUNT NETWORK SPAIN

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

SEASON'S GREETINGS

FRANCE 3

ITV HUB (REWIND)

ITV CREATIVE

UKRAINIAN INDEPENDENCE DAY (30TH ANNIVERSARY)

1+1 CHANNEL

CHANNEL BRANDING

These categories are specific to work that promotes the image of a network, channel, or content platform and/or streaming services.

SPECIAL EVENT BRAND SPOT

ENSLAVED

A+E NETWORKS ITALIA

ALL OUR CHILDREN

TV 2 DENMARK

FIBA EUROBASKET 2021 FINAL

UNITEDSENSES

DANTE DÌ

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA

RETRO DAY ON PARAMOUNT NETWORK

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

DENMARK SAVES THE NATURE

TV 2 DENMARK

ON-AIR IDENT CAMPAIGN (IN-HOUSE)

VIASAT EXPLORE IDENTS

VIASAT WORLD LTD

GHOSTFORCE IDENTS

THE WALT DISNEY COMPANY, EUROPE & AFRICA

ECO SEASON

BBC STUDIOS

VIAJAR BY...

THE WALT DISNEY COMPANY, EUROPE & AFRICA

RED DEVILS

DPG MEDIA

MIRACULOUS WORLD: SHANGHAI, THE LEGEND OF LADYDRAGON IDENTS

THE WALT DISNEY COMPANY, EUROPE & AFRICA

ON-AIR IDENT CAMPAIGN (OUT-OF-HOUSE)

WINTERTIME' SILKIE

FRANCE 3

ITV CREATES | COLLABORATIONS

ITV CREATIVE

IDENT REBRANDING FOR FRANCE 5

FRANCE 5 - FRANCE TÉLÉVISIONS

SEXTA CHRISTMAS

ATRESMEDIA

DAS ERSTE. WINTER CAMPAIGN 2021.

UMBRUCH KOMMUNIKATION DESIGN

TELE5 REDESIGN IDENTS

DISCOVERY COMMUNICATIONS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG

CHANNEL BRANDING

These categories are specific to work that promotes the image of a network, channel, or content platform and/or streaming services.

BEST USE OF BRAND LOGO

TÉVA - GLOBAL IDENTITY

GÉDÉON

DFL BRAND REFRESH 2021

DFL DIGITAL SPORTS GMBH

SYFYLLOWEEN

NBCUNIVERSAL INTERNATIONAL NETWORKS

PLAY

GÉDÉON

NICKTOONS IMAGE PIECE

V CREATIVE

BEST INTEGRATED MARKETING CAMPAIGN FOR A CHANNEL, NETWORK OR PLATFORM

ALIBI MORE THAN MEETS THE EYE

UKTV

CRIME CAMPAIGN

BBC STUDIOS

AXN SOFA SO GOOD

SONY PICTURES TELEVISION IBERIA

ITV TRIGGER POINT

ITV CREATIVE

FOX THE SCROLL - FOX PORTUGAL

THE WALT DISNEY COMPANY EUROPE AND AFRICA

DAVE - DON'T TAKE OUR WORD FOR IT

UKTV

PROGRAMME PROMOTION

These categories are specific to work that promotes the

image of a programme or series of programmes.

BEST PROGRAMME SPOT

WIMBLEDON - STREAKERS' PARADISE

TV 2 DENMARK

AMC MONSTERS WEEK

AMC NETWORKS INTERNATIONAL CENTRAL AND NORTHERN EUROPE

TOUR DE FRANCE

TV 2 DENMARK

NOVE - FARMER WANTS A WIFE

DISCOVERY CREATIVE ITALIA

X FACTOR

TV 2 DENMARK

2020 TOKYO PARALYMPIC GAMES

FRANCE TELEVISIONS

CLIP-BASED PROGRAMME SPOT

RAMBO ACTION WEEKEND

NBCUNIVERSAL INTERNATIONAL NETWORKS

COMFORT CAMPAIGN

BBC STUDIOS

24 HOURS A DAY

ARTE

"QUITE A VIEW" - FOX CRIME PORTUGAL

THE WALT DISNEY COMPANY EUROPE AND AFRICA

OZARK S4 REVERSE TRAILER

NETFLIX

BAYWATCH

COMEDY CENTRAL UK

GENERAL PROGRAMME IMAGE CAMPAIGN

JASON STATHAM ACTION WEEK

AMC NETWORKS INTERNATIONAL CENTRAL AND NORTHERN EUROPE

STAND-UP COMEDY S8 ON-AIR CAMPAIGN COMEDY CENTRAL ITALY

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

NOT JUST THE SCARY STUFF

AMC NETWORKS UK

JONATHAN CREEK

UKTV

RETRO TRAILERS ON PARAMOUNT NETWORK

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

THE WITCHER CAMPAIGN

NETFLIX

PROGRAMME PROMOTION

These categories are specific to work that promotes the

image of a programme or series of programmes.

GENERAL PROGRAMME DESIGN PACKAGE

MTV MUSIC WEEK HUNGARY 2021

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

CALL IT IF YOU CAN

DIGITURK-BEINSPORTS TURKEY

NICKELODEON GSA SPONGEBOB PROMO DESIGN PACKAGE 2021

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

DMAX - THE BOSS CODE

DISCOVERY CREATIVE ITALIA

REDESIGN DUTCH KIDS SPORTS SHOW ZAPPSPORT FROM AVROTROS

CAPEROCK

NICKELODEON CULTURE CLUB, PACKAGE

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

PROGRAMME SPECIFIC LOGO

ECO SEASON

BBC STUDIOS

MASQUERADE LOGO

1+1 CHANNEL

NICKELODEON CULTURE CLUB LOGO

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

IT'S A SIN

UKTV

I BRING BEAUTY TO YOU

TRBC UKRAINE

HOLIDAY/SEASONAL PROGRAMME SPOT

DECK THE HALLS

AMC NETWORKS UK

CHRISTMAS STARS - PARAMOUNT NETWORK SPAIN

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

SHOCKTOBER FEARFEST

5STAR

COMEDY CENTRAL CHRISTMAS - COMEDY CENTRAL SPAIN

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

THE WOLF OF ESPN - NEW YEARS RESOLUTIONS

THE WALT DISNEY COMPANY - ESPN NL

DISCOVERY CHRISTMAS CAMPAIGN

DISCOVERY CREATIVE EMEA PAY TV

PROGRAMME PROMOTION

These categories are specific to work that promotes the

image of a programme or series of programmes.

SPECIAL EVENT PROGRAMME SPOT

AMC MONSTERS WEEK

AMC NETWORKS INTERNATIONAL CENTRAL AND NORTHERN EUROPE

MOSQUITOES - PARAMOUNT NETWORK SPAIN

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

THE DANISH LOCAL ELECTION

TV 2 DENMARK

DAMNED VIRUS - PARAMOUNT NETWORK SPAIN

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

XTRM NARCOS

AMC NETWORKS SOUTHERN EUROPE

RETRO TRAILERS ON PARAMOUNT NETWORK

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

DOCUMENTARY OR FACTUAL ENTERTAINMENT PROGRAMME SPOT

EPIDEMIC: THE GREAT PLAGUE

VIASAT WORLD LTD

SUNDANCE: LOVE LIVE MUSIC

AMC NETWORKS UK

LATE NIGHT MASH

UKTV

THE PUPPET MASTER

NETFLIX

THE ABYSS: RISE AND FALL OF THE NAZIS

VIASAT WORLD LTD

DOGS BEHAVING (VERY) BADLY

CHANNEL 5

ENTERTAINMENT/MUSIC/VARIETY/COMEDY PROGRAMME SPOT

I'M A CELEBRITY 2021

ITV CREATIVE

X FACTOR

TV 2 DENMARK

THE PEP TALK - COMEDY CLUB

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

THE MASKED SINGER NEON PORTALS

DPG MEDIA

ITV DANCING ON ICE

ITV CREATIVE

THE POPQUIZ

DPG MEDIA

PROGRAMME PROMOTION

These categories are specific to work that promotes the

image of a programme or series of programmes.

LEISURE & LIFESTYLE PROGRAMME SPOT

WANDERLUST SEASON

BBC STUDIOS

REAL TIME - BAKE OFF ITALIA

DISCOVERY CREATIVE ITALIA

NATIONAL GEOGRAPHIC: DOG IMPOSSIBLE

THE WALT DISNEY COMPANY

BAKE OFF FLANDERS

SBS BELGIUM

HIGH ON THE HOG S1

NETFLIX

CANAL COCINA SCHOOL

AMC NETWORKS SOUTHERN EUROPE

REALITY/UNSCRIPTED/NON-FICTION PROGRAMME SPOT

X FACTOR

TV 2 DENMARK

ENSITREFFIT ALTTARILLA (MARRIED AT FIRST SIGHT) 2021 - PROGRAMME SPOT

DIAMONDS HELSINKI

LOVE ISLAND 2021 | THIS IS NOT A DRILL!

ITV CREATIVE

BUYING BLIND

SBS BELGIUM

STAY OVER

DPG MEDIA

CELEBRITY BAKE OFF

CØLLAGE FOR PRIME VIDEO

DRAMATIC PROGRAMME SPOT

AMC MONSTERS WEEK

AMC NETWORKS INTERNATIONAL CENTRAL AND NORTHERN EUROPE

WOMEN, VENGEANCE AND TARANTINO COMBO PROMO - SPIKE ITALY

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

KAMIKAZE TRAILER

WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA

DRAMA SHOWCASE 2

UKTV

SASMOS - CAMPAIGN SPOT FOR TV SERIES (THE LAST SUPPER)

ALPHA TV

THE THAW TEASER

WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA

PROGRAMME PROMOTION

These categories are specific to work that promotes the

image of a programme or series of programmes.

KIDS PROGRAMME SPOT

TOGETHER AS KIDS

THE WALT DISNEY COMPANY, EUROPE & AFRICA

IT'S PONY ON NICKELODEON

V CREATIVE

WILD: BIG CAT WEEK 2021

THE WALT DISNEY COMPANY

MASTER OF THE UNIVERSE REVELATIONS PT 1 TEASER

NETFLIX

TIME TO TOON ON NICKTOONS

V CREATIVE

WILD: WORLD'S WEIRDEST

THE WALT DISNEY COMPANY

LIVE SPORTS EVENT/PROGRAMME SPOT

THE WINTER IS IN OUR DNA

DISCOVERY NORDICS

TOUR DE FRANCE

TV 2 DENMARK

EURO 2020 | THE GOOD TIMES START HERE

ITV CREATIVE

WE ARE A SMALL COUNTRY

DISCOVERY NORWAY

TOKYO 2020 ON DISCOVERY+

EUROSPORT

PRIME VIDEO - MAGIC MOMENTS

BDA CREATIVE

PROGRAMME SPOT NOT USING PROGRAMME FOOTAGE

EPIDEMIC: THE GREAT PLAGUE

VIASAT WORLD LTD

TOUR DE FRANCE

TV 2 DENMARK

DEADLY BRITISH DRAMA

NENT CREATIVE

SKATING

FRANCE 3

LOVE ISLAND 2021 | THIS IS NOT A DRILL!

ITV CREATIVE

X FACTOR

TV 2 DENMARK

PROGRAMME PROMOTION

These categories are specific to work that promotes the

image of a programme or series of programmes.

THEATRICAL FILMS/MOVIES SHOWN ON TELEVISION SPOT

OCEAN'S MOVIES ON CINEMAX

WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA

"COWBOY FASHION WEEK" SPECIAL - FOX MOVIES PORTUGAL

THE WALT DISNEY COMPANY EUROPE AND AFRICA

OCTOBER MONTHLY IMAGE SPOT

WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA

RETRO TRAILERS ON PARAMOUNT NETWORK

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

MISSION IMPOSSIBLE TRIPLE BILL

COMEDY CENTRAL UK

HBO GO MAY MOVIE BUNDLE

WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA

THEATRICAL FILMS/MOVIES SHOWN ON TELEVISION CLIP-BASED SPOT

CHRISTMAS STARS - PARAMOUNT NETWORK SPAIN

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

MISSION IMPOSSIBLE · FEELING GOOD

SONY CREATIVE CENTER IBERIA- AXN

HORROR CHANNEL: SCI FEAR WEEK

AMC NETWORKS UK

BOOTS -PARAMOUNT NETWORK SPAIN

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

TCM CINEMA - WESTERN WEDNESDAYS

WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA

MISSION IMPOSSIBLE TRIPLE BILL

COMEDY CENTRAL UK

OPEN/TITLES

MISSIONE ORIENTE

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA

MURDER THEY HOPE -OPEN/TITLES

LIQUID TV

ANNIKA

UKTV

BEIN SUPER LEAGUE

DIGITURK-BEINSPORTS TURKEY

TOKYO2020 OPENER ON EUROSPORT

EUROSPORT

LE STANZE DI ROL

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA

PROGRAMME PROMOTION

These categories are specific to work that promotes the

image of a programme or series of programmes.

AUDIO SPOT

DISCOVERY + - NAKED ATTRACTION ITALY, RADIO SPOT

DISCOVERY CREATIVE ITALIA

DISCOVERY + - LOVE ISLAND ITALIA

DISCOVERY CREATIVE ITALIA

REAL TIME - SENT TO CONVENTRY

DISCOVERY CREATIVE ITALIA

REAL TIME - BAKE OFF ITALIA

DISCOVERY CREATIVE ITALIA

SOCIAL MEDIA CAMPAIGN FOR A PROGRAMME

THE UNIT - A UNIDADE

SONY PICTURES TELEVISION IBERIA

MATCH MADE IN HEAVEN

DANISH BROADCASTING CORPORATION

DOCTOR WHO: FLUX

BBC STUDIOS CREATIVE

JOMANDA: LADY OF THE LIGHT

DISCOVERY CREATIVE EMEA PAY TV

THE FOOTBALL HATERS

DANISH BROADCASTING CORPORATION

K2 ZOEKT K3

DPG MEDIA

BEST USE OF SOCIAL MEDIA FOR A PROGRAMME

BACHELOR <3 TINDER

TV4 MEDIA

NICKELODEON POLAND: SPONGEBOB SUPER SUMMER VACATION!

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

RAGDOLL

UKTV

NICKELODEON POLAND: SUPER CUP

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

GIVE A MOVIE AS A GIFT

SONY CREATIVE CENTER IBERIA- AXN

EATING WITH MY EX SUPER SOCIAL

DISCOVERY CREATIVE EMEA PAY TV

PROGRAMME PROMOTION

These categories are specific to work that promotes the

image of a programme or series of programmes.

USE OF CELEBRITY/INFLUENCER/TALENT USING SOCIAL MEDIA

EMILY ATACK SOCIAL - DATING TIPS

SILK FACTORY

THE COMMONS- METEO AXN

SONY PICTURES TELEVISION IBERIA

SPERAVO DE MORÌ PRIMA_SOCIAL CAMPAIGN

SKY CREATIVE AGENCY ITALIA

EMILY ATACK SOCIAL - DITL

SILK FACTORY

BEST INTEGRATED MARKETING CAMPAIGN FOR A PROGRAMME

THE WALKING DEAD RELIQUARY - FOX PORTUGAL

THE WALT DISNEY COMPANY EUROPE AND AFRICA

DISCOVERY + - DRAG RACE ITALIA

DISCOVERY CREATIVE ITALIA

WHAT'S IT TO ME?

DW DEUTSCHE WELLE

SQUID GAME ITALIAN DUBBING CAMPAIGN

DUDE MILANO

THAT ONE WORD FEYENOORD

THE WALT DISNEY COMPANY EUROPE

DOCTOR WHO: FLUX

BBC STUDIOS CREATIVE

PROGRAMME KEY ART - PRINT OR DIGITAL

SKY ROJO SEASON 1

NETFLIX

EPIDEMIC: THE GREAT PLAGUE

VIASAT WORLD LTD

THE PRIZE OF SILENCE

NENT CREATIVE

BRAND NEW CHERRY FLAVOR

NETFLIX

THE ABYSS: RISE AND FALL OF THE NAZIS

VIASAT WORLD LTD

COCAINE COWBOYS

NETFLIX

PROGRAMME PROMOTION

These categories are specific to work that promotes the

image of a programme or series of programmes.

PROGRAMME KEY ART CAMPAIGN - PRINT OR DIGITAL

THE MAD WOMEN'S BALL

GÉDÉON

DARK CLASSICS

AMC NETWORKS SOUTHERN EUROPE

EUROPE FROM ABOVE S3

THE WALT DISNEY COMPANY

MYTH & MOGUL: JOHN DELOREAN IDENTITY

TERRITORY STUDIO

LA CASA DE PAPEL S5

NETFLIX

DOCTOR WHO: FLUX KEY ART

BBC STUDIOS CREATIVE

OPEN CATEGORIES (CHANNEL BRANDING & PROGRAMME PROMOTION)

These categories are open to work that promotes the image of a network, channel, or content platform and/or streaming services and programmes or series of programmes.

INTERSTITIAL PROMO

MTV XMAS PARTY 2021

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

LEGO MASTERS

DPG MEDIA

YELLOWSTONE IDENTS - PARAMOUNT NETWORK ITALY

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

GUESSABLE

COMEDY CENTRAL UK

NICKELODEON GERMANY BRAND IDENT

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

DISCOVERY PLUS SERIAL KILLER COLLECTION

DISCOVERY CREATIVE EMEA PAY TV

SHORT-FORM PROMOTIONAL CONTENT

WIMBLEDON - STREAKERS' PARADISE

TV 2 DENMARK

TRUE CRIME

DANISH BROADCASTING CORPORATION

TOUR DE FRANCE

TV 2 DENMARK

X FACTOR

TV 2 DENMARK

THE STORIES WE BRING YOU

TV4 MEDIA

STOP HATE MESSAGES

TV 2 DENMARK

LONG-FORM PROMOTIONAL CONTENT

BEFOREIGNERS S2 TRAILER

WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA

LANDSCAPERS - OFFICIAL TRAILER

ZEALOT

CHANGE DRIVERS

DISCOVERY CREATIVE EMEA PAY TV

SHADOW AND BONE | BUILDING THE WORLD

NETFLIX

OTHER PEOPLE TRAILER

WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA

EXTRAORDINARY ME ON NICKELODEON

V CREATIVE

OPEN CATEGORIES

(CHANNEL BRANDING & PROGRAMME PROMOTION)

These categories are open to work that promotes the image of a network, channel, or content platform and/or streaming services and programmes or series of programmes.

CONTENT PARTNERSHIP: BRAND/PROGRAMME AND PRODUCT TIE-IN

ANDORRA: DESTINO DE PELÍCULA

THE WALT DISNEY COMPANY, EUROPE & AFRICA

FIGHT CANCER

TV 2 DENMARK

ITV & M&S FRESH MARKET UPDATE

ITV CREATIVE

ALL OUR CHILDREN

TV 2 DENMARK

THE MASK 2

TRBC UKRAINE

DENMARK SAVES THE NATURE

TV 2 DENMARK

FUNNIEST PROMO

AMC MONSTERS WEEK

AMC NETWORKS INTERNATIONAL CENTRAL AND NORTHERN EUROPE

WIMBLEDON - STREAKERS' PARADISE

TV 2 DENMARK

"COWBOY FASHION WEEK" SPECIAL - FOX MOVIES PORTUGAL

THE WALT DISNEY COMPANY EUROPE AND AFRICA

TOUR DE FRANCE

TV 2 DENMARK

THE WOLF OF ESPN - NEW YEARS RESOLUTIONS

THE WALT DISNEY COMPANY - ESPN NL

MISSION IMPOSSIBLE TRIPLE BILL

COMEDY CENTRAL UK

MARKETING VIDEO/SIZZLE REEL/PRESENTATION (INTERNAL OR EXTERNAL)

DISCOVERY BRANDS

DISCOVERY COMMUNICATIONS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG

ITV DRAMA REEL

ITV CREATIVE

ADAPT TO US - DIVERSITY, EQUITY & INCLUSION IMAGE FILM - VIACOMCBS GERMANY

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

MIPCOM SIZZLE

SILK FACTORY

PATIENCE

TV 2 DENMARK

DISCOVERY PLUS - LIFE IN ALL ITS COLOUR

DISCOVERY CREATIVE EMEA PAY TV

OPEN CATEGORIES (CHANNEL BRANDING & PROGRAMME PROMOTION)

These categories are open to work that promotes the image of a network, channel, or content platform and/or streaming services and programmes or series of programmes.

BEST FAN EXPERIENCE

A CLASSIC HORROR PRANK

PUBLICIS ITALY

THE WALKING DEAD RELIQUARY - FOX PORTUGAL

THE WALT DISNEY COMPANY EUROPE AND AFRICA

DMAX - UNDERCUT

DISCOVERY CREATIVE ITALIA

NO SPOILER HEIST

PUBLICIS ITALY

DISCOVERY + - SENT TO CONVENTRY

DISCOVERY CREATIVE ITALIA

SKY ORIGINALS SERIE: ANNA_ THE BOOK OF IMPORTANT THINGS

SKY CREATIVE AGENCY ITALIA

BEST NEW CONCEPT/INNOVATION

NO SPOILER HEIST

PUBLICIS ITALY

RETRO DAY ON PARAMOUNT NETWORK

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

SQUID GAME ITALIAN DUBBING CAMPAIGN

DUDE MILANO

STOP HATE MESSAGES

TV 2 DENMARK

USE OF EDITING

OCTOBER MONTHLY IMAGE SPOT

WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA

BASED ON A TRUE STORY

NENT CREATIVE

MISSION IMPOSSIBLE · FEELING GOOD

SONY CREATIVE CENTER IBERIA- AXN

HBO GO MAY MOVIE BUNDLE

WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA

OZARK REVERSE TRAILER

NETFLIX

NOLAN BATMAN MOVIES ON HBO GO

WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA

OPEN CATEGORIES (CHANNEL BRANDING & PROGRAMME PROMOTION)

These categories are open to work that promotes the image of a network, channel, or content platform and/or streaming services and programmes or series of programmes.

USE OF COPYWRITING

VIAJAR - GENERIC

THE WALT DISNEY COMPANY, EUROPE & AFRICA

STOP HATE MESSAGES

TV 2 DENMARK

HELLO JUNE

TV4 MEDIA

THIS MAY HURT

NBCUNIVERSAL INTERNATIONAL NETWORKS

NATIONAL GEOGRAPHIC: DOG: IMPOSSIBLE S2 LAUNCH

THE WALT DISNEY COMPANY

BAYWATCH

COMEDY CENTRAL UK

BEST DIRECTION

EURO 2020 | THE GOOD TIMES START HERE

ITV CREATIVE

WIMBLEDON - STREAKERS' PARADISE

TV 2 DENMARK

TVN SPRING 2021

TVN DISCOVERY POLAND

TOUR DE FRANCE

TV 2 DENMARK

LA CASA DE PAPEL S5

NETFLIX

ALL OUR CHILDREN

TV 2 DENMARK

USE OF ANIMATION

MISSIONE ORIENTE

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA

EPIDEMIC: THE GREAT PLAGUE

VIASAT WORLD LTD

SYFYLLOWEEN

NBCUNIVERSAL INTERNATIONAL NETWORKS

THE ABYSS: RISE AND FALL OF THE NAZIS

VIASAT WORLD LTD

SILKIE - SNOWBOARD

FRANCE 3

LE STANZE DI ROL

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA

OPEN CATEGORIES (CHANNEL BRANDING & PROGRAMME PROMOTION)

These categories are open to work that promotes the image of a network, channel, or content platform and/or streaming services and programmes or series of programmes.

USE OF MOTION GRAPHICS

CHRISTMAS STARS - PARAMOUNT NETWORK SPAIN

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

FIBA MOTION ID

FIBA MOTION ID

MISSIONE ORIENTE

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA

THE WAY OF BRUCE LEE - PARAMOUNT NETWORK SPAIN

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

LE STANZE DI ROL

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA

MTV NUMBER 1S MONTH

V CREATIVE MTV

USE OF MUSIC WITH LYRICS

AMC MONSTERS WEEK

AMC NETWORKS INTERNATIONAL CENTRAL AND NORTHERN EUROPE

TOUR DE FRANCE

TV 2 DENMARK

CHRISTMAS STARS - PARAMOUNT NETWORK SPAIN

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

X FACTOR

TV 2 DENMARK

SINTONIA S2 (RESUMO SEM COMPROMISSO)

NETFLIX

BOOTS - PARAMOUNT NETWORK SPAIN

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

USE OF SCORE OR MUSIC WITHOUT LYRICS

WIMBLEDON - STREAKERS' PARADISE

TV 2 DENMARK

AXN JURASSIC SONG

SONY CREATIVE CENTER IBERIA- AXN

REYES DE LA NOCHE

MOVISTAR+

EUROSPORT OLYMPIC ANTHEM

EUROSPORT

MONDAYS WITH VAN DAMME

DREAMIA S.A., SERVIÇOS DE TELEVISÃO

OPEN CATEGORIES (CHANNEL BRANDING & PROGRAMME PROMOTION)

These categories are open to work that promotes the image of a network, channel, or content platform and/or streaming services and programmes or series of programmes.

USE OF MUSIC WITH ORIGINAL LYRICS

AMC MONSTERS WEEK

AMC NETWORKS INTERNATIONAL CENTRAL AND NORTHERN EUROPE

BATMAN VS SUPERMAN

NENT CREATIVE

CHAN -TASTIC SATURDAY - COMEDY CENTRAL SPAIN

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

XTRM NARCOS

AMC NETWORKS SOUTHERN EUROPE

TOM CRUISE COMBO

NENT CREATIVE

NATIONAL GEOGRAPHIC: DOG: IMPOSSIBLE S2 LAUNCH

THE WALT DISNEY COMPANY

USE OF SOUND DESIGN

AMC MONSTERS WEEK

AMC NETWORKS INTERNATIONAL CENTRAL AND NORTHERN EUROPE

BEST OF 2021

NENT CREATIVE

HORROR: CLASSIC MARATHONS

AMC NETWORKS UK

MOVIE EVERY NIGHT COMBO

NENT CREATIVE

FIRST BLOOD (RAMBO) - PARAMOUNT NETWORK SPAIN

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

THE WOMAN IN THE WINDOW AGORAPHOBIA TEASER

NETFLIX

ON-AIR TYPOGRAPHY

ENSLAVED

A+E NETWORKS ITALIA

THIS MAY HURT

NBCUNIVERSAL INTERNATIONAL NETWORKS

VALENTINE'S DAY ON HBO GO

WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA

FOX RETRO MOVIES

THE WALT DISNEY COMPANY NORDIC & BALTIC

RETRO DAY ON PARAMOUNT NETWORK

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

EUROSPORT TOKYO2020 TYPOGRAPHY

EUROSPORT

OPEN CATEGORIES (CHANNEL BRANDING & PROGRAMME PROMOTION)

These categories are open to work that promotes the image of a network, channel, or content platform and/or streaming services and programmes or series of programmes.

SOMETHING FOR NOTHING

ROCKY 3

AMC NETWORKS SOUTHERN EUROPE

AMC MONSTERS WEEK

AMC NETWORKS INTERNATIONAL CENTRAL AND NORTHERN EUROPE

OMG SWEDEN'S GOT TALENT

TV4 MEDIA

FIRST BLOOD (RAMBO) - PARAMOUNT NETWORK SPAIN

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

PLANET HORROR GOLIATHUS

AMC NETWORKS SOUTHERN EUROPE

YESTERDAY, TODAY AND THE DAY BEFORE

COMEDY CENTRAL UK

SALON DES REFUSÉS

IIHF WORLD CHAMPIONSHIP FINLAND 2022 | TITLE SEQUENCE

UNITEDSENSES

SUNDANCE TV. WORD

AMC NETWORKS SOUTHERN EUROPE

HBO GO JULY IMAGE SPOT

WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA

HBO-OOOH! ON A1TV

VUBIQUITY

IM NOT CRYING, YOU ARE!

FIGHT CANCER

TV 2 DENMARK

ECO SEASON

BBC STUDIOS

STOP HATE MESSAGES

TV 2 DENMARK

NATIONAL GEOGRAPHIC: 9/11 ONE DAY IN AMERICA EPISODIC

THE WALT DISNEY COMPANY

ALL OUR CHILDREN

TV 2 DENMARK

STOP HATE MESSAGES IN SPORTS

TV 2 DENMARK

OPEN CATEGORIES (CHANNEL BRANDING & PROGRAMME PROMOTION)

These categories are open to work that promotes the image of a network, channel, or content platform and/or streaming services and programmes or series of programmes.

OMG!

AMC MONSTERS WEEK

AMC NETWORKS INTERNATIONAL CENTRAL AND NORTHERN EUROPE

WIMBLEDON - STREAKERS' PARADISE

TV 2 DENMARK

AMC: GLITCH

AMC NETWORKS UK

COMEDY CENTRAL CHRISTMAS - COMEDY CENTRAL SPAIN

VIACOMCBS CREATIVE EMEAA

RICK & MORTY EXCLUSIVE

WARNERMEDIA CREATIVE AGENCY EMEA

HBO-OOOH! ON A1 TV

VUBIQUITY

BEST NEW TALENT

THE WINNER WILL BE ANNOUNCED AT THE AWARDS SHOW.

SOCIAL MEDIA VIDEO ASSET

TOUR DE FRANCE