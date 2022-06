Κλείσιμο

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι θαυμαστές της Άμπερ Χερντ μετά την πολύκροτη δίκη της με τον Τζόνι Ντεπ , αποφάσισαν να διοργανώσουν έναν έρανο στο GoFundMe.Ωστόσο, τα χρήματα δεν προορίζονται για να βοηθήσουν την ηθοποιό να ξεπληρώσει το χρέος των 8,35 εκατομμυρίων δολαρίων στον Τζόνι Ντεπ , αλλά σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένας άλλος λογαριασμός συγκέντρωσης χρημάτων, προς τιμήν της πρωταγωνίστριας του Aquaman, ο οποίος πρόκειται να δώσει τα έσοδα στον Εθνικό Συνασπισμό κατά της Ενδοοικογενειακής Βίας (NCADV).Ο έρανος με τίτλο "Donate to the NCADV In Amber Heard's Honor" δημιουργήθηκε από τη θαυμάστρια της Άμπερ Χέρντ, Καίλι Πάτναμ.«Για χρόνια, η Άμπερ Χερντ υφίσταται ένα σμήνος αδυσώπητης παρενόχλησης, επειδή μιλούσε για την προσωπική της εμπειρία με την ενδοοικογενειακή βία. Η φρενίτιδα των μέσων ενημέρωσης γύρω από τη δίκη Ντεπ εναντίον Χερντ έκανε την κατάσταση πιο τρομερή», ανέφερε Πάτναμ.«Ακόμη και με τα αποδεικτικά στοιχεία, που τεκμηριώνουν την κακοποίηση, η αλήθεια αγνοείται επανειλημμένα. Η αντίδραση του κόσμου απέναντι στην Άμπερ Χερντ, δεν πληγώνει μόνο την ίδια, αλλά και όλους εμάς. Το μήνυμα που μας έδωσα είναι σαφές: "Αυτό συμβαίνει όταν μιλάς ανοιχτά."», τόνισε η θαυμάστρια της Χερντ, σε συνέχεια των δηλώσεών της.«Είναι δύσκολο να ακούσεις τους ανθρώπους δίπλα σου, όταν η παρενόχληση και το μίσος είναι τόσο δυνατά. Για αυτό αποφάσισα να ξεκινήσω ένα GoFundMe για να κάνω μια δωρεά στο NCADV προς τιμήν της, για να της υπενθυμίσω ότι υπάρχουν άνθρωποι που στέκονται μαζί της».Η Καίλι Πάτναμ ολοκλήρωσε τις δηλώσεις με ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «Λοιπόν, ας εργαστούμε μαζί για να υπενθυμίσουμε στην Άμπερ Χερντ, ότι υπάρχει βοήθεια, υπάρχει ελπίδα και υπάρχει αύριο».Αυτή τη στιγμή η Πάτναμ είναι κοντά στο να πετύχει τον στόχο της, για 2.000 δολάρια. Το RadarOnline.com αποκάλυψε, ότι έχουν γίνει 60 δωρεές μέχρι στιγμής, με συνολικό ποσό 1.661 δολάρια.