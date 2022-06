Κλείσιμο

Είναι πλέον, γνωστό πως ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο προτιμά τις γυναίκες κάτω από τα... 25.Ο Χολιγουντιανός ηθοποιός διατηρεί σχέση τα τελευταία 5 χρόνια με το γνωστό μοντέλο, Καμίλα Μορόνε. Το ειδύλλιο ξεκίνησε το 2017, όταν εκείνη ήταν μόλις 20 ετών.Ωστόσο, τα χρόνια πέρασαν, η Καμίλα Μορόνε έκλεισε την Πέμπτη τα 25 και το κοινό του Λεονάρντο Ντι Κάπριο έχει ήδη αρχίσει να ανησυχεί για την προσωπική του ζωή. Άλλωστε, ο ηθοποιός έχει μία «κατάρα» να τον κυνηγάει.Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει καμία σχέση του Λεονάρντο Ντι Κάπριο που να είνα άνω των 25. Εντελώς «τυχαία» όλοι του οι δεσμοί έχουν διαλυθεί, πριν οι συντρόφοι του «μπουν» στα 26.Σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram αυτή την εβδομάδα η Καμίλα Μορόνε, έγραψε: «Ένα τέταρτο του αιώνα πιο κάτω. Ευχαριστώ όσους που μου έστειλαν αγάπη αυτή τη μέρα. Χαμόγελα από την ηλιόλουστη Μινεσότα», με τους χρήστες του Instagram να της αφήνουν χιουμοριστικά σχόλια για τον «χωρισμό που βλέπουν να έρχεται».«Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε», της έγραψε ένας χρήστης κι έκτοτε, στήθηκε «πάρτι» στο Twitter, με τους χρήστες να αστειεύονται σχετικά με την αδυναμία του Ντι Κάπριο στις νεαρές γυναίκες.Το ζευγάρι χωρίζει μια διαφορά ηλικίας 23 ετών, όμως όπως όλα δείχνουν, τους περνάει αδιάφορη. Μάλιστα, σε συνέντευξή της στους Los Angeles Times το 2019 η Καμίλα είχε δηλώσει: «Υπάρχουν πολλές σχέσεις στο Χόλιγουντ -και στην ιστορία του κόσμου- όπου οι άνθρωποι έχουν μεγάλη διαφορά ηλικίας. Πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να βγαίνει με αυτόν που θέλει εκείνος, χωρίς να τον ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα».Η αδυναμία αυτή του αγαπημένου της στις νέες γυναίκες, τον έχει κάνει πολλές φορές «αντικείμενο διάφορων αστείων». Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της Έιμι Σούμερ στην 94η τελετή απονομής των Όσκαρ, όταν μπροστά σε όλους ανέφερε: «Έχει κάνει τόσα πολλά για να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή και να αφήσει πίσω του έναν καθαρότερο, πιο πράσινο πλανήτη… για τις φίλες του. Γιατί αυτός είναι μεγαλύτερος και αυτές είναι μικρότερες. Καταλάβατε».Ωστόσο, και ο παρουσιαστής Ρίκι Τζερβέις θέλοντας να σατιρίσει τη μεγάλη διάρκεια της ταινίας «Once Upon a Time In Hollywood», όπου και πρωταγωνιστεί ο Ντι Κάπριο, στις Χρυσές Σφαίρες του 2020 ανέφερε: «Το Once Upon a Time In Hollywood έχει διάρκεια σχεδόν τρεις ώρες. Ο Ντι Κάπριο πήγε στην πρεμιέρα και μέχρι να τελειώσει η ταινία, η κοπέλα του ήταν πια πολύ μεγάλη για εκείνον».Ο ηθοποιός βέβαια, κάθε άλλο παρά παρεξηγείται για τα σχόλια τόσο του κοινού, όσο και των φίλων του. Αντιθέτως, κάθε φορά που κάποιος κάνει ένα τέτοιο σχόλιο για τη διαφορά ηλικίας που τον χωρίζει από τις εκάστοτε συντρόφους του, γελάει με την ψυχή του.Σε συνέντευξή του στο Marie Claire, ο Οσκαρικός ηθοποιός είχε αφήσει αιχμές ότι επιθυμεί να δημιουργήσει οικογένεια. «Εννοείτε αν θέλω να φέρω παιδιά σε έναν κόσμο σαν κι αυτόν; Αν συμβεί, συνέβη. Θα προτιμούσα να μην επεκταθώ σε λεπτομέρειες, γιατί μπορεί να παρερμηνευτούν», είχε δηλώσει.Σε περίπτωση πάντως, που η Καμίλα Μορόνε σπάσει την «κατάρα των 25» και παραμείνει με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, έχει ήδη τις «ευλογίες» της μητέρας του. Πηγή από το περιβάλλον του ηθοποιού είχε δηλώσει στο E! πως η Ιρμελίν, η μητέρα του δηλαδή, έχει βλέψεις να κάνει την Καμίλα... νύφη της.«Η Ιρμελίν λατρεύει την Καμίλα και την βλέπει σαν υποψήφια νύφη για τον γιο της από την πρώτη μέρα. Ανησυχεί ότι ο Λέο θα την αφήσει, εάν δεν σταματήσει να είναι τόσο ασταθής και δεν φοβάται τη δέσμευση όσο τώρα. Η μαμά του το έχει δει αυτό το έργο να επαναλαμβάνεται ένα εκατομμύριο φορές και ανησυχεί», είχε δηλώσει.