Κωνσταντίνος Χριστοφόρου: «Αισθάνομαι μεγάλη τιμή που θα είμαι ο οικοδεσπότης στο "Σπίτι με το MEGA"»

Τον Οκτώβριο του 2020, όταν η Microsoft ανακοίνωσε τη μεγάλη επενδυτική της πρωτοβουλία Gr for Growth, δεσμεύθηκε να συμβάλλει στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας και να δημιουργήσει περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης για ανθρώπους, επιχειρήσεις και οργανισμούς, με όχημα την τεχνολογία

Εκεί που το γαλάζιο του ουρανού συναντά το απέραντο γαλάζιο του Ιονίου, στο ειδυλλιακό Μεγανήσι, κρύβεται το Azur Retreat: ένα μαγευτικό καταφύγιο γαλήνης και ηρεμίας, που πρόσφατα διακρίθηκε με το Βραβείο των Hospitality Awards 2021 ως “BEST GREEK NEW BOUTIQUE RESORT”!

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης μίλησε για την επανένωση των One - Δείτε βίντεο

To Σάββατο 4 Ιουνίου στις 22:00, στο Mega - Δείτε το βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-ckgdaraugiwh)

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

To Σάββατο 4 Ιουνίου στις 22:00, το «» αποχαιρετά τη φετινή σεζόν και υποδέχεται το καλοκαίρι με το απόλυτο πάρτι. Ομίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πάμε Δανάη!» για το «» που παρουσιάζει αύριο Σάββατο. Ο αγαπημένος τραγουδιστής θα δώσει στην πολύ κεφάτη μουσική βραδιά τον ρυθμό με δικά του τραγούδια, εκλεκτούς καλεσμένους και μία μεγάλη έκπληξη: την επανένωση των, του θρυλικού boy band των ’90s.«Αισθάνομαι χαρά και τιμή που είμαι οικοδεσπότης στο “Σπίτι με το MEGA” και μάλιστα στο κλείσιμο. Σε αυτό το καλοκαιρινό πάρτι με εκλεκτούς συναδέλφους, θα είναι μαζί μου οι ONE. Έχουμε ετοιμάσει ένα φανταστικό πρόγραμμα. Όλη η Ελλάδα θα βλέπει “Σπίτι με το MEGA” το Σάββατο» δήλωσε πολύ περήφανος ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου.Από τη μεριά τους, τα υπόλοιπα μέλη των ONE τόνισαν: «Κάναμε ένα πρόγραμμα ειδικά για εσάς και θα περάσετε πολύ καλά. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την πρώτη φορά που ακούσαμε τραγούδι μας στο ραδιόφωνο. Ήταν το τραγούδι “Πρώτη Φορά” και σταματήσαμε με το αυτοκίνητο στη Μεσογείων για να το ακούσουμε».μία από τους εκλεκτούς καλεσμένους της βραδιάς, ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ με τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Το πρόγραμμα που κάνει έχει απ’ όλα. Έχει μαζέψει τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια».δήλωσε ότι νιώθει μεγάλη τιμή γι’ αυτήν την πρόσκληση και ανέφερε ότι η εκπομπή «Σπίτι με το MEGA» μας κράτησε παρέα στα δύσκολα χρόνια που περάσαμε. Οχαρακτήρισε αυτήν τη βραδιά ένα «καλωσόρισμα στο καλοκαίρι»., η τραγουδίστρια των Kings, αποκάλυψε ότι η γνωστή μπάντα θα πει το «Madame», που γνωρίζει τεράστια επιτυχία αυτήν την εποχή.Τέλος, οδήλωσε: «Ήταν όλα υπέροχα, μην το χάσετε».