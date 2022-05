Στηβ Μιλάτος, λίγο αφότου αφέθηκε ελεύθερος.



Την πρώτη του ανάρτηση στα social media έκανε ο, λίγο αφότου αφέθηκε ελεύθερος.

Συγκεκριμένα, το μοντέλο που τις προηγούμενες ημέρες συνελήφθη στη Ρόδο έπειτα από καταγγελία 21χρονης Αγγλίδας για βιασμό,

αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 2.000 ευρώ και τον όρο της υποχρεωτικής εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα δύο φορές τον μήνα.

Λίγες ώρες μετά την αποχώρησή του από την ανακρίτρια, ο ίδιος αναδημοσίευσε τα Instagram stories κάποιων φίλων του που αναφέρονταν στην επιστροφή του, ενώ έκανε και την πρώτη του μέσα από μία φωτογραφία που έγραφε:

«Quote of the day: What define us is how well we rise after falling» που σημαίνει «Μότο της σημερινής ημέρας: Αυτό που μας καθορίζει είναι το πόσο εύκολα σηκωνόμαστε μετά την πτώση».

Ο πρώην παίκτης του Big Brother οδηγήθηκε το μεσημέρι στην ανακρίτρια Ρόδου για να απολογηθεί σχετικά με την κατηγορία του βιασμού Αγγλίδας τουρίστριας. Ο ίδιος διαψεύδει ότι προχώρησε στην πράξη για την οποία κατηγορείται, μιλώντας για συναινετική σεξουαλική επαφή.

Την Δευτέρα 23 Μαϊου, γύρω στις 7 το απόγευμα η 21χρονη Αγγλίδα τουρίστρια πήγε με την φίλη της στη Λίνδο για να διασκεδάσουν με αφορμή τα γενέθλια της. Πέρασαν από διάφορα μαγαζιά και λίγο μετά τις 12 τη νύχτα, κατέληξαν σε ένα γνωστό κλαμπ της περιοχής για να συνεχίσουν την διασκέδαση τους. Εκεί, ένας άγνωστος σε εκείνην άνδρας, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, άρχισε να την παρενοχλεί λεκτικά ενώ ταυτόχρονα τους προσκαλούσε να πάνε μαζί του σε ένα άλλο κλαμπ.

Μάλιστα, όπως ισχυρίζεται η ίδια στην κατάθεση της, προσπαθούσε να πείσει και την φίλη της να ακολουθήσει, όμως εκείνη του εξήγησε ότι έχει σχέση και πως δεν επιθυμεί κάτι περισσότερο. Σύμφωνα πάντα με όσα υποστηρίζει η 21χρονη, οι δυο κοπέλες πείστηκαν να τον ακολουθήσουν. Η 21χρονη Αγγλίδα βρέθηκε μαζί του σε ένα παρακείμενο δρόμο για να συζητήσουν. «Εκεί με φίλησε χωρίς την θέληση μου, ενώ ήμουν πολύ μεθυσμένη» κατέθεσε ενώπιον των αστυνομικών. Και συνέχισε: «Μετά έβαλε με βία τα δάχτυλα του μέσα στα γεννητικά μου όργανα. Εκεί φοβήθηκα και αφέθηκα στις ορέξεις του».

Η 21χρονη ισχυρίζεται ότι ο πρώην παίκτης του ριάλιτι παιχνιδιού Big Brother, κατέβασε το παντελόνι του και πως του έκανε στοματικό έρωτα. «Δεν ήθελα να το κάνω, αναγκάστηκα να το κάνω γιατί φοβήθηκα» λέει σύμφωνα με πληροφορίες στην κατάθεση της. Μετά την τράβηξε, την γύρισε πλάτη με βία και προέβη σε σεξουαλική πράξη μαζί της χωρίς μάλιστα προφύλαξη.

Βάσει των ισχυρισμών της 21χρονης, η πράξη κράτησε περίπου 15 με 20 δευτερόλεπτα ενώ εκείνη του είπε να σταματήσει και να φύγει γιατί είχε τρομάξει. Ο φερόμενος δράστης συνέχισε να την πιέζει, ζητώντας της να του κάνει στοματικό έρωτα, υποστηρίζει η νεαρή τουρίστρια. «Στη συνέχεια επειδή με ανάγκασε να του κάνω στοματικό έρωτα, βάζοντας μεγάλη πίεση, προκαλώντας μου πόνο, τον παρακάλεσα να σταματήσει για να φύγω. Στην αρχή δεν με άφηνε να φύγω αλλά όταν είδε ότι δεν θέλω άλλο, τότε μου είπε με άγριο ύφος, να σηκωθώ να φύγω. Έτρεχα πανικόβλητη να πάω στη παρέα μου».

Η 21χρονη αναφέρει στην κατάθεση της ότι συνάντησε κόσμο στη Λίνδο που προθυμοποιήθηκε να την βοηθήσει, προσφέροντας της νερό. Είπε δε στους αστυνομικούς ότι δεν έχει κάνει κάποιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που να αφορά περίπτωση βιασμού στην πατρίδα της και πως ουδέποτε συναίνεσε στην πραγματοποίηση σεξουαλικής πράξης.

