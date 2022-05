Στο δεύτερο επεισόδιο του «Cash or Trash», ο Θάνος Λούδος θα εκτιμήσει τέσσερα ιδιαίτερα και ασυνήθιστα αντικείμενα

Κλείσιμο





, μια από τις πιο πετυχημένες εκπομπές στην Ευρώπη, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη μοναδική! Με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη στον τομέα των παλιών αντικειμένων, η Δέσποινα Μοιραράκη μας προσκαλεί και μας υποδέχεται στη δημοπρασία της ζωής μας, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:30 στο Star και στο Cash or Trash!Σήμερα, Κυριακή 22 Μαΐου, στο Cash or Trash, τέσσερα ιδιαίτερα και ασυνήθιστα αντικείμενα θα εκτιμήσει ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής και θα διεκδικήσουν οι επίδοξοι αγοραστές, Γιώργος Τσαγκαράκης, Γεώργιος Καράμπελλας, Άντα Πανά, Ιόλη Χιωτίνη, Δημήτρης Δεμερτζής, Φοίβος Στρουγγάρης.Το σημερινό επεισόδιο ξεκινά με μια υπέροχη αναφορά στην παράδοση. Η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται στο δωμάτιο του εκτιμητή Θάνου Λούδου τη νεαρή Βασιλεία από την Ξάνθη, με δυο αντικείμενα, που «ηχούν» μέσα στην ελληνική παράδοση. Δύο εκπληκτικά αντικείμενα, που έρχονται να επιβεβαιώσουν την αιώνια κόντρα πεθεράς και νύφης. Στο δωμάτιο των αγοραστών, η νεαρή πωλήτρια επιδιώκει όχι μόνο να πάρει μια καλή προσφορά αλλά και να κερδίσει τις εντυπώσεις, ως γνώστρια των αντικειμένων που φέρνει, κεντρίζοντας τους 5 αγοραστές με την ετοιμολογία και την επίκληση στην παράδοση. Η ανατροπή είναι το στοιχείο που επικρατεί στο δωμάτιο των Αγοραστών και αποτελεί ένα μυστήριο, μέχρι και την τελευταία στιγμή.Αν το διάστημα αποτελούσε πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία ενός αντικείμενου, τότε, κατά ένα παράδοξο τρόπο, αυτό σίγουρα θα ήταν το δεύτερο αντικείμενο του επεισοδίου, που φέρνει ο Αλέξανδρος. Σαν ένας αστροναύτης βγαλμένος από ταινία επιστημονικής φαντασίας, ο επόμενος πωλητής έρχεται στο Cash or Trash με ένα εκκρεμές, που δεν ταξιδεύει στον χρόνο. Επιβεβαιώνοντας την σπανιότητα του αντικειμένου του από τον εκτιμητή Θάνο Λούδο, ο ιδιοκτήτης του «space» αντικειμένου μπαίνει στο δωμάτιο των Αγοραστών έχοντας πολλούς άσσους κρυμμένους στο μανίκι του. Το πάθος και η αγάπη για το φουτουριστικό design, θα φέρει κόντρα και έξτρα ανταγωνισμό για τη διεκδίκησή του αντικειμένου ανάμεσα στους 5 συλλέκτες. Ίσως όμως να μην είναι μόνο στο αντικείμενο, που θα πρέπει να εστιάσουν οι 5 αγοραστές αλλά και στην ακλόνητη θέση του ιδιοκτήτη του. Εκείνος ή εκείνη που θα το αντιληφθεί εγκαίρως, ίσως τελικά και να καταφέρει να κάνει την πιο δυνατή προσφορά!Το τρίτο αντικείμενο αποτελεί μια μοναδική περίπτωση βασιλικού περιεχομένου, που ίσως όμως κρατάει…αποστάσεις από τους γαλαζοαίματους! Μια εύστροφη πωλήτρια φέρνει στο Cash or Trash ένα ιδιαίτερο αντικείμενο, που σίγουρα σπάνια συναντά κανείς στη ζωή του, ίσως και ποτέ! Οι απίθανες πληροφορίες από τον Θάνο Λούδο δίνουν μια χείρα βοηθείας σε μια από τις πιο διφορούμενες περιπτώσεις, ως τώρα, στην εκπομπή. Η επιτομή του όρου Cash or Trash, φέρνει στην πιο δύσκολη θέση διαπραγματεύσεων τους 5 συλλέκτες στο δωμάτιο Αγοραστών. Με τη δύναμη της θέλησης για την καλύτερη δυνατή προσφορά, η μάχη αγοραστών και πωλητή μοιάζει με ταινία δράσης και φέρνει πραγματικά τα πάνω κάτω!Τι ζητάει ένας νέος τράπερ, με καταγωγή από την Αλβανία στο Cash or Trash; Να γνωρίσει από κοντά την οικοδέσποινα της εκπομπής Δέσποινα Μοιραράκη και να ζήσει την εμπειρία μιας δημοπρασίας. Ο Κωνσταντίνος βγαίνει με ανεβασμένη διάθεση από το δωμάτιο του Εκτιμητή και μπαίνει με φόρα, έτοιμος να τα πάρει όλα! Κάνοντας ρίμες κατά παραγγελία των 5 αγοραστών, διεκδικεί την καλύτερη προσφορά τους. Μια από τις πιο δυνατές στιγμές του Cash or Trash, όπου η προσωπικότητα γοητεύει τους αγοραστές ίσως και λίγο παραπάνω από το ίδιο το αντικείμενο. Άραγε θα είναι αρκετή η τελική προσφορά για τον δυνατό ghost writer-πωλητή;Cash or Trash, τα αντικείμενα ξετυλίγουν τις ιστορίες τους και διεκδικούν την καλύτερη προσφορά για να αλλάξουν χέρια! Γιατί τελικά η ιστορία είναι αυτή που καθορίζει την τιμή και με κάποιες έξυπνες προσφορές, τα παλιά αντικείμενα μπορούν να μετατραπούν σε πολλά - πολλά μετρητά. Πολλοί θησαυροί, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, με γέλια και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!Παραγωγός; Νίκος ΧριστοφόρουProject Manager: Γιώργος ΕυφραιμίδηςΣκηνοθεσία: Jo ΣισμάνογλουHead of Productions: Σάββας ΒέλλαςExecutive Producer: Βασίλης ΓεωργιάδηςΔ/νση Φωτογραφίας: Γιώργος ΜιχελήςΟργάνωση Παραγωγής: Μαρία ΔημάκουΔ/νση Παραγωγής: Γιάννης Χάλκος, Σπύρος ΤριανταφύλλουΣκηνογράφος: Τζιοβάνι ΤζανετήςΕκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions