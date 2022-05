Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ιδια η γεύση με τονκαι ίσως λόγω απουσίας ελληνικού ενδιαφέροντος, ένα level πιο βαρετή ήταν αυτή που άφησε ο Β’ Ημιτελικός της Eurovision. Με καλλιτέχνες να γυρίζουν γύρω από τον εαυτό τους κυριολεκτικά και μεταφορικά. Είτε «καρφωμένοι» στη σκηνή με ένα μικρόφωνο αλλά δίχως ερμηνείες να καλύπτουν το κενό του φαντασμαγορικού θεάματος και έναν θεσμό που ψάχνει την ταυτότητά του εν μέσω πολέμου και κρίσης. Η Eurovision φέτος, κακά τα ψέματα, δεν ανέδειξε συμμετοχές οι οποίες συζητιούνται, δεν είχε ανατροπές και σίγουρα όλα γίνονται υπό την σκιά κάτι δυσάρεστου εδώ ο καθένας διαλέγει και παίρνει ένα από τα πολλά που συμβαίνουν.Φάνηκε και από την περιγραφή τηςκαι τουοι οποίοι πάντα ευγενικοί δεν το είπαν ξεκάθαρα αλλά άφησαν υπαινιγμούς για «χλιαρή γεύση». Η ατάκα της βραδιάς από τον ευφυή σεναριογράφο: «Ολοι έχουν γδυθεί απόψε εκτός από εμάς». Σωστό, καθώς αρκετά ρούχα έχασαν τον δρόμο τους στη σκηνή αλλά μάλλον δίχως πολλούς να ενδιαφέρονται…Υπήρχαν πολύ καλές φωνές και τοπικοί εθνικοί καλλιτεχνικοί ήρωες αλλά ως εκεί. Πόσο πια να σκανδαλίσει το κοινό εν έτει 2022 ένα φιλί μεταξύ ανδρών, σαν αυτό που δόθηκε από τον Achille Lauro του Σαν Μαρίνο, ο οποίος μέσα σε ένα φαντασμαγορικό σόου με φωτιές, κλουβιά και καπνούς φίλησε έναν από τους κιθαρίστες και συνέχισε τον χορό. Απλά και τα κοινό συνέχισε να καταναλώνει πίτσα. Ευτυχώς κάτι τέτοια ούτε σοκάρουν ούτε βοηθούν σκηνικά κάποιον, άνδρα ή γυναίκα.Δυστυχώς αν και ητραγούδησε «Ela», κοινό και επιτροπές δεν είπαν το ίδιο για τον τελικό στην Κύπρο, η οποία αποκλείστηκε, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά που έκαναν λόγο εδώ και μέρες για δυσκολίες στην κυπριακή υποψηφιότητα. Προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε και δυστυχώς το Σάββατο δεν θα την ξαναδούμε.Οι παρουσιαστές της βραδιάς η τραγουδίστριαο Ιταλός παρουσιαστήςκαι o Αγγλολιβανέζος μουσικοσυνθέτηςήταν εξαιρετικοί. Μετρημένοι και διακριτικοί με την λάμψη που απαιτούν τέτοιου είδους διοργανώσεις, με αέρα και μία εξαιρετική ιδέα. Να τραγουδήσουν δύο κλασικά κομμάτια στο τέλος, το «Fragile» και το «People have the power» τα οποία αναμφισβήτητα σημαίνουν πολλά και στις δύο περιπτώσεις.Ευχάριστη έκπληξη της βραδιάς ένα απόσπασμα από την συμμετοχή της, η οποία ανήκει στου big 5 και δεν διαγωνίστηκε, με στοιχεία καθαρόαιμης Eurovision, κάτι που μας λέει πως ίσως τελικά η έκπληξη θα έρθει από αλλού και όχι από τους Ημιτελικούς.Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έφερε δέκα χώρες ακόμη στον τελικό. Τις Βέλγιο, Τσεχία, Αζερμπαϊτζάν, Πολωνία, Φινλανδία, Εσθονία, Αυστραλία, Σουηδία, Ρουμανία και Σερβία.Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος Τελικός, στις 22:00, τον οποίο θα παρακολουθήσετε τηλεοπτικά, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας και διαδικτυακά από την ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX και μέσω live streaming από το ertnews.gr Στον σχολιασμό του Τελικού είναι και φέτος ηκαι ο Γιώργος Καπουτζίδης. Η δική μας Αμάντα Γεωργιάδη με το «Die together» είναι ψηλά στα προγνωστικά και όλα δείχνουν πως θα εντυπωσιάσει για μία ακόμη φορά.Το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής, στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision θα το ανακοινώσει η, η οποία εκπροσώπησε τη χώρα μας στον περσινό διαγωνισμό.Στον Τελικό θα συμμετάσχουν οι είκοσι χώρες που προκρίθηκαν από τους δύο Ημιτελικούς, οι Big Five: η Ελλάδα, η Αρμενία, η Νορβηγία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ελβετία, η Μολδαβία, η Ουκρανία, η Ισλανδία, η Σερβία, η Πολωνία, η Ρουμανία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Αυστραλία, η Εσθονία, το Αζερμπαϊτζάν, η Φινλανδία, η Τσεχία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία κι η Ιταλία.