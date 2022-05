Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Θεοφάνους είχε αναφέρει

μίλησε στους δημοσιογράφους μετά το τέλος του live που έδωσε με τα υπόλοιπα μέλη των ONE.O τραγουδιστής αναφέρθηκε στη Eurovision λέγοντας πως στην Ελλάδα υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός, ενώ δεν έκρυψε και την ενόχλησή του με τονκαι την πρόσφατη δήλωσή του ότι οι ONE ήταν ένα γκρουπ περιορισμένων δυνατοτήτων.«Οι One ήταν ένα συγκρότημα πέντε αγοριών, 20 – 25 ετών, περιορισμένων φωνητικών δυνατοτήτων γιατί δεν μπορούσαν όλοι να τραγουδούν επαγγελματικά. Αυτό βεβαίως συμβαίνει και στο εξωτερικό γιατί στα boy bands άλλος είναι καλός στις συνεντεύξεις, άλλος στον χορό, άλλος στο τραγούδι. Πιστεύω ότι δεν υπήρχε λόγος να επανενωθούν. Παρ’ όλα αυτά, δεν μπήκα μπροστά για να τους πω «λάθος κάνετε». Ούτε με ρώτησαν ούτε τους απάντησα. Είδα ότι έβγαλαν κάποια τραγούδια, ότι εργάζονται».Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου ανέφερε αρχικά πως: «Στην Ελλάδα υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός για τη Eurovision. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ γι’ αυτό. Σε καμία χώρα της Ευρώπης όποιος αντέχει και μπορεί να πάει του επιτρέπεται, στην Ελλάδα όχι. Πρέπει να κουβαλάμε πάντα όλες τις παθογένειες», και πρόσθεσε:«Θα ασχοληθώ με τη γνώμη του Γιώργου Θεοφάνους για τους ONE που αυτός διάλεξε; Όχι, δεν θα το κάνω. Νομίζω είναι μόνος του έναντι εκατομμυρίων που έκαναν τους ONE τόσο δημοφιλής και ακόμα τους αγαπάνε. Δεν ξέρω τι ήρθε στον Γιώργο Θεοφάνους και είπε ότι οι ONE είναι περιορισμένων δυνατοτήτων. Ποσώς με ενδιαφέρει η άποψή του. Το θεωρώ πολύ άστοχο και αν κρίνω από μένα, δεν είμαι περιορισμένων δυνατοτήτων ούτε κανένα από τα παιδιά. Γιατί να επικοινωνήσω μαζί του; Θα πάρω κάποια άδεια ή είναι ο Άρειος Πάγος και θα δώσει κάποια απόφαση; Θα πω ότι ο Γιώργος Θεοφάνους έχει επιλεκτική μνήμη και να κάτσει να τα θυμηθεί καλά. Αν τα πω εγώ πως ήταν τα πράγματα τότε θα μπει η αλήθεια στη θέση της αλλά βαριέμαι. Σιγά μη με παρότρυνε ο Γιώργος Θεοφάνους να κάνω σόλο καριέρα. Θα έκανα σόλο καριέρα αν εξαρτιόμουν από τον Γιώργο Θεοφάνους; Και θέλω να πω πως δούλεψε μαζί μου πριν από τρία χρόνια και μάλιστα πολύ επιτυχημένα».