Συντετριμμένη η Ντόλι Πάρτον με την αυτοκτονία της Ναόμι Τζαντ

Σε

αποδίδεται ο θάνατος της

, μόλις μία ημέρα πριν μπει στο

Η βραβευμένη τραγουδίστρια σύμφωνα με πληροφορίες του «People» έβαλε τέλος στη ζωή της το Σάββατο καθώς εδώ και χρόνια αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβήματα. Η σταρ της κάντρι μουσικής Ναόμι Τζαντ έφυγε από τη ζωή στις 30 Απριλίου στα 76 της χρόνια.



Την είδηση του θανάτου της έδωσαν στη δημοσιότητα οι κόρες της της Άσλεϊ και Γουινόνα αναφέροντας ότι ο θάνατός της οφείλεται σε «ψυχική ασθένεια»

έγραψαν οι κόρες της στο Instagram.

Η θρυλική τραγουδίστρια και ηθοποιός,θρηνεί για τον θάνατο της, βραβευμένης με Γκράμι τραγουδίστριας της κάντρι και μητέρας των Γουαϊνόνα και Άσλεϊ, η οποία πέθανε σε ηλικία 76 ετών.

Η Ναόμι και η κόρη της Γουαϊνόνα, ξεκίνησαν να τραγουδούν ως το ντουέτο «Τhe Judds» στις αρχές του 1980 και πούλησαν πάνω από 20 εκατομμύρια δίσκους. Κατάφεραν να κερδίσουν 5 Grammys και να φτάσουν στην κορυφή των μουσικών charts με τουλάχιστον 14 singles, σύμφωνα με το Country Music Hall of Fame.

«Ήμασταν ίδιες. Θέλω να ξέρετε ότι θα σας αγαπώ πάντα», έγραψε η Πάρτον στο Twitter προς τις κόρες της Τζαντ όπου εξέφραζε τα συλλυπητήριά της, ενώ γιόρταζε την ένταξή των «Judds» στο Country Music Hall of Fame.

«Σοκαρίστηκα τόσο πολύ όταν έμαθα για τον θάνατο της Ναόμι. Ήμασταν πολύ κοντά. Ήμασταν όμοιες. Είχαμε την ίδια ηλικία και ήμασταν και οι δύο Αιγόκεροι», έγραψε η Πάρτον. «Αγαπούσαμε τα πλούσια μαλλιά, το μακιγιάζ και τη μουσική».

Στη συνέχεια, η Πάρτον μίλησε για την απουσία της από την συγκινητική τελετή στο Country Music Hall of Fame και πρόσθεσε ότι «ακούω τη Ναόμι σαν να λέει τώρα: "Ωραία, μια μέρα αργότερα και με μία Ντόλι λιγότερη"». Κλείνοντας την ανάρτησή της έγραψε: «Συγχαρητήρια και συλλυπητήρια. Να ξέρετε ότι θα σας αγαπώ πάντα».

Η κόρη της Ναόμι, Γουαϊνόνα, δήλωσε στην εκδήλωση του Country Music Hall of Fame: «Αν και η καρδιά μου είναι ραγισμένη, θα συνεχίσω να τραγουδάω.

Η Ναόμι είχε μιλήσει και γράψει για τον αγώνα που έδινε με την κατάθλιψη. «Προσπαθώ απεγνωσμένα να βοηθήσω τον εαυτό μου», είχε πει στο People, «… αλλά είμαι ευάλωτη».

Οι «Judds» ολοκλήρωσαν την κοινή τους πορεία επισήμως το 2011. Πρόσφατα ανακοίνωσαν την «τελευταία τους περιοδεία», η οποία θα ξεκινούσε τον Σεπτέμβριο. Τον περασμένο μήνα μαμά και κόρη τραγούδησαν μαζί ύστερα από χρόνια, το «Love Can Build a Bridge», στα μουσικά βραβεία CMT.