Σοφία Παθέκα: Το ατύχημα που είχε στο σπίτι και την έστειλε στο χειρουργείο

Δύσκολες ώρες για τημετά το ατύχημα που είχε και την ανάγκασε να οδηγηθεί στο χειρουργείο. Η γυμνάστρια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έκανε γνωστή την περιπέτειά της.«Αγαπημένοι μου φίλοι, ένα ατύχημα στο σπίτι προκάλεσε ένα σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο μου… Την Καθαρά Δευτέρα, χειρουργήθηκα από τα «μαγικά» χέρια του γιατρού μου, Dr Βασίλειου Σακελλαρίου, διευθυντού Ορθοπεδικής Κλινικής, Γόνατος -Ισχίου.Η ομάδα του είναι απολύτως εξειδικευμένη και με απίστευτο επαγγελματισμό με αντιμετώπισαν με επιτυχία. Το ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ γιατρέ μου είναι λίγο … τα πόδια μου είναι ΠΟΛΥΤΙΜΑ!Λίγες μέρες ακόμα για να πετάξω τις πατερίτσες και να επανέλθω δριμύτερη με ασκήσεις που μου ζητάτε αλλά σε αυτή τη δεδομένη στιγμή δεν μπορώ να σας δείξω !!!!Όπως λέει και το τραγούδιYOU’ VE GOTTA GET UP AND TRY AND TRY AND TRYΦυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο αφανή ήρωα το σύζυγό μου, γιατρό @leonidaspapastavrou για τις αποφάσεις και τη στήριξη του. Επιπλέον ευχαριστώ το νοσηλευτικό προσωπικό που μου στάθηκαν με στοργή και φροντίδα», έγραψε στο κείμενο της ανάρτησής της η Σοφία Παθέκα.