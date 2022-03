H Enya είναι η πρώτη influencer με σύνδρομο Down που συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρίες μόδας

Η ιστορία της Enya, έγινε ευρύτερα γνωστή, όταν το περιοδικό Glamour της Σκανδιναβίας της έκανε πρόταση, να φωτογραφηθεί για το εξώφυλλο.





Σύμφωνα με το Elle, η Enya είναι πρώτα απ’ όλα χορεύτρια. «Η Enya από την ώρα που ξυπνά μέχρι και πριν πάει για ύπνο χορεύει. Ο χορός της είναι κάτι περισσότερο από χόμπι, το κάνει από τα δώδεκα της».



Η Enya έχει καταφέρει πολλά από τις πρώτες κιόλας μέρες της, ως influencer στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεγάλες μάρκες όπως η Chanel, η Dior και η Charlotte Tilbury της στέλνουν τα προϊόντα τους, τα οποία προωθεί ή όχι στους ακόλουθούς της, με ένα μοναδικό και διασκεδαστικό τρόπο, ενώ παράλληλα μοιράζεται και τα μυστικά ομορφιάς της για ένα επιτυχημένο μακιγιάζ.









Ο χώρος της ομορφιάς, δείχνει να ξεπερνά τα στερεότυπα και βγάζει γυναίκες και άνδρες από τα... καλούπια, που ίσχυαν τα τελευταία χρόνια.Μετά την έλευση των plus size καιστις πασαρέλες, ή την προώθηση καλλυντικών και από άνδρες, η βιομηχανία ομορφιάς καλωσορίζει και άτομα με αναπηρία.από την Ολλανδία, πίστεψε στον εαυτό της, δεν αισθάνθηκε σε καμία περίπτωση υποδεέστερη των άλλων και κατάφερε να γίνει η πιο διάσημηστα social media, μεΗ Enya, που σήμερα μετράει πάνω από 70 χιλιάδες ακόλουθους στο Instagram, μπήκε για πρώτη φορά στον κόσμο των influencer, πριν από λίγα χρόνια, όταν η αδερφή της Céline παρατήρησε, πως από τον κόσμο της μόδας και της ομορφιάς, έλειπε κάτι πολύ οικείο της, κάποιος ή κάποια σαν την αδερφή της.Ανάμεσα στις χιλιάδες, που έδιναν συβουλές ομορφιάς και πρότειναν, ηέψαχνε κάποια με σύνδρομο Down.Έτσι η ίδια ώθησε την Enya, να ασχοληθεί με αυτό και να κάνει τη διαφορά. Η Enya λάτρεψε την ιδέα και οι δύο αδελφές ξεκίνησαν να «χτίζουν» τον λογαριασμό ομορφιάς, που αργότερα θα γνώριζε μεγάλη επιτυχία ως «Downsyndrome_Queen». Η 27χρονη απέκτησε γρήγορα κοινό και έγινε πολύ αγαπητή στα social media.Η ίδια μάλιστα, κερδίζει ακόμη μία πρωτιά, αφού είναι η νεότερη περσόνα, που φωτογραφήθηκε ποτέ για το εξώφυλλο του περιοδικού Glamour.«Δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια τι σημαίνει αυτό για μένα. Αυτό είναι το πρώτο μου εξώφυλλο, αλλά και το πρώτο εξώφυλλο στην Ολλανδία στο οποίο πρωταγωνιστεί άτομο με σύνδρομο Down. Ευχαριστώ την ομάδα του Glamour που μου έδωσε αυτήν την ευκαιρία και που πίστεψε σε μένα. Συνεισφέρατε σε έναν κόσμο πιο συμπεριληπτικό και χωρίς αποκλεισμούς. Είστε παράδειγμα για πολλούς και ελπίζω να ακολουθήσουν κι άλλοι. Αυτό το εξώφυλλο, ας μην είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Ας ανοίξει την πόρτα που θα οδηγήσει κι άλλες μάρκες, περιοδικά κ.λπ. προς την ίδια κατεύθυνση», είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων, η διασημότερημε σύνδρομο Down στο Instagram.«Ο κόσμος πρέπει να μάθει τι σημαίνει να έχεις σύνδρομο Down. Προσπαθήστε να κάνετε τη ζωή ένα μεγάλο πάρτι!», είχε δηλώσει η Enya, η οποία αυτή τη στιγμή συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο εμπνευστικές διαδικτυακές περσόνες.Όπως έχει δηλώσει, στόχος της είναι να αποτελέσει παράδειγμα για όλους εκείνους, που προσδοκούν να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, σε έναν κόσμο πιο φιλικό προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες.Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στη Vogue, η Enya είχε κάνει μία αναφορά στη ζωή της, πριν αποκτήσει τη δημοφιλότητα, που έχει τώρα.«Από τη γέννησή μου, με ο έξω κόσμος με είχε βάλει σε μία κατηγορία», είπε και συνέχισε: «Φυσικά, πάντα υπάρχουν εκείνοι που σου συμπεριφέρονται διαφορετικά, αλλά αυτό (η διαφορετικότητας) έχει φέρει και πολλά θετικά. Για παράδειγμα, με τον λογαριασμό μου στο Instagram προσπαθώ να κάνω τον κόσμο να καταλάβει ποια ακριβώς είμαι και και ότι δεν χρειάζεται να σκέφτομαι σε κουτάκια. Θέλω να τους δείξω, ότι έχω μια όμορφη ζωή, μπορώ να κάνω (σχεδόν) τα πάντα και ότι έχω ένα μέλλον με όνειρα».