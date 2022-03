Οι «πικρές» αλήθειες της Ζήνας και η άφαντη «συγγνώμη» της Σπυροπούλου

Ζήνα Κουτσελίνη επισκέφθηκε το πλατό του Ευτυχώς σήμερα ηεπισκέφθηκε το πλατό του

«Πρωινού» και έσπασε η μονοτονία.



Κάθε φορά που αυτό το

κορίτσι δίνει συνέντευξη, κάποιοι φοβούνται, άλλοι

ντρέπονται και εμείς χαιρόμαστε.

Δίκαιη και ακριβής στην κριτική της, η Ζήνα δεν κρύφτηκε πίσω

από το δάχτυλό της, δεν χάιδεψε αυτιά και δεν υποδύθηκε την

άνετη. Είπε δύσκολες αλήθειες και δεν απέφυγε τις ερωτήσεις.

Για παρουσιαστές και παρουσιάστριες, για αμοιβές, για

διευθυντές προγράμματος. Μίλησε με σεβασμό για τον

Δημήτρη Κοντομηνά και για το δύσκολο τηλεοπτικό «διαζύγιό»

τους. Και αποκάλυψε μία συγγνώμη, που ο ίδιος της είπε,

έστω και αργά αλλά δεν της είπε ποτέ η Κωνσταντίνα

Δεν ξέρω αν η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου θα πει ποτέ

«συγγνώμη» στην Ζήνα Κουτσελίνη. Αλλά γι αυτό που είμαι

σίγουρη είναι το ότι πρέπει κάθε ημέρα να λέει «ευχαριστώ»

στον αείμνηστο Κοντομηνά για τις επαγγελματικές ευκαιρίες

που της έδωσε.





Προχωράμε.

Η «Φωλιά των Κου Κου» τελείωσε. Γι αυτό μιλήσαμε πολλοί. Κι

εγώ ανάμεσά τους. Και είπαμε τις αλήθειες μας και τις

πληροφορίες μας και τα στραβά και τα άδικα. Όμως φτάνει

κάπου, με όλο τον σεβασμό.

Δυστυχώς οι εκπομπές με δεύτερο συνθετικό το Out (Night

out, Total Blackout) ακολουθούν την πορεία των εκπομπών με

Up (Pop up, Style me up) σε τηλεθέαση. Αφήστε τα αγγλικά

επιρρήματα. Δεν μας πάνε, παίδες.

Νίκο Μουτσινά, περαστικά.

Γιώργος Αυτιάς στην κορυφή το Σαββατοκύριακο στην

τηλεθέαση όλων των κοινών. Αυτή την περίοδο είναι στα

φόρτε του με τα οικονομικά να απασχολούν τους

περισσότερους.



Κερί πήγα ν’ ανάψω στην εκκλησία,

χαιρετίσματα μου ζητούσαν οι εννιά στους δέκα να του δώσω.

Survivor» είναι επιεικώς Η συμπεριφορά του Τάκη στο «» είναι επιεικώς

απαράδεκτη. Νευρικός και αγενής απέναντι σε άνδρες και

γυναίκες. Και να μην ξεχνάμε πως, όσο κι αν προσπαθούν οι

παίκτες ριάλιτι να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, ο

άνθρωπος κουβαλά τον ίδιο χαρακτήρα παντού. Τροφή για

σκέψη.

Για τον διδάκτορα του ανδρισμού, Σπύρο Μαρτίκα, δεν

θα μιλήσω. Μιλάει από μόνη της η εικόνα.





Εντωμεταξύ η «Φάρμα» ακόμη προβάλλεται. Κοίτα να δεις τι μαθαίνει κανείς. Και η σειρά με τον Ζελένσκι σημειώνει πολικές τηλεθεάσεις κοντά στο 3%... Ερχεται και η εκπομπή με την Μάριον Μιχελιδάκη στο Open. Η πρεμιέρα ανακοινώθηκε για τις 21/3 στις 14.00 και η εκπομπή θα τιτλοφορείται «Μέρα μεσημέρι με τη Μάριον». Πολλά «μ» μαζεύτηκαν…



Χάζευα κάτι ωραία γλυκά του Στέλιου Παρλιάρου στο Instagram, κατά το «φάτε μάτια ψάρια», και σκέφτηκα πόσο

πολύ λείπει από την τηλεόραση. Και ο Βασίλης Καλλίδης λείπει. Είναι εξαιρετικοί και οι δύο και εκτός από κορυφαίοι στο είδος τους πρόκειται για υπέροχους ανθρώπους.



Κι ένα κουίζ για καληνύχτα: Ποια πανελίστρια αποκάλεσε «γλάστρα» η παρουσιάστριά της σε συζήτηση για το μέλλον της εκπομπής;



