Η Κλόε Καρντάσιαν αντιγράφει τη Μέριλιν Μονρόε στο Instagram

, δημοσίευσε για ακόμη μία φορά, εντυπωσιακές φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο Instagram.Στις εν λόγω δημοσιεύσεις, η διάσημη τηλεπερσόνα θύμισε σε αρκετούς τηκαι οι φαν της, έσπευσαν να της το πουν στα σχόλια.Η Καρντάσιαν φορούσε ένα στενό καφέ φόρεμα και τα ασορτί γάντια, κρατώντας λεοπάρ τσάντα με παγιέτες και δείχνοντας ένα τεράστιο διαμαντένιο δαχτυλίδι.Το ύφος και οι σέξι πόζες της σταρ του Keeping Up with the Kardashians, θύμισαν σε πολλούς την αείμνηστη Μέριλιν Μονρόε, αφήνοντας σχετικά σχόλια, ωστόσο δεν ήταν λίγοι και οι χρήστες του Instagram, που θεώρησαν υπερβολικό τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό.





