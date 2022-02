Inventing Anna: Και το Instagram έχει την… απατεώνισσά του

Ποια είναι όμως η Άννα; Είναι η μεγαλύτερη απατεώνισσα της Νέας Υόρκης ή απλά η εκπρόσωπος του νέου αμερικανικού ονείρου; Η Άννα και η δημοσιογράφος δημιουργούν μια σκοτεινή σχέση αγάπης και μίσους, καθώς η Άννα ετοιμάζεται να δικαστεί και η δημοσιογράφος μας αγωνίζεται να προλάβει να βρει την απάντηση στο πιο καυτό ερώτημα της Νέας Υόρκης: ποια είναι η Άννα Ντέλβι;

Η σειρά που αποτελείται από 8 επεισόδια, είναι εμπνευσμένη από το άρθρο του New York Magazine "How Anna Delvey Tricked New York’s Party People" της Τζέσικα Πρέσλερ και σε κάθε επεισόδιο, η δημιουργός Σόντα Ράιμς (Grey’s Anatomy, Scandal, How to Get Away With Murder), φροντίζει να μας ενημερώσει πως «Η ιστορία είναι απολύτως αληθινή. Εκτός από όλα τα μέρη που είναι πλήρως κατασκευασμένα».