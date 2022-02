Πέθανε η τραγουδίστρια Μπέτυ Ντέιβις

Η Μπέτυ Ντέιβις

πέθανε σε ηλικία 77 ετών.

Ο θάνατος της Αμερικανίδας τραγουδίστριας της φανκ και σόουλ, επιβεβαιώθηκε από τη φίλη της Danielle Maggio στο Rolling Stone.

Η Amie Downs, διευθύντρια επικοινωνίας για την κομητεία Allegheny της Πενσυλβάνια, όπου διέμενε η Davis, αποκάλυψε ότι ο θάνατός της προκλήθηκε από φυσικά αίτια, σύμφωνα με τη New York Post .





Η σταρ τραγούδησε μεγάλες επιτυχίες όπως οι Get Ready for Betty, It's My Life και If I'm In Luck I Might Get Picked Up, μεταξύ 1964 και 1975.

Η Mπέτυ παντρεύτηκε το

1968 τον

τραγουδιστή Miles Davis , με τον οποίο είχαν 19 χρόνια διαφορά.

Ο γάμος τους κράτησε μόνο έναν χρόνο και τελείωσαν τη συνεργασία τους το 1969, κατά τη διάρκεια όμως της σχέσης τους έκαναν μαζί

μουσική.



Η Ντέιβις κυκλοφόρησε το ομότιτλο ντεμπούτο της άλμπουμ για τον προωθητή του Woodstock, Michael Lang's Just Sunshine Records το 1973, με άλλα δύο στούντιο άλμπουμ στο They Say I'm Different (1974) και το Nasty Gal (1975), που κυκλοφόρησε από την Island Records τα επόμενα χρόνια. .



Κανένα από αυτά τα άλμπουμ δεν είχε σημαντικές εμπορικές επιτυχίες, αλλά η Ντέιβις είχε πολλούς θαυμαστές λόγω των ανοιχτά σεξουαλικών στίχων και του στυλ ερμηνείας της.