Τα 11 μεγαλύτερα ψέματα που έχουν ειπωθεί από celebrities

Οι περισσότεροι άνθρωποι λένε ψέματα και οι διασημότητες δεν αποτελούν εξαίρεση. Μερικά από αυτά, όμως, έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο, γιατί επηρεάζουν περισσότερους ανθρώπους. Κι ενώ τα ψέματα για μια πλαστική επέμβαση μπορεί να μην είναι μεγάλη υπόθεση, όταν όμως αφορούν ναρκωτικά, λογοκλοπή ή ακόμα και μοιχεία, τα πράγματα εύκολα παίρνουν άλλες διαστάσεις.

Στη λίστα που ακολουθεί, θα βρείτε μερικά από τα μεγαλύτερα ψέματα που έχουν ειπωθεί από διάσημους και σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως από τα media και την κοινή γνώμη.

Το 2006, η Χίλτον συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και καταδικάστηκε σε 45 ημέρες φυλάκιση. Η Χίλτον είχε προσπαθήσει να ξεφύγει από το πρόβλημα δηλώνοντας ότι ήπιε μόνο ένα ποτό, αλλά δεν είχε φάει όλη μέρα.

«Γράψαμε κυριολεκτικά το τραγούδι σε περίπου μισή ώρα και το ηχογραφήσαμε», είπε ο Θικ σε συνέντευξη στο GQ για την αμφιλεγόμενη επιτυχία του 2012 « Blurred Lines ». Όπως αποδεικνύεται όμως, το τραγούδι ήταν αντιγραφή του "Got to Give It Up" του Μάρβιν Γκέι.Μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού ξεκίνησε μια πενταετής δικαστική διαμάχη, που έληξε με ετυμηγορία υπέρ των πνευματικών δικαιωμάτων του Μάρτιν Γκέι, με τον δικαστή να διατάζει τους Θικ και Φαρέλ Γουίλιαμς, να του πληρώσουν σχεδόν 5 εκατομμύρια δολάρια.