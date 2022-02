Στον δρόμο για τα Όσκαρ η Δέσποινα Μοίρου με την ταινία «Tango Shalom»

Το 2022 ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη διεθνή ηθοποιό που με το ταλέντο, την εργασιομανία και το μεσογειακό ταπεραμέντο της δείχνει να έχει κατακτήσει τη Μέκκα του κινηματογράφου, το Hollywood.Και μοιάζει μοιραία η παρουσία της στις υποψηφιότητες αν θυμηθούμε τον προφητικό τίτλο που είχε το περιοδικό Hollywood Magic Image στο εξώφυλλο της στα περσινά Όσκαρ: Despina Moirou- On the road to her Oscar”, δηλαδή «στο δρόμο για το Όσκαρ της»!