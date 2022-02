Πόσο κοστίζουν σίριαλ και ριάλιτι

«Χαιρέτα μου τον Πλάτανο» / ΕΡΤ Για 70 επεισόδια της σειράς ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 3.752.792 ευρώ.

Δεν αρκεί να κάνεις, αφού πλέον δεν συζητάμε για μεγαλύτερη τηλεθέαση σε μία κατακερματισμένη σεζόν. Χρειάζεται να έχεις προβλέψει πόσο θα σου κοστίσει η επιχείρηση γοητείας του τηλεοπτικού κοινού σε μία αρένα όπου τα έσοδα είναι πολύ μειωμένα και ανά πάσα στιγμή όλα μπορεί να τιναχτούν στον αέρα - όπως συνέβη την περίοδο της πανδημίας. Η διαφημιστική πίτα για την τηλεόραση το 2021 έκλεισε στα 310 εκατ. ευρώ και η πρόβλεψη για το 2022 αυτή τη στιγμή είναι στα 325 εκατ. ευρώ.Οιγοητεύουν ως εικόνα αλλά όχι πάντα ως περιεχόμενο και αν το budget ξεπερνά τις προσδοκίες, οι απώλειες είναι τεράστιες. Συνέβη κάτι τέτοιο φέτος και θα συνεχίσει να συμβαίνει όσο οι ακροβατισμοί παραμένουν στο μενού. Φυσικά όταν μιλάμε για κόστος, μιλάμε για πάρα πολλές συνισταμένες. Στην περίπτωση που πρόκειται για format με πνευματικά δικαιώματα, τότε αυτομάτως μιλάμε για πολύ ακριβή παραγωγή.Στη συνέχεια υπάρχουν οιτης παραγωγής, των συντελεστών, τα λειτουργικά έξοδα, οι έκτακτες παράμετροι, ο τεχνικός εξοπλισμός, οι πάγιες αμοιβές και φυσικά κάποιες έξτρα χρεώσεις όταν μιλάμε για ζωντανή μετάδοση, όπου εκεί θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν ο δορυφόρος, ακόμη και η ασφάλεια του στούντιο, καθώς θα πρέπει να διασφαλιστεί η ασφαλής και συνεχόμενη ροή σε περίπτωση, για παράδειγμα, τηλεφωνικής απειλής για βόμβα.Τα έσοδα είναι οι διαφημίσεις και πλέον και η επιχορήγηση που δικαιούνται οι παραγωγές μυθοπλασίας από το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), οι οποίες έδωσαν σημαντική ανάσα και ώθηση στην παραγωγή και της δημόσιας και της ιδιωτικής τηλεόρασης. Η διαφήμιση φυσικά πλέον δεν περιορίζεται στα γνωστά breaks όπου προβάλλονται σποτ αλλά και στα έμμεσα, όπως συνηθίζεται να λέγεται στην πιάτσα, και αφορά την τοποθέτηση προϊόντων κατά τη διάρκεια του προγράμματος είτε αυτό είναι ριάλιτι, είτε σίριαλ, είτε σόου. πανδημία έπληξε τα πάντα. Μείωσε σημαντικά τη διαφημιστική δαπάνη, η οποία ούτως ή άλλως έχει κατακερματιστεί με έξι κανάλια να τη μοιράζονται. Εν συνεχεία ματαίωσε παραγωγές, δυσκόλεψε με αναστολή γυρισμάτων λόγω κρουσμάτων, άλλαξε σημαντικά το περιεχόμενο λόγω μέτρων ασφαλείας και σημαντικών περιορισμών. Η ουσία πάντως είναι ότι η ρήση «στην τηλεόραση θα βγάλεις λεφτά» δεν λέγεται εύκολα πλέον και σίγουρα αφορά πολύ λιγότερους. Τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική τηλεόραση όλα έχουν αλλάξει και στο πόσο κοστίζει μία εκπομπή η απάντηση δεν είναι απλή. Θα πρέπει να συνυπολογιστούν όλα, όπως επίσης και το αν το κόστος ανταποκρίνεται στον στόχο.Στη δημόσια τηλεόραση η απόφαση για σοβαρή επένδυση στη μυθοπλασία και σε εκπομπές πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχομένου είναι σαφής. Μεικτές παραγωγές που αφορούν παιχνίδι ή ειδικές εκπομπές κινούνται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, όπως για παράδειγμα η παραγωγή της εκπομπής «Μαμά-δες», για 16 επεισόδια με κόστος επεισοδίου 8.017,40 ευρώ. Το τηλεπαιχνίδι «Δες και Βρες» με τον Νίκο Κουρή έχει κόστος 6.960 ευρώ ανά επεισόδιο και συνολικό 591.648 ευρώ. Το κόστος για την ΕΡΤ ανέρχεται στα 850 ευρώ.Η εκπομπή «Art week» με τη Λένα Αρώνη αγγίζει τις 2.500 ευρώ ανά επεισόδιο, καθώς απαιτείται συντακτική ομάδα για ρεπορτάζ και συνεργεία για εξωτερικές λήψεις και συνεντεύξεις ή γυρίσματα. Για την εκτέλεση παραγωγής της σειράς «Ξένα Χέρια», ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 4.215.770 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και εισφορών, για 170 επεισόδια. Η σειρά «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο», για 70 επεισόδια έχει συνολικό προϋπολογισμό 3.752.792 ευρώ.Τα «Καλύτερά μας χρόνια» έχουν προϋπολογισμό 3.432.318 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και εργοδοτικών εισφορών.Η σειρά «Αγάπη Παράνομη» (6 επεισόδια), η οποία σημείωσε τεράστια επιτυχία για τα δεδομένα της δημόσιας τηλεόρασης, έχει συνολικό κόστος 432.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Η νέα σειρά «Ορκος», η οποία έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή, έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.105.182,44 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και εργοδοτικών εισφορών. Η σειρά «Καρτ Ποστάλ» (12 επεισόδια, διάρκειας 45 λεπτών) έχει συνολικό κόστος 1.574.639 ευρώ, με εργοδοτικές εισφορές 119.712 ευρώ.Η στροφή στη μυθοπλασία μόνο ωφέλιμη έχει αποδειχθεί για αρκετά κανάλια, ενώ, όπως όλα δείχνουν, τα σόου και τα ριάλιτι προκαλούν μεγάλες ζημιές στο μπάτζετ των σταθμών, ειδικά όταν η αποτυχία είναι μεγάλη και μεταφράζεται σε τηλεθέαση που κυμαίνεται κοντά στο 5%.Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το « Dancing with the stars » με πολύ ακριβά πνευματικά δικαιώματα, κόστος παραγωγής και αποτυχία στον πίνακα τηλεθέασης. Το κάθε επεισόδιο είχε κόστος πάνω από 150.000 ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες.Το ακριβότερο σόου της ελληνικής τηλεόρασης είναι το «Just the two of us» με κόστος 200.000 ευρώ ανά επεισόδιο, καθώς τόσο στοιχίζουν τα δικαιώματα όσο και η συμμετοχή πολυπληθούς καστ, η αμοιβή πνευματικών δικαιωμάτων σε δημιουργούς, ο δορυφόρος ζωντανής μετάδοσης, οι υψηλές αμοιβές κάποιων συνεργατών. Το «X Factor» ανά ώρα θα κοστίζει 50.000 ευρώ και αυτό δείχνει το πώς προσπαθούν οι σταθμοί να συγκρατήσουν το κόστος.Τα τηλεπαιχνίδια όπως το «Chase» είναι από τα πιο ακριβά, κοντά στις 20.000 ευρώ, ενώ τα ποσά του κόστους κυμαίνονται σχετικά χαμηλά και αυτό εξαρτάται από το πόσο ακριβά είναι τα δικαιώματα του format.Ακριβή μπορεί να αποδειχθεί και η μυθοπλασία. Η νέα μίνι σειρά του MEGA «Milky way» έχει κόστος ανά επεισόδιο 280.000 ευρώ. Ο προϋπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών για συνολικά 8 επεισόδια ανέρχεται σε 2.252.435 ευρώ, ενώ το ποσό της κρατικής επιδότησης 32%.Το μέσο κόστος ανά επεισόδιο της σειράς ανέρχεται σε 281.554 ευρώ. Η σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη «Ο Δάσκαλος» ακολουθεί σε κόστος, με προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών 2.318.570, κρατική επιδότηση 927.428 ευρώ και μέσο κόστος ανά επεισόδιο (9 συνολικά) 257.618 ευρώ.Η σειρά «Κομάντα και Δράκοι» είχε κόστος επεισοδίου κοντά στις 135.000 ευρώ.Οι «Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα» (12 επεισόδια) έχουν προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών 1.689.945,02 ευρώ και ποσό επιδότησης 675.978 ευρώ.Στον ΑΝΤ1 οι «Αγριες Μέλισσες», που διανύουν τον τρίτο κύκλο τους, έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος, αλλά λαμβάνουν σημαντική επιδότηση. Ο πρώτος κύκλος είχε προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών 4.641.043 ευρώ και είχε επιδοτηθεί με 1.624.365,05 ευρώ (35%). Ο δεύτερος κύκλος της σειράς, με επιλεγμένο προϋπολογισμό 4.019.520 ευρώ, είχε επιδοτηθεί με 1.607.808 ευρώ. Ο τρίτος κύκλος έχει μπάτζετ 7.230.000 ευρώ με την κρατική επιδότηση να αγγίζει τις 2.920.512 ευρώ και το μέσο κόστος επεισοδίου να διαμορφώνεται στις 48.000 ευρώ. Ο προϋπολογισμός για τη σειρά «Ηλιος» είναι 1.225.585,46 ευρώ και η επιχορήγηση έφτασε στα 490.234,18 ευρώ.Η κωμωδία «Σ’ αγαπάω μεν... αλλά», για το OPEN, έχει ύψος επιλέξιμων δαπανών 1.412.489 ευρώ και επιχορήγηση ύψους 564.9995,60 ευρώ.Στις σειρές υπάρχουν δύο σημαντικές παράμετροι. Αφενός ότι οι κωμικές επαναλαμβάνονται και αξιοποιούνται πολλαπλά από το κανάλι, ενώ οι δραματικές πλέον μπορούν και πωλούνται στις διεθνείς αγορές, κάτι που ήδη συνέβη με τον «Σιωπηλό δρόμο».Η προοπτική του εξωτερικού σημαίνει πολλά, ενώ αυτό που θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν είναι το γεγονός ότι μία καλή «βιβλιοθήκη» μυθοπλασίας δημιουργεί ένα αισθητικό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών που λειτουργεί ερεθιστικά για τις διαφημιστικές εταιρείες, οι οποίες στέκονται απέναντι σε ριάλιτι και σόου με μεγάλη προσοχή πλέον.Στην πρωινή και μεσημεριανή ζώνη οι ζωντανές εκπομπές έχουν κόστος επεισοδίου 6.000-10.000 ευρώ. Αυτό εξαρτάται τόσο από τη διάρκεια όσο και από το μέγεθος της συντακτικής ομάδας, όπως και από τις αμοιβές των συνεργατών. Επίσης εδώ παρατηρούνται υψηλά έσοδα, καθώς πρόκειται για εκπομπές γυναικείου ενδιαφέροντος και με πολλές έμμεσες τοποθετήσεις. Επιπλέον, πολλές παρουσιάστριες έχουν δημιουργήσει ισχυρά brands στα κοινωνικά δίκτυα, με αποτέλεσμα να συνιστούν πόλο έλξης για πολλές εταιρείες.Υπάρχουν τα πιο οικονομικά ριάλιτι, αυτά τα οποία είναι εσωτερικές παραγωγές όπως το «Big Brother», για παράδειγμα, το οποίο κόστισε συνολικά 2,8 εκατ. ευρώ, με τα live να φτάνουν τις 700.000 ευρώ, υπάρχουν αυτά τα οποία κυμαίνονται κοντά στα 5 εκατ. όπως η «Φάρμα», υπάρχουν όμως και πιο ακριβά, όπως το «Survivor», το «MasterChef», το «Greece’s Next Top Model» των οποίων το κόστος κυμαίνεται από 8 ως 10 εκατομμύρια. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι το κόστος αυτών των παραγωγών εξαρτάται σημαντικά και από τον αριθμό επεισοδίων, τη διάρκεια αυτών, όπως και τη συνολική διάρκεια του project.