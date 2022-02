Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι έρχεται με νέα ταινία στο Netflix

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τους Elsie Fisher (Eighth Grade), Sarah Yarkin (Happy Death Day 2U), Mark Burnham (Wrong Cops), Moe Dunford (The Dig), Olwen Fouéré (Mandy), Alice Krige (Star Trek), Jacob Latimore (The Maze Runner), Nell Hudson (Victoria), Jessica Allain (The Laundromat), Sam Douglas (Snatch), William Hope (Dark Shadows) και Jolyon Coy (War & Peace).

Το

"Texas Chainsaw Massacre"





έχει προγραμματιστεί να κάνει το ντεμπούτο της στο Netflix, στις 18 Φεβρουαρίου του 2022.

Μέλοντι, η έφηβη αδερφή της, Λάιλα, και οι φίλοι τους, Ντάντε και Ρουθ, κατευθύνονται προς την απομακρυσμένη πόλη Χάρλοου του Τέξας, για να ξεκινήσουν ένα ιδεαλιστικό νέο επιχειρηματικό εγχείρημα. Όμως το όνειρό τους σύντομα μετατρέπεται σε ζωντανό εφιάλτη, όταν αναστατώνουν κατά λάθος το σπίτι του Λέδερφεϊς, του ανισόρροπου κατά συρροή δολοφόνου με την αιματοβαμμένη κληρονομιά που συνεχίζει να στοιχειώνει τους κατοίκους της περιοχής - ανάμεσά τους και η Σάλι Χάρντεστι , η μοναδική επιζώσα από τη διαβόητη σφαγή του 1973 που θέλει πάση θυσία να εκδικηθεί.