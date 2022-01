Η Αν Χάθαγουεϊ αλλάζει λουκ και το κοινό ελπίζει στην επιστροφή του «The Devil Wears Prada»

«

Μία νέα ανάρτηση έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ηκαι γέμισε ερωτηματικά το κοινό της.Η αγαπημένη ηθοποιός, της οποίας η καριέραάνθισεμετά την συμμετοχή της στην ταινία «The Devil Wears Prada» , φαίνεται πως έκανε μία αναδρομή στο παρελθόν και θυμήθηκε το ρόλο τηςΣτα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η ηθοποιός, ποζάρει φορώντας ένα μίνι φλοράλ φόρεμα, ενώ έχει υιοθετήσει το hair look που είχε και στην ταινία, με τις αφέλειες να αγκαλιάζουν το πρόσωπό της. Ακόμα και το φόρεμα, θα μπορούσε να παραπέμπει στο στυλ της ηρωίδας της.Η ομοιότητα φυσικά, δεν πέρασε απαρατήρητη από τους θαυμαστές της, κάνοντας τους να αναρωτιούνται αν η ηθοποιός έχει σκοπό να επιστρέψει σε αυτό το ρόλο.Αν βέβαια, σκεφτεί κανείς τα μεγάλα come back μερικών από τα πιο διάσημα franchise (πχ.: Sex and the City, Friends, Harry Potter κ.α.), ένα τέτοιο σενάριο δε φαντάζει σίγουρα απίθανο.