Netflix: O Νικολάι Κόστερ-Βαλντάου στη νέα ταινία της πλατφόρμας που βασίζεται σε μια συγκλονιστική αληθινή ιστορία

Το "Against the Ice" θα κυκλοφορήσει πρώτα στο

Νικολάι Κόστερ-Βαλντάου (Game of Thrones) είναι ο πρωταγωνιστής της επερχόμενης ταινίας του (Game of Thrones) είναι ο πρωταγωνιστής της επερχόμενης ταινίας του Netflix με τίτλο "

", ενώ συμμετείχε και στο σενάριο μαζί με τoν Τζο Ντέρικ.

Βασισμένη στην αληθινή ιστορία επιβίωσης που αφηγείται το βιβλίο "Two Against the Ice" του Ετζνάρ Μίκελσεν, το φιλμ

έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στο 72ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου τον Φεβρουάριο, και θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 2 Μαρτίου.



Το 1909, η Αποστολή Αλαμπάμα της Δανίας με επικεφαλής τον Έιναρ Μίκελσεν (Νικολάι Κόστερ-Βαλντάου) ήθελε να αντικρούσει τη διεκδίκηση της Βορειοανατολικής Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, μια διεκδίκηση που στηριζόταν στην ιδέα ότι η Γροιλανδία ήταν χωρισμένη σε δύο διαφορετικά κομμάτια γης. Αφήνοντας πίσω το πλήρωμα στο πλοίο, ο Μίκελσεν ταξιδεύει με έλκηθρο στον πάγο παρέα με το άπειρο μέλος του πληρώματος Ίβερ Ίβερσεν (Τζο Κόουλ).







Στο υπόλοιπο καστ θα δούμε τους ηθοποιούς

Τζο Κόουλ,

Τσαρλς Ντανς,

Χέιντα Ριντ και