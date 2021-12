Κατερίνα Παπακωστοπούλου για κορωνοϊό: Είχα τρεις μέρες πυρετό που δεν έπεφτε με αντιπυρετικά

Πώς είναι άραγε σήμερα η ζωή της Carrie, της Miranda και της Charlotte; Όλες οι νέες, συναρπαστικές τους εμπειρίες στο “And Just Like That…”, το sequel του θρυλικού Sex and the City, που κάνει πρεμιέρα στις 9/12 αποκλειστικά στο Vodafone TV .

εμφανίστηκε μέσω Skype στο «Happy Day» και αποκάλυψε πως βρίσκεται σε καραντίνα μιας και βρέθηκε θετική στον κορονωϊό. Η παρουσιάστρια του Star αποκάλυψε πως κόλλησε παρότι πρόσεχε αρκετά ενώ μίλησε και για τα συμπτώματα που την ταλαιπωρούν στην 8η μέρα καραντίνας της.«Είμαι στην 8η μέρα, είμαι ψύχραιμη όμως. Την προπερασμένη εβδομάδα γύρισε η κόρη μου από το σχολείο με ένα συνάχι. Θεvρώ ότι είναι ένα συνάχι που προ covid δε θα του δίναμε καμία σημασία. Της έκανα κάθε μέρα self test για να είμαι σίγουρη γιατί και τα self και τα rapid χρειάζονται κάποιες μέρες για να δείξουν τα αποτελέσματα.Την Παρασκευή ήρθε και η κόρη του άντρα μου, είναι 19 ετών οπότε η 16χρονη με την 19χρονη βγήκανε το βράδυ. Είναι διπλά εμβολιασμένες και οι δυο, γυρίσανε το Σάββατο. Την Κυριακή μου λέει η μαμά μου να πάω να πάρω φαγητό, λέω ας πάρω και την κόρη μου αλλά λέω ας κάνω και ένα self test. Βγήκε θετικό, την πήγα να κάνει rapid το οποίο βγήκε επίσης θετικό και εκεί σήμανε συναγερμός», είπε η«Κάναμε όλοι self test και ήταν όλα αρνητικά. Ενημέρωσα το κανάλι ότι μπαίνω σε τηλεργασία προληπτικά. Την επόμενη έκανα πάλι ένα self test που βγήκε αρνητικό, το μεσημέρι έκανα ένα Live για το δελτίο… Με συμβούλεψαν να κάνω ένα μοριακό τεστ. Βγήκε θετικό και κάπου εκεί ξεκίνησαν τα συμπτώματα. Μετά τον πονόλαιμο μου έγινε τραχύτητα, απίστευτο μπούκωμα στη μύτη, τρεις μέρες πυρετό που δεν έπεφτε με αντιπυρετικά. Έχεις τέτοιο πόνο στις αρθρώσεις και τα κόκκαλα που δεν μπορείς να περπατήσεις να πας μέχρι το μπάνιο. Τώρα είμαι στην ανοσμία και αγευσία, είμαι λίγο στη ζαλάδα, κάποια στιγμή μούδιασε το δεξί μου χέρι και όλη η δεξιά μου πλευρά. Ο άντρας μου δεν κόλλησε η κόρη του κόλλησε δυστυχώς αλλά το πέρασε ελαφρά», πρόσθεσε.