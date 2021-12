Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου στηρίζει το «Life is life» και τα παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες

Ανεβάζοντας το ιστορικό θεατρικό δράμα «Κάποτε στο Κορδελιό της Σμύρνης», το οποίο αναβιώνει τις μνήμες των προγόνων μας - Τα έσοδα της παράστασης θα διατεθούν στον φιλανθρωπικό οργανισμό Life is Life (Γονείς και παιδιά από το παιδοογκολογικό του ΑΧΕΠΑ)





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το ιστορικό θεατρικό δράμα «Κάποτε στο Κορδελιό της Σμύρνης», το οποίο αναβιώνει τις μνήμες των προγόνων μας, ανεβαίνει υπό την αιγίδα του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, με τα έσοδα της παράστασης να διατίθενται στον φιλανθρωπικό οργανισμό Life is Life (Γονείς και παιδιά από το παιδοογκολογικό του ΑΧΕΠΑ).Το έργο θα παρουσιάσει η θεατρική ομάδα «Γεια Χαρά» του Συλλόγου Παρανεστιωτών Θεσσαλονίκης, με τη συνεργασία του News.makedonias.gr και του παιδότοπου «Αστεράκια».Η παράσταση στηρίζει τη Ματίνα Κυριάκου και το βιβλίο της «Αλέξανδρος: Να θυμάσαι θα ξαναβγεί ο ήλιος», το οποίο θα πωλείται την ημέρα της παράστασης και μέρος των εσόδων διατίθενται για την αγορά μηχανημάτων ανίχνευσης φλεβών για όλα τα παιδοογκολογικά της χώρας.Κείμενα-Σκηνοθεσία: Αναστασία ΘυμιοπούλουΠαρασκευή 3 Δεκεμβρίου ώρα 21:00μμΠολιτιστικό Κέντρο Εύοσμου Μεγάλου Αλεξάνδρου 57 ΕύοσμοςΣημεία πώλησης εισιτηρίων:• news.makedonias.gr : Τηλέφωνο επικοινωνίας 6987 566 958 Γωγώ Καρανίκα• Παιδότοπος ΑστεράκιαAsterakia Paidotopos: Αγίου Δημητρίου 25 Εύοσμος• SACO Coffee For Friends: 25ης Μαρτίου 113 Εύοσμος• Backξες: Καρατάσου 7 Εύοσμος• La Stella Boutique: Μεγάλου Αλεξάνδρου 91 Εύοσμος• Smarel κέντρο ομορφιάς &ευεξίας Elena Veltseva: Εθνικής Αντιστάσεως 85 Ελευθέριο Κορδελιό• RoyalVapers: Μεγάλου Αλεξάνδρου 15 Αμπελόκηποι & Καραολή Δημητρίου 245 Σταυρούπολη• Vagelis Stergioulas Photography: Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 45 ΕύοσμοςFootball Academy "Agrotikos Asteras": Γήπεδο Νυμφαίου ΕύοσμοςΒάση των νέων μέτρων κατά της COVID-19 η είσοδος γίνεται:• Με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης• Για παιδιά έως 17 ετών με self test 24ώρουΣυντονισμός-Παρουσίαση: Στρατής Λημνιός