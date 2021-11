H Μαρία Ολυμπία πρωταγωνιστεί σε διεθνή διαφημιστική καμπάνια με γαλαζοαίματους

Δείτε το βίντεο της παρουσιάσης με τους γαλοζοαίματους σε σκηνοθεσία Πίτερ Γκριναγούεϊ



Μαρκήσιος του Μπλάντφορντ Τζορτζ Σπένσερ Τσόρτσιλ, αρχιδούκισσα Αννα-Γαβριέλα των Αψβούργων, πρίγκιπας της Τζαϊπούρ Σάουι Παντμάναμπχ Σινγκ, πριγκίπισσα της Ελλάδας και της Δανίας Μαρία-Ολυμπία, πρίγκιπας της Δανίας Νικολάι, αρχιδούκισσα της Αυστρίας, πριγκίπισσα της Ουγγαρίας και της Βοημίας Καταρίνα των Αψβούργων

Στο «Raffles Singapore» έχει φιλοξενηθεί και η βασίλισσα Ελισάβετ απολαμβάνοντας την αρχοντιά που παραπέμπει στην εποχή της βρετανικής αποικιοκρατίας

Η Μαρία-Ολυμπία στο σαλόνι με έναν κατάλευκο παπαγάλο

Η Μαρία-Ολυμπία στο λόμπι του «Raffles Singapore» με τον πρίγκιπα της Δανίας Νικολάι και την αρχιδούκισσα της Αυστρίας, πριγκίπισσα της Ουγγαρίας και της Βοημίας Καταρίνα των Αψβούργων

Οι έξι γαλαζοαίματοι κλήθηκαν να μείνουν στο ξενοδοχείο «Raffles Singapore» και να φωτογραφηθούν ως φιλοξενούμενοί του

Η φωτογράφηση-βιντεοσκόπηση για την καμπάνια που αποτίει φόρο τιμής στην ιστορία του βαρύτιμου brand φιλοξενίας πραγματοποιήθηκε στο πρώτο συγκρότημα της διεθνούς αλυσίδας, στο βασιλικών προδιαγραφών «Raffles Singapore»

Η Μαρία-Ολυμπία σε «τυχαίες» καθημερινές στιγμές ως φιλοξενούμενοι του ιστορικού brand

Ο Σάουι Παντμάναμπχ Σινγκ

Ο συγγενής της πριγκίπισσας Νταϊάνα και απόγονος του σερ Ουίνστον Τσόρτιλ, Τζορτζ Σπένσερ Τσόρτσιλ

Το διάσημο και ιστορικό ξενοδοχείο Raffles στη Σιγκαπούρη





Το εστέτ κορίτσι που συνεργάζεται με μεγάλαόπως οι Dolce & Gabbana και ο οίκος Louis Vuitton, συμμετέχει στα σημαντικότερα διεθνή κοσμικά καλέσματα, ενώ η κοινωνική της ζωή και οι επαγγελματικές της δραστηριότητες φιγουράρουν στις σελίδες των εξαιρετικά επιλεκτικών περιοδικών «Tatler» και «Vanity Fair».Λίγο το γεγονός ότι η κόρη τουκαι τηςφέρει τον τίτλο της πριγκίπισσας και κινείται στα βασιλικά σαλόνια της Ισπανίας, της Δανίας, ακόμη και της Μεγάλης Βρετανίας, λίγο η περιουσία του παππού της και «βασιλιά των Duty Free» Ρόμπερτ Γουόρεν Μίλερ, που σύμφωνα με το «Forbes» υπολογίζεται στα 2,4 δισ. δολάρια, ηείναι περιζήτητη σε κάθε φιλόδοξο project.Αυτή τη φορά η κοσμική «αποστολή» της ξεπερνάει κάθε προσδοκία. Το 25χρονο μοντέλο ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της αλυσίδας των υπερπολυτελών ξενοδοχείων Raffles, που είναι συνώνυμα με την από κάθε άποψη ονειρική διαμονή, και πήρε μέρος στη διαφημιστική εκστρατεία «Hotel Royalty Since 1887», που τιμά την ιστορία του brand και είδε το φως της δημοσιότητας την προηγούμενη Τρίτη.Τίτλοι κύρους, όπως το αμερικάνικο «Forbes» αλλά και η γαλλική «Le Figaro», έσπευσαν μάλιστα να προβάλουν το πασπασλισμένο με χρυσόσκονη project, καθώς πρωταγωνιστές της είναι, εκτός από τη Μαρία-Ολυμπία, άλλοι πέντε δυσεύρετοι ευγενείς: ο πρίγκιπας της Δανίας Νικολάι, ο πρίγκιπας της Τζαϊπούρ Σάουι Παντμάναμπχ Σινγκ, η αρχιδούκισσα της Αυστρίας, πριγκίπισσα της Ουγγαρίας και της Βοημίας Καταρίνα των Αψβούργων μαζί με τη μητέρα της, αρχιδούκισσα Αννα-Γαβριέλα των Αψβούργων, και ο μαρκήσιος του Μπλάντφορντ Τζορτζ Σπένσερ Τσόρτσιλ, ξάδελφος της αδικοχαμένηςκαι απόγονος του πρώην πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας σερ Γουίνστον Τσόρτσιλ.Ολοι τους κλήθηκαν να μείνουν στο «Raffles Singapore» και να φωτογραφηθούν ως φιλοξενούμενοί του. «Μου αρέσει να δουλεύω με brands που μου προσφέρουν τη δυνατότητα να εκφραστώ δημιουργικά. Τα Raffles είναι σημεία αναφοράς, καθώς έχουν ταυτίσει την ιστορία τους με την υψηλή αισθητική, την πολυτέλεια και τις σημαντικές προσωπικότητες που έχουν φιλοξενήσει.Για μένα το να πρωταγωνιστήσω στην καμπάνια “Hotel Royalty Since 1887” διαμένοντας στο “Raffles Singapore”, ένα από τα εμβληματικότερα ξενοδοχεία του κόσμου, ήταν ένα προνόμιο που έκρυβε συγκίνηση», αναφέρει η Μαρία-Ολυμπία στο «».Tο ξενοδοχείο της διακεκριμένης αλυσίδας στην καρδιά της Σιγκαπούρης δεν επιλέχθηκε τυχαία για την καμπάνια, αφού, εκτός από το ότι εδώ γεννήθηκε το brand, πρόκειται για ένα από τα πιο αριστοκρατικά καταλύματα της υφηλίου, με ιστορία 130 χρόνων. Και είναι αυτό που στο παρελθόν έχει προτιμήσει για τη διαμονή της ακόμα και ηαλλά και άλλα μέλη της οικογένειας του Μπάκιγχαμ, απολαμβάνοντας την ιεροτελεστία του «Tea time» και την αρχοντιά που παραπέμπουν στην εποχή της βρετανικής αποικιοκρατίας.To «Ηotel Raffles» αποτελούσε αρχικά κατοικία του δρος Τσαρλς Εμερσον και στη συνέχεια μετατράπηκε από Αρμένιους επιχειρηματίες σε ξενοδοχείο, που πήρε το όνομά του από τον Bρετανό αριστοκράτη πολιτικό σερ Στάμφορντ Ραφλς.Τότε το κεντρικό κτίριο επεκτάθηκε με τρία νέα τμήματα, πλησιάζοντας τη σημερινή μορφή του. Αργότερα, ένα νέο κεντρικό κτίριο κατασκευάστηκε στην τοποθεσία του αρχικού παραθαλάσσιου οικοδομήματος.Το σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Αλφρεντ Τζον Μπίντγουελ, γνωστός για τα κτίσματα της αποικιακής εποχής που έφτιαξε στη Σιγκαπούρη, και ολοκληρώθηκε το 1899. Το νέο κεντρικό κτίριο διέθετε πολυάριθμες υπερσύγχρονες για την εποχή ανέσεις, όπως ανεμιστήρες οροφής και ηλεκτρικά φώτα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Raffles» ήταν το πρώτο ξενοδοχείο στη νησιωτική χώρα νότια της Μαλαισίας που παρείχε φως μέσω ηλεκτροδότησης.Οι ευρύχωρες βεράντες, οι αίθουσες χορού, τα δωμάτια μπιλιάρδου, τα cigar rooms, αλλά και οι υπάλληλοι που κυκλοφορούν με καλοσιδερωμένες στολές και μοσχοβολούν γαλλικά αρώματα ήρθαν με τα χρόνια να συμπληρώσουν το σκηνικό της εξωτικής φινέτσας για την οποία φημίζεται το μεγαλοπρεπές συγκρότημα.Εξι πρόσωπα με τίτλους ευγενείας αντικατοπτρίζουν την παλιά αλλά και νέα εποχή του πολυτελούς ξενοδοχειακού brand που μπορεί να ξεκίνησε από την Ασία, διαθέτει όμως καταλύματα σε πολλά μέρη του κόσμου.Η καμπάνια «Hotel Royalty since 1887», που πραγματοποιήθηκε από το creative studio της Accor, φέρει την υπογραφή του διάσημου σκηνοθέτη, σεναριογράφου και καλλιτέχνη Πίτερ Γκρίναγουεϊ, ο οποίος επιμελείται για πρώτη φορά στην καριέρα του μια διαφημιστική καμπάνια: φωτογράφηση και video. Το project αποτίει φόρο τιμής στην ιστορία και την αριστοκρατικότητα του χώρου αλλά και του brand. Για τον Γκρίναγουεϊ, αυτή η δουλειά του αφηγείται εκ νέου τη χρυσή εποχή του ταξιδιού, μιμείται έναν πίνακα ζωγραφικής με έντονα χρώματα, εξωτικά και τολμηρά, αλλά και οικεία, όπως αναφέρει ο ίδιος. Οσο για το γαλαζοαίματο καστ;Το σίγουρο είναι ότι δεν διαθέτουν μόνο τίτλους ευγενείας, αλλά αγαπούν και δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται κατά κάποιο τρόπο με το βασιλικών προδιαγραφών ξενοδοχείο: από το γράψιμο μέχρι τη μόδα και από το πόλο μέχρι την αεροπορία. Και ο Πίτερ Γκρίναγουεϊ έχει ενσωματώσει αυτά τα πάθη τους στις εικόνες.Μια φωτογραφία απεικονίζει την Καταρίνα των Αψβούργων σκυμμένη πάνω από τα χειρόγραφά της στο «Writer’s Bar», ακριβώς εκεί όπου ο αγαπημένος της συγγραφέας Ράντγιαρντ Κίπλινγκ έγραψε το «Βιβλίο της Ζούγκλας». Στην ίδια ζητήθηκε να ξαναγράψει την τελευταία επιστολή της προγόνου της, βασίλισσας της Γαλλίας Μαρίας-Αντουανέτας, οδηγώντας σε μια βαθιά συγκινητική στιγμή.Το κόκκινο κυριαρχεί σε όλες τις λήψεις, καθώς πρόκειται για το κατεξοχήν βασιλικό χρώμα. Η Μαρία-Ολυμπία κερδίζει τις εντυπώσεις με τη λεπτεπίλεπτη, σχεδόν εύθραυστη, σιλουέτα της να ποζάρει πότε σε μια γεμάτη από άνθη λωτού πισίνα προβάλλοντας την αγάπη της για τα κοσμήματα, την υψηλή ραπτική και τα εξεζητημένα αξεσουάρ, πότε σε ένα σαλόνι ενδίδοντας στη δύναμη του κόκκινου και πότε με κάποιους από τους ακριβοθώρητους πρωταγωνιστές. Ο Ζαν-Γκιγέμ Λαμπερτί, chief creative officer της Accor στην οποία ανήκει ο ξενοδοχειακός όμιλος, μας είπε σχετικά με την καμπάνια: «Μαζί με τον Πίτερ Γκρίναγουεϊ συγκεντρώσαμε το πιο εντυπωσιακό καστ. Ευγενείς και μονάρχες των οποίων οι οικογένειες έχουν κυβερνήσει για αιώνες.Οπως ο μαχαραγιάς της Τζαϊπούρ, ο Δανός πρίγκιπας, ο ξάδελφος της Νταϊάνας, ηπου υπερήφανα φέρει στο διαβατήριό της το όνομα της αγαπημένης της Ελλάδας, καθώς και οι απόγονοι της αυτοκράτειρας Ελισάβετ της Αυστρίας και της βασίλισσας της Γαλλίας Μαρίας-Αντουανέτας. Οταν τους προσεγγίσαμε με την πρότασή μας βρήκαμε αμέσως ανταπόκριση. Κι ανακαλύψαμε ότι όχι μόνο γνώριζαν το εμβληματικό ξενοδοχείο στη Σιγκαπούρη, αλλά και τα Raffles σε ολόκληρο τον κόσμο. Αποτελούν τη νέα γενιά των ευγενών, τη νέα γενιά των Raffles».«Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να αγκαλιάζουμε τις παραδόσεις, ενώ παράλληλα δίνουμε νέα πνοή και ενέργεια στους θεσμούς. Ως μέρος της νεότερης γενιάς, είμαι ενθουσιασμένος που συνεργάζομαι με το brand Raffles, το οποίο διαθέτει τη δική του μακροχρόνια παράδοση». «Συγκεντρώσαμε το πιο εντυπωσιακό καστ. Αποτελούν τη νέα γενιά των ευγενών, τη νέα γενιά των Raffles»«Συμμετέχω αντιπροσωπεύοντας ιστορία χιλιάδων χρόνων και έχω ισχυρή αίσθηση του καθήκοντος να μεταφέρω τη λαμπρή κληρονομιά των προγόνων μου. Οταν ταξιδεύω, πάντα έχω στις βαλίτσες μου επίσημα ρούχα, συνήθως και ένα Bandhgala, δηλαδή ένα ινδικό σμόκιν. Είμαι περήφανος που εκπροσωπώ τη χώρα μου και τον πολιτισμό μου και ενεργώ ως ένας από τους νεότερους πρεσβευτές του ιστορικού brand που ολοένα και περισσότερο επεκτείνεται στην Ινδία».«Συγκινήθηκα που συνδέθηκα με ένα brand που τον επόμενο χρόνο θα μετατρέψει σε χώρο πολυτελούς φιλοξενίας το Old War Office του Λονδίνου, ένα κτίριο που χρησίμευσε ως αρχηγείο του μακρινού θείου μου κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος καθώς το όραμα του σερ Γουίνστον Τσόρτσιλ για έναν απολύτως βρετανικό τρόπο ζωής παίρνει σάρκα και οστά».«Το “Raffles Singapore” είναι ένα σχεδόν μυθικό ξενοδοχείο. Η μητέρα μου (αρχιδούκισσα Αννα-Γαβριέλα των Αψβούργων ) κι εγώ θέλαμε να συμμετάσχουμε στην καμπάνια, καθώς αγαπάμε οτιδήποτε έχει ρίζες, κληρονομιά και παράδοση. Είμαστε τόσο τυχερές που πραγματοποιήθηκε στη γενέτειρα των Raffles»