«Just the 2 of Us»: Όλα όσα έγιναν στο 7ο live στον Alpha

J2US





Σαββατόβραδο σημαίνει κεφάτα και υπέρλαμπρα πάρτι του J2US με τον Νίκο Κοκλώνη στον Alpha.Και αυτή την εβδομάδα τοκατέκτησε το νεανικό τηλεοπτικό κοινό, συνεπαίρνοντας με τις απίστευτες εικόνες, τις συνεχείς εναλλαγές και τα χαρούμενα απρόοπτα.Η καρδιά του show είναι ξεκάθαρα νεανική και γυναικεία και στην τηλεθέαση, καθώς το κοινό 25-44 έδειξε την αγάπη του με μέσο όρο 18,7 ενώ όπως κάθε φορά το γυναικείο κοινό 25-44 του χάρισε ένα 20,5%.Ο εντυπωσιακός Νίκος Κοκλώνης υποδέχτηκε το κοινό τραγουδώντας για άλλη μια φορά και κλέβοντας την παράσταση με το χορευτικό και το μπαλέτο να τον σηκώνει στα χέρια και να τον προσγειώνει μπροστά στους κριτές.Οι διαγωνιστικές εμφανίσεις από τα ζευγάρια, με σκηνοθετική ατμόσφαιρα και ματιά που εναλλάσσονταν στο εντυπωσιακό πλατό, αποτυπώνοντας για κάθε ζευγάρι μία ιδιαίτερη ιστορία.Ο μοναδικός Δήμος Αναστασιάδης ερμήνευσε τις επιτυχίες του και απογείωσε το πάρτι του J2us.Τα γενέθλια της Βίκυς Σταυροπούλου γιορτάστηκαν on stage. Μετά το act του Δημήτρη Αλεξάνδρου και της Κέλλυς Κελεκίδου τα φώτα έσβησαν και στη σκηνή εμφανίστηκαν όλοι οι συμμετέχοντες του σόου κρατώντας μια εντυπωσιακή τούρτα και πολλά μπαλόνια ενώ ο Νίκος Κοκλώνης της πρόσφερε ένα μπαλόνι μονόπετρο!H Βίκυ Σταυροπούλου συγκινήθηκε έσβησε τα κεράκια της, έχοντας στο πλευρό της τη Μαρία Μπακοδήμου, την Δέσποινα Βανδή και τον Σταμάτη Φασουλή και απάντησε I DO!Η Κέλλυ Κελεκίδου τραγούδησε μέσα από μία νέα version μια από τις μεγαλύτερές της επιτυχίες και ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά ερωτικά λαϊκά τραγούδια το «Μα Το Θεό», σε ενορχήστρωση του Παναγιώτη Μπρακούλια και μας έκανε να το ερωτευτούμε ξανά!Το αποκορύφωμα της βραδιάς ήταν ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής Σταμάτης Γονίδης, ο οποίος, κυριολεκτικά, έκανε ολόκληρο το στούντιο και το κοινό από το σπίτι να τραγουδάει τις τεράστιες επιτυχίες του!Η Ιωάννα Τούνη αποχαιρέτησε οικειοθελώς τον διαγωνισμό τραγουδιού για προσωπικούς της λόγους, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην πορεία του «J2US».Το ζευγάρι που αποχώρησε από τον διαγωνισμό ήταν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Κέλλυ Κελέκίδου.Για ακόμα ένα Σάββατο το J2US ήταν πρώτο trend στο Twitter, με τους χρήστες να σχολιάζουν και σε επιμέρους hashtags τα ζευγάρια που τους έκαναν περισσότερο εντύπωση.Με περισσότερες εκπλήξεις και ανατρεπτικές εμφανίσεις, το «J2US», ανανεώνει το ραντεβού του για το επόμενο Σάββατο, 13 Νοεμβρίου, στις 20:00, και υπόσχεται ένα ακόμα ξέφρενο πάρτι!Η σταθερή αξία του «J2US», Νίκος Κοκλώνης, τα μέλη της κριτικής επιτροπής, Δέσποινα Βανδή, Μαρία Μπακοδήμου, Βίκυ Σταυροπούλου και ο Σταμάτης Φασουλής και φυσικά τα 9 ζευγάρια μας ήδη ετοιμάζονται πυρετωδώς.Άλλωστε, ο απρόβλεπτος Νίκος Κοκλώνης τους ανέθεσε για ακόμη μια φορά τα τραγούδια τους.1. Θάνος Πετρέλης - Πηγή ΔεβετζήΥπάρχω για σένα – Νατάσα Θεοδωρίδου2. Εβελίνα Νικόλιζα - Νίκος ΜπάρκουληςΚιβωτός - Καίτη Γαρμπή - Αντώνης Ρέμος3. Ειρήνη Παπαδόπουλου - James ΚαφετζήςΤι Τι - Γιώργος Αλκαίος4. Ελένη Δήμου - Μαρίνος ΚόνσολοςZitti E Buonι – Maneskin5. Γιώργος Βελισσάρης - Σουπερ ΚικήΕυλαμπία - Γιάννης Γιοκαρίνης6. Κατερίνα Λιόλιου - Αλεξάνδρα ΠαναγιώταρουΤι κάνω μόνη μου - Δέσποινα Βανδή7. Σταν - Μάρα ΜεϊμαρίδηΜεσ Της Πόλης Το Χαμάμ –8. Χάρης Βαρθακούρης - Άννα Μαρία ΨυχαράκηΦταίει ο Έρωτας - Άντζελα ΔημητρίουΤο «J2US» ανανεώνει το ραντεβού του για την ερχόμενη Κυριακή και υπόσχεται έντονα συναισθήματα, αξεπέραστη λάμψη και μοναδικές εκπλήξεις, που θα «χαράξουν» ανεπανάληπτες τηλεοπτικές στιγμές!Ραντεβού στον ALPHA τo ερχόμενο Σάββατο στις 20:00 για το 8ο live στο οποίο τα 9 πλέον ζευγάρια μας καλούν σε ένα υπέροχο πάρτιΜείνετε συντονισμένοι στον ALPHA, γιατί τα καλύτερα ...έρχονται!Τwitter Account #J2usInstragram: @J2us«Just the 2 of Us», κάθε Σάββατο, στις 20:00 στον Alpha.