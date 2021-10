Αθηνά Οικονομάκου: Νοσηλεύτηκε για τέσσερις ημέρες - «Τέλος καλό, όλα καλά»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μία μικρή περιπέτεια με την υγεία της πέρασε η Αθηνά Οικονομάκου , με αποτέλεσμα να βρεθεί για τέσσερις συνεχόμενες ημέρες στο νοσοκομείο.Η γλυκιά ηθοποιός, η οποία έχει πάρει πλέον εξιτήριο από το νοσοκομείο και έχει επιστρέψει στην οικία της, καθησυχάζει τους φίλους και τους followers της στο Instagram με μία δημοσίευση, όπου γνωστοποιεί ότι τώρα είναι καλά και υγιέστατη.Επιπλέον, εξηγεί πως δεν εμφανίστηκε χθες στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη , καθώς ήταν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα στο νοσοκομείο. Ξεκαθαρίζει, επίσης, πως δέν έχει προσβληθεί από κορωνοϊό «"When life gives you lemons, make lemonade"Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα θα ξεκινήσω και θα σας πω πως η ζωή είναι ωραία, κάθε εμπόδιο είναι για καλό και πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Όλα αυτά δεν τα λέω απλώς για να τα πώ, τα πιστεύω βαθιά, είναι οι οδηγοί μου στη ζωή και αυτές οι σκέψεις είναι που πάντα μου δίνουν δύναμη να αντέχω τις όποιες δυσκολίες εμφανίζονται!Οι τελευταίες μέρες ήταν λίγο περίεργες..ατυχείς..δύσκολες. Η μοίρα μας χτυπούσε αλύπητα να το πω, ο ανάδρομος (δεν ξέρω καν αν έχει) μας γονάτισε. Τέλος πάντων, ότι και να σας πω είναι λίγο και δεν έχει και νόημα, καθώς το σημαντικό είναι πως όλα τα άσχημα που ήρθαν στο δρόμο μας ήταν περαστικά..και είμαι ευγνώμων για αυτό.Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον όλων εσάς που καταλάβατε την αποχή μου από τα social και μου έχετε στείλει τόσα μηνύματα. Όλα είναι καλά και φυσικά έρχονται καλύτερες μέρες.Όλα αυτά σας τα λέω γιατί, λόγω προσωπικών προβλημάτων, αναβλήθηκε το launch της @projectsoma συλλογής μας και ενώ εχθές ήταν κανονισμένη η εμφάνιση μου στην @elenimenegaki, δυστυχώς αναγκάστηκα να την ακυρώσω, γιατί εγώ βρισκόμουν για 4η μέρα στο νοσοκομείο (δεν πρόκειται για κορωνοϊό).Τέλος καλό, όλα καλά όμως! Είμαστε όλοι σπίτι, υγιείς και χαρούμενοι. Σκεφτόμαστε θετικά και προχωράμε!Στέλνω όλη μου την αγάπη, την συμπαράσταση, την θετική σκέψη σε όλους εσάς που περνάτε δύσκολες στιγμές, γιατί μην ξεχνάμε πως ο καθένας κουβαλάει τον δικό του σταυρό, μα περισσότερο στις νέες μανούλες που περνάνε δυσκολίες με τα μωράκια τους και νιώθουν τρομοκρατημένες, όπως ένιωσα κι εγώ!Το ευχάριστο πάντα μετά από όλα τα άσχημα που μας συμβαίνουν είναι ότι πάντα μετά το πέρας των δυσκολιών και όταν τα πράγματα επιστρέφουν στην κανονική τους ροή, νιώθεις ακόμη πιο δυνατος, ότι μπορείς να τα καταφέρεις ολα. That’s what I m feeling, I feel like a superhero - supermama.Μέσα στην ημέρα θα σας ενημερώσουμε για την τελική ημερομηνία που θα βγει η συλλογή μας! Στείλτε κι εσείς την θετική σας ενέργεια σε όσους την έχουν ανάγκη και τα καλύτερα έρχονται».