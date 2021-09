Βασίλης Καρράς: «Δεν θα γίνω κριτής σε show, δεν θέλω να πουλάω όνειρα σ’ ένα κορίτσι ή ένα αγόρι, που δεν θα βρει το δρόμο του»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με αφορμή την εμφάνισή του στην πρεμιέρα του Just the Two of Us, ομίλησε τόσο για τον χώρο της μουσικής όσο και για τα μελλοντικά του πλάνα σε αυτόν. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην φιλία του με τον Νίκο Κοκλώνη.Ο Βασίλης Καρράς άνοιξε την καρδιά του και μίλησε, στα παρασκήνια του, στην Κατερίνα Καινούργιου και την κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».: «Κάτι μας δένει με τον Νίκο Κοκλώνη, γι’ αυτό είπα το ναι… Εύχομαι καλή επιτυχία στο J2US αλλά και στην δική σου εκπομπή Κατερίνα…»: «Είναι δύσκολο για τα νέα παιδιά να βρουν ένα δρόμο με αγκάθια που έχουμε πίσω μας… Αρκετά παιδιά είναι πληγωμένα από τα talent show, γιατί τους πουλάνε όνειρα και ο σκοπός είναι να τους πουλάνε και ελπίδα... Αν δεν κάνει δεύτερη δουλειά ένα νέο παιδί, δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του με τις απαιτήσεις του χώρου… Είναι δύσκολο για τα νέα κορίτσια να ασχοληθούν με το τραγούδι…»: «Ακόμα μου γίνονται!... Δεν ωρίμασα ακόμα για να γίνω κριτής… Δεν θέλω να πουλάω όνειρα σ’ ένα κορίτσι ή ένα αγόρι, που δεν θα βρει το δρόμο του…»: «…μετά τον κορωνοϊό, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω στη νυχτερινή ζωή…»: «Είμαστε «κλεισμένοι» στη Θεσσαλονίκη με τον Γιάννη Πλούταρχο».