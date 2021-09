Μιμή Ντενίση: Η συγκινητική ανάρτηση έναν χρόνο μετά τον θάνατο της μητέρας της

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πέρασε ένας χρόνος από την ημέρα που η μητέρα τηςέφυγε από την ζωή και η ηθοποιός έκανε μία συγκινητική ανάρτηση για εκείνη.Κάτω από μία φωτογραφία με την ίδια και την αγαπημένη της μητέρα, η Μιμή Ντενίση έγραψε ένα τρυφερό κείμενο για εκείνη, εκφράζοντας το πόσο της λείπει.«Ένας χρόνος χωρις την μαμα!! Κ ακόμα δεν πιστεύω πως έφυγε!! Όρθια χαμογελαστή λες κ έφευγε ταξίδι!! Έτσι την έχω στον νου μου κ την θαυμαζω για ότι έκανε στην ζωη της. Πνευματώδης δυνατή γενναιόδωρη καλλιεργημένη προχωρημένη φιλοσοφημένη. Ότι είμαι κ ότι έχω καταφέρει προέρχεται από εκείνη!! Με στήριζε με δικαιολογούσε δεν μ άφηνε να δειλιάζω ποτέ. Κυρίως όμως ήταν η έμπνευση μου κ ο συνομιλητής μου σε κάθε σχέδιο. Σ εκείνη διάβαζα πάντα τα έργα μου σ εκείνη περιέγραφα τα σχέδια κ τα όνειρα μου. Κ πάντα είχε μια ακόμα ιδέα να προσθέσει. Μεγάλο κενό η απουσία της. Είναι όμως πάντα στο μυαλό κ στην καρδιά μας κάθε μέρα. Η κορη μου η αδερφή μου ο ανιψιός μου όλοι είμαστε συνέχεια αυτης της μοναδικής γυναίκας που ήταν η μητέρα μου!! Αύριο είναι το ετήσιο μνημόσυνο. Για να την φέρουμε στην μνήμη των άλλων. Όχι στην δικη μας γιατί εκεί μενει μόνιμα!! #maria #the most precious #my mother #my-angel #my inspiration #forever»