Η πρωταθλήτρια Σταματίνα Τσιμτσιλή και η δοτική Κατερίνα Καινούργιου

Διαβάζοντας τα κείμενα αποχαιρετισμού των συνεργατών της, διαπιστώνει κάποιος ότι υπάρχει μία λέξη, η οποία επαναλαμβάνεται. Δε νομίζω ότι ο λόγος είναι πως άρεσε όταν την έγραψε ο πρώτος και ακολούθησαν οι υπόλοιποι. Σε αντίθεση με άλλες εκπομπές, όπου οι συνεργάτες περιμένουν να σφυρίξει λήξη για να φύγουν τρέχοντας, παρέα με τα ψυχοσωματικά που απέκτησαν, στο «Ευτυχείτε» μάλλον ο τίτλος έγινε πράξη. Είναι χαρούμενοι οι συνάδελφοι και δεν λένε απλά καλά λόγια για να χαϊδέψουν αυτιά. Τα προβλήματα κυκλοφορούν, κάτι θα είχε πάρει το αυτί μας. Η Καινούριου έκοψε πρώτη το νήμα σε τηλεθέαση, όμως δεν είναι αυτό που τελικά αποτυπώνεται στην ιστορία. Οσο και να προσπαθείς να πείσεις τον κόσμο ότι είσαι η νεράιδα που έπεσε από τον ουρανό στα πλατό, οι συνεργάτες σου ξέρουν την αλήθεια και θα την πούνε όπου και όταν χρειαστεί. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι «όμορφος κόσμος ηθικός αγγελικά πλασμένος». Πιστέψτε με. Η Καινούργιου αν είχε στόχο τις καρδιές των ανθρώπων δίπλα της το πέτυχε. Και το λέω εγώ που στο παρελθόν της έχω ασκήσει πολύ σκληρή κριτική.Δείτε για παράδειγμα την περίπτωσηΧαμηλή ως μέτρια τηλεθέαση αλλά υψηλό εκτόπισμα, ισχυρή παρουσία και εμπορική ζήτηση. Εχει η Ελένη ανάγκη τα νούμερα; Όχι. Τουλάχιστον όχι τόσο πολύ.Από την άλλη η Καινούργιου όπως και ησυνδυάζουν και τα δύο. Κάνουν πρωταθλητισμό και κερδίζουν και τις εντυπώσεις. Και αν και με την Σταματίνα μας χωρίζει ένα κόντρα πλακέ στα γραφεία των Studio Pro θα το πω: είναι εξαιρετική παρουσιάστρια, ευγενέστατη συνάδελφος και καλό παιδί. Ελέγχει την εκπομπή της, έχει ρυθμό, πολύ καλή ομάδα και της αξίζουν τα καλύτερα.Είπα τόσα καλά λόγια που δε νιώθω ο εαυτός μου, απόψε, my God. Απώλεσα αυτή την ιδιότητα της γνωστής «τσούγδως», που κατακεραυνώνει, που εξαπολύει βέλη, που πετσοκόβει και περνά πριονοκορδέλα. Τι έχω ακούσει κι εγώ…Σε άλλα νέα το μεσημέρι τουεμφανίζει τάσεις υπερδιέγερσης με πολλά σχέδια να καταστρώνονται και πρόσωπα να προσεγγίζονται προκειμένου να τα στελεχώσουν.Προσοχή στους τηλεοπτικούς «εκβιασμούς», φίλτατες. Γυρίζουν μπούμερανγκ και κλείνουν πόρτες στα μούτρα. Μπααααμ!με μία ανάρτησή της στο Instagram γράφει ενημερώνοντας για κάτι που γνωρίζουμε εδώ και καιρό. «Time to leave the nest. Time to fly away». Καλές πτήσεις, κορίτσαρε.Βολιδοσκοπεί κόσμο το Open. Αναζητά νέες συνεργασίες κάνει πολλές προτάσεις και ετοιμάζει νέο πρόγραμμα με νέες εκπομπές.: Ποιος πανελίστας δέχθηκε πρόταση από τρία κανάλια και τέσσερις εκπομπές; Μην μου πείτε πάλι ο Ουγγαρέζος. Θα πηδηχτώ απ’ το παράθυρο.