Summer in Greece - Πασαρέλα διασήμων και εκατομμυρίων followers στα νησιά

Τζάστιν Μπίμπερ - Ο «βασιλιάς» του Instagram και η σύζυγός του και γνωστό μοντέλο, Χέιλι, μοιράζονται τις διακοπές τους στη Μήλο με 180 εκατομμύρια followers

Ντέμι Μουρ - Η Χολιγουντιανή σταρ με την κόρη της Ράμερ Γουίλις βρέθηκαν την Πέμπτη στο ατελιέ των διάσημων Ελλήνων σχεδιαστών Mi-Ro στο Κολωνάκι

Εύα Χερτζίκοβα - Σαντορίνη ψήφισε για τις διακοπές της η πάντα εντυπωσιακή ιέρεια της μόδας, η οποία φωτογραφήθηκε στα πιο αναγνωρίσιμα σημεία του νησιού

Λάιονελ Ρίτσι - Πάρο, Σαντορίνη, Μύκονο, με στάση στο ιερό νησί της Δήλου, περιλάμβανε το πρόγραμμα των ελληνικών διακοπών του διάσημου τραγουδιστή

Νταϊάν Φον Φίρστενμπεργκ - Την Ελλάδα προτίμησε για τις διακοπές της η ιέρεια της μόδας και θρυλική σχεδιάστρια

Αβιταλ Κοέν - Η σεξοβόμβα του Instagram με τα 2 εκατομμύρια ακολούθους ετοιμάζεται για αποβίβαση στη Μύκονο

Χόφιτ Γκόλαν - Η influencer με τα 2,7 εκατομμύρια followers ποζάρει στις πισίνες του «Cavo Tagoo» στη Μύκονο

Τζούλια Κορφ - Το χρυσό κορίτσι του Instagram με τους 1 εκατομμύριο followers





Mε μαγευτικές εικόνες από διάφορα σημεία τηςνα κατακλύζουν καθημερινά τα προφίλ διάσημων επισκεπτών με εκατομμύρια ακόλουθους στο παντοδύναμοκαι με το πρακτορείονα κατατάσσει τη χώρα μας ωςτα μηνύματα για τον τουρισμό μοιάζουν ελπιδοφόρα μετά τα διαδοχικά lockdown και τις απαγορεύσεις. Σύμφωνα με το, η Ελλάδα βρίσκεται για πρώτη φορά στην κορυφή του leaderboard, καθώς από τις 25 Ιουνίου έχουν καταγραφεί στις ελληνικές μαρίνες τουλάχιστον, με την αύξηση σε σχέση με τον Μάιο να ξεπερνά το 70%.Να σημειωθεί ότι στην αντίστοιχη λίστα για το 2019, η χώρα μας βρισκόταν στην τρίτη θέση. Ανάμεσα σταπου τράβηξαν την προσοχή, το χρυσό «», που έριξε άγκυρα στον κόλπο τηςστη, το εντυπωσιακό σκάφος των 116 μέτρων «» στονκαι το «των 300 εκατ. δολαρίων που αγκυροβόλησε στην παραλίαστηΣημαντικά τα ονόματα των πρεσβευτών της παγκόσμιας σόουμπιζ που έχουν επιλέξει μέχρι σήμερα τη χώρα μας, οι οποίοι με τις καθημερινές αναρτήσεις τους ανεβάζουν όλο και πιο ψηλά τη μετοχή της Ελλάδας στο «χρηματιστήριο» του Instagram όταν για μια παρόμοιου τύπου διαφημιστική καμπάνια θα απαιτούνταν η χώρα να ξοδέψει ασύλληπτα ποσά. Οι ειδικοί του τουρισμού και του digital marketing, μάλιστα, θεωρούν σίγουρο ότι πολλοί από τους ακόλουθους των διάσημων προσώπων θα θελήσουν να ζήσουν μια παρόμοια εμπειρία ακόμα και φέτος.Ετσι, από την ώρα που ο «βασιλιάς» του Instagram Τζάστιν Μπίμπερ, με τους 180 εκατομμύρια ακόλουθους, γνωστοποίησε ότι βρίσκεται για διακοπές στις Κυκλάδες μαζί με τη σύζυγό του και γνωστό μοντέλο, οι φωτογραφίες από τη Μύκονο, τη Μήλο και την Πάρο ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Την παρουσία του διάσημου τραγουδιστή στο κοσμοπολίτικο νησί αποκάλυψαν πρώτοι οι θαυμαστές του, οι οποίοι τον αναγνώρισαν και του ζήτησαν να φωτογραφηθούν μαζί του. Το «χρυσό» ζευγάρι επέλεξε να επισκεφτεί τα ελληνικά νησιά με θαλαμηγό 55 μέτρων, το κόστος ενοικίασης της οποίας αγγίζει τα 250.000 ευρώ την εβδομάδα.μπορεί φέτος να επέλεξε για πρώτη φορά να κάνει διακοπές στην Ελλάδα, ωστόσο έχει επισκεφτεί ξανά τη χώρα μας και συγκεκριμένα τη Σαντορίνη το 2015 και το 2016, όταν για την ηχογράφηση του άλμπουμ του «Purpose» συνεργάστηκε με τον μουσικό παραγωγό Κώστα Καλημέρη, ο οποίος διατηρεί υπερσύγχρονο στούντιο στο Ακρωτήρι.Με μεγάλο θαυμασμό για τα νησιά του Ιονίου μίλησε μέσα από τα βίντεο που ανάρτησε την περασμένη εβδομάδα στα social media ο θρύλος του NΒΑ και των Λος Αντζελες Λέικερς. Από τηνμέχρι την ομηρικήκαι τη, ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας δεν σταμάτησε στιγμή να ενημερώνει τους ακολούθους του για τις ελληνικές ομορφιές. Φωτογραφίες από τιρκουάζ παραλίες και βίντεο με την εκπληκτική θέα από το Μοναστήρι των Καθαρών στο νησί του Οδυσσέα και μέσα από την εκκλησία τουστηείναι μόνο λίγες από τις στιγμές που μοιράστηκε ο 62χρονος παλαίμαχος άσος του ΝΒΑ μαζί με τη σύζυγο τουστα. Από τη, μάλιστα, οαποφάσισε να ανακοινώσει με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση ότι έγινε συνιδιοκτήτης τωνμε ποσοστό 30%. Η είδηση φυσικά έκανε γρήγορα τον γύρο του Διαδικτύου.Στη χώρα μας για διακοπές και η Χολιγουντιανή σταρμαζί με την πανέμορφη κόρη τηςαπό τον γάμο της με τον Μπρους Γούιλις. Η διάσημη σταρ περπάτησε την Πέμπτη στο, όπου επισκέφτηκε το ατελιέ των διάσημων Ελλήνων σχεδιαστών Mi-Ro, ενώ ξεναγήθηκε και στο Μουσείο Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας θαυμάζοντας κοστούμια και άλλα εκθέματα από τις τελετές έναρξης και λήξης του 2004. Σύμφωνα με πληροφορίες του «protothema.gr», μάνα και κόρη δεν βρίσκονται στη χώρα μας μόνο για διακοπές αλλά και για κουμπαριά, καθώς θα βαφτίσουν τις επόμενες μέρες το τρίτο παιδί του Ανδρέα και της Αθανασίας Στέγγου.Το ζεύγος είχε γνωριστεί με την ηθοποιό την εποχή που διατηρούσε σπίτι στο Μαϊάμι. Τότε ηήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό. Μετά τον επεισοδιακό χωρισμό των δύο ηθοποιών, ύστερα από οκτώ χρόνια, ο Ανδρέας και η Αθανασία Στέγγου εξακολούθησαν να διατηρούν επαφές και με τους δύο, με την Ντέμι Μουρ να φιλοξενείται για πρώτη φορά στη χώρα μας, στη βίλα του ζευγαριού, το 2012. Αυτή τη φορά μάνα και κόρη θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν με το σκάφος της οικογένειας Στέγγου σε πολλά ελληνικά νησιά, ενώ μαζί τους θα βρίσκονται και φίλοι τους από τη χώρα μας.Σαντορίνη ψήφισε για τις διακοπές του το εκρηκτικό μοντέλο της δεκαετίας του ’90, η 47χρονη σήμερα καλλονή, η οποία φωτογραφήθηκε στα πιο αναγνωρίσιμα σημεία του νησιού, με τους φαν της να την αποθεώνουν τόσο για την ομορφιά του τοπίου όσο και για την εικόνα της, που εξακολουθεί να είναι το ίδιο εντυπωσιακή. Η Χερτζίκοβα, από την πρώτη κιόλας στιγμή που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής της, απέδειξε με το άψογο στυλ της ότι της ταιριάζει απόλυτα η άγρια εικόνα του νησιού, που είναι γνωστή στα πέρατα του κόσμου.Πάρος, Σαντορίνη, Μύκονος με στάση στο ιερό νησί της Δήλου για ξενάγηση στην καλύτερα διατηρημένη αρχαία πόλη στην Ελλάδα για τον Λάιονελ Ρίτσι, τον τραγουδιστή των ανεπανάληπτων επιτυχιών «Hello», «Say You Say Me» και «All Night Long». Ο τραγουδιστής επέλεξε μαζί με τα τρία παιδιά του και τον γαμπρό του να κάνουν διακοπές στις Κυκλάδες με σκάφος. Από τις φωτογραφίες και τα βίντεο της οικογένειας ξεχωρίζουν τα κυκλαδίτικα σοκάκια της Πάρου και της Μυκόνου, η άγρια ομορφιά της Οίας και τα πλάνα από το Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από το 1990, τη Δήλο.Την Ελλάδα προτίμησε για διακοπές με σκάφος και η ιέρεια της μόδας και θρυλική σχεδιάστρια Νταϊάν Φον Φίρστενμπεργκ. Συνοδευόμενη από τον σύζυγό της και ιδρυτή της Fox Broadcasting Company, το όνομα του οποίου βρίσκεται στη λίστα με τους πλουσιότερους άνδρες στον κόσμο. Το ζευγάρι μέχρι και σήμερα έχει επισκεφτεί την Αθήνα για ξενάγηση στην Ακρόπολη και το ιστορικό τρίγωνο, την πανέμορφη Σίφνο, ενώ αμέσως μετά σήκωσε πανιά για Μήλο. Η σχεδιάστρια μόδας απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι πάνω στη θαλαμηγό τους «», που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ιστιοφόρα του κόσμου, με μήκος 93 μέτρα. Λέγεται ότι ο μεγιστάνας το απέκτησε το 2009 αντί 100 εκατ. δολαρίων. Να σημειωθεί ότι στη λεζάντα της φωτογραφίας του Παρθενώνα, ηέγραψε ότι βρίσκεται στη «Γενέτειρα της Δημοκρατίας».Το εξοχικό τους στις Σποράδες, και συγκεκριμένα στη Σκιάθο, είχαν επισκεφτεί τις τελευταίες ημέρες το διάσημο ζευγάρι των ηθοποιώνκαι. Οι δυο τους λατρεύουν τις ομορφιές του νησιού, με την ηθοποιό μάλιστα να μην έχει σταματήσει α το αποδεικνύει αναρτώντας συνεχώς φωτογραφίες και βίντεο στα social media όπου είναι ιδιαίτερα ενεργή. Νωρίτερα στο νησί έκανε διακοπές και η κόρη της από τον γάμο της με τον ηθοποιό Μπιλ Χάτσον, Κέιτ, λίγο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της ταινίας «Knives Out 2» στις Σπέτσες. Στην ταινία, εκτός από την, πρωταγωνιστεί και ο Ντάνιελ Κρεγκ και η πλοκή της διαδραματίζεται πίσω από τις κλειστές πόρτες μιας έπαυλης των. Πρωταγωνιστούν ακόμα οιΕλληνικό καλοκαίρι επιλέγουν φανατικά ολοένα περισσότερεςμε σκοπό να φωτογραφηθούν για τα πιο διάσημα brands, τα οποία είναι διατεθειμένα να πληρώσουν πολλές χιλιάδες ευρώ για μία και μόνο φωτογραφία τους στο Instagram. Οι αμοιβές των κοριτσιών κυμαίνονται ανάλογα με τον αριθμό των followers που διαθέτει καθεμία και το engagement που έχει κάνει για τουλάχιστον τρεις μήνες με το brand. Τα ποσά μπορούν εύκολα να ξεπεράσουν ακόμα και τα 10.000 ευρώ με την επιτυχία να θεωρείται δεδομένη και το Influence Marketing να κερδίζει συνεχώς έδαφος. Αυτές τις ημέρες είναι μεγάλη η λίστα με τις διάσημεςπου έχουν επισκεφτεί τη χώρα μας. Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζουν η Χόφιτ Γκόλαν και η Κλόε Τέρε, με 2,7 και 2,6 εκατομμύρια followers αντίστοιχα, να ταξιδεύουν στις Κυκλάδες, ημε 1,5 εκατομμύριο, ηκαι ηαπό 1 εκατομμύριο. Πολλές και εκείνες που θα έρθουν το επόμενο διάστημα, με τημε τους 2,1 followers να θεωρείται από τις πιο περιζήτητες.Στα νησιά της χώρας θα βρεθούν επίσης η, η, η, ηκαι άλλες. Οπως αναφέρει στο «protothema.gr» ο σύμβουλος επικοινωνίας με ειδίκευση στα ξενοδοχεία, που θεωρείται από τους πρώτους που πίστεψαν στη δυναμική των influencers καλώντας τις από τους πρώτους στην Ελλάδα το 2015, υπάρχουν ξενοδοχεία στα οποία οι κρατήσεις αγγίζουν και το 80% μετά από μια φωτογραφία των κοριτσιών στο Instagram. «Μέχρι πριν από λίγα χρόνια η αλήθεια είναι ότι τα ξενοδοχεία τις καλούσαν, τώρα πια είναι τόσες πολλές οι δυνατές influencers που τα ξενοδοχεία έχουν τη δυνατότητα ακόμα και να τις απορρίψουν, με εκείνες να πληρώνουν στο τέλος τη διαμονή τους. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει με τη δυναμική που έχουν στο να επηρεάζουν τους followers τους.Ακόμα και οι σελίδες των ξενοδοχείων στογεμίζουν με ακόλουθους. Είναι στο χέρι κάθε επιχειρηματία, κατόπιν, πώς θα αξιοποιήσει το αποτέλεσμα. Συνήθως, κάνουν εκπτώσεις για κάποιο διάστημα, με αποτέλεσμα οι κρατήσεις να αυξάνονται συνεχώς», αναφέρει. Ο ίδιος επισημαίνει ότι «η Λουτσία Γιαβορτσέκοβα, που θεωρείται από τις πιο δυνατές, πήγε πέρσι σε ένα απλό boutique hotel της Σαντορίνης που δεν ήταν του βεληνεκούς της, καθώς ήταν ένα απλό ξενοδοχείο κι όμως έσπασαν τα τηλέφωνα για κρατήσεις.Δεν συμβαίνει με όλες αυτό. Απλά κάποιες με μια ανάρτησή τους θα πάρουν απευθείας 5.000 followers την ημέρα».Εκτός από τις influencers, τις επόμενες ημέρες θα βρεθεί στη χώρα μας και δημοσιογράφος του «» για ένα εκτενές αφιέρωμα στο ελληνικό καλοκαίρι: «Δεν καλούμε μόνο influencers αλλά και πολλούς δημοσιογράφους από το εξωτερικό. Στις 20 Ιουλίου θα μας επισκεφτεί για διακοπές το “Forbes” για ένα αφιέρωμα στην Ελλάδα. Οι influencers έχουν μεγάλη επιρροή και το κοινό τους να ανταποκρίνεται πραγματικά. Μέσω των κοριτσιών δεν πουλάμε δωμάτια σε ξενοδοχεία, αλλά την εμπειρία. Ο follower θα πρέπει να καταλάβει πως μπορεί να ζήσει την ίδια εμπειρία με το είδωλό του στο Ιnstagram».