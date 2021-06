Ο «Τόνι Σοπράνο» επιστρέφει: Δείτε το τρέιλερ του πρίκουελ της αριστουργηματικής σειράς «The Sopranos»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι λάτρεις της σειράς «The Sopranos», η οποία αποτέλεσε «σταθμό» στην αμερικανική τηλεόραση εξαιτίας του καλογραμμένου σεναρίου, των εκπληκτικών ερμηνειών και της αριστοτεχνικής σκηνοθεσίας της, περίμεναν καιρό αυτή τη στιγμή.Το νέο τρέιλερ που κυκλοφόρησε για την ταινίαη οποία θα κάνει πρεμιέρα στα σινεμά (και στο) την 1η Οκτωβρίου, δίνει μια «χορταστική» γεύση από το πρίκουελ της πετυχημένης σειράς του HBO που για έξι σεζόν (από το 1999 έως το 2005) κρατούσε καθηλωμένους τους Αμερικανούς θεατές.Σύμφωνα με τη, η ταινία εστιάζει στη ζωή του έφηβου «Τόνι Σοπράνο», τον οποίο υποδύεται στο πρίκουελ ο αληθινός γιος του χαρισματικού, ο οποίος υποδύθηκε τον μαφιόζο με την πληθωρική προσωπικότητα στο «The Sopranos». Υπενθυμίζεται ότι ο Γκαντολφίνι έφυγε από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς το 2013, και η εμφάνιση του γιου του στην μεγάλη οθόνη, και μάλιστα στον ρόλο που σημάδεψε τη ζωή του πατέρα του, είναι ιδιαίτερα συγκινητική.Το σενάριο του «The Many Saints of Newark» έχει γράψει ο δημιουργός της αυθεντικής σειράς,μαζί με τον Λόρενς Κόνερ. Η σκηνοθεσία ανήκει στον βετεράνο των «Sopranos». Η πλοκή εκτυλίσσεται γύρω στο 1967, την εποχή δηλαδή των ταραχών του Νιούαρκ, κατά τις οποίες αντίπαλες συμμορίες επιχειρούσαν να ανατρέψoυν την κυριαρχία της οικογένειας εγκλήματος Ντιμέο στην περιοχή.Στο τρέιλερ του «The Many Saints of Newark» εμφανίζονται και άλλοι χαρακτήρες «γνώριμοι» στους φαν της σειράς, όπως η», η μητέρα του μαφιόζου με τη σαδιστική προσωπικότητα και το ραδιούργο μυαλό. Επίσης το κλιπ μας «συστήνει» τον, τον πατέρα του «Κρίστοφερ» τον οποίο υποδύθηκε ο Μάικλ Ιμπεριόλι στη σειρά. Πρόκειται για τον χαρακτήρα που φαίνεται να προετοιμάζει τον «Τόνι» για την είσοδό του στην παρανομία.Εκτός από τον Μάικλ Γκαντολφίνι το λαμπερό καστ περιλαμβάνει επίσης τους Λ