Τράβις Σκοτ: Θα τιμηθεί στο φετινό 72ο γκαλά Parsons Benefit στη Νέα Υόρκη

Ο ράπερείναι ένας από τους δημιουργούς που θα τιμηθούν στο 72ο ετήσιο γκαλά Parsons Benefit που διοργανώνεται από τη Σχολή Ντιζάνι The New School στη Νέα Υόρκη.Η Σχολή Πάρσονς επιλέγει εκπροσώπους του κόσμου της μόδας που έχουν αποδείξει τον αντίκτυπό τους στη βιομηχανία μέσω συνεισφορών στον σχεδιασμό, το λιανικό εμπόριο, την επιχειρηματικότητα, τη βιωσιμότητα, τις τέχνες και την κοινωνική δικαιοσύνη.Ο Τράβις Σκοτ δεν είναι μόνον ένα παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο, αλλά είναι διεθνώς γνωστός για το θρυλικό του στυλ και μάλιστα τα τελευταία χρόνια για τις συνεισφορές του στον χώρο των αθλητικών ενδυμάτων και υποδημάτων και του streetwear.συνεχίζει να ταράζει τα νερά σε διάφορους κλάδους και πρόσφατα ανακοίνωσε την ίδρυση της οργάνωσης Cactus Jack Foundation σε συνεργασία με τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Historically black colleges and universities (HBCUs) και τη Σχολή Parsons με στόχο την ενδυνάμωση της νεολαίας μέσω της εκπαίδευσης και δημιουργικών πόρων.«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που λαμβάνω αυτήν την τιμή από το The New School και είμαι ευγνώμων που είμαι μέλος αυτής της ομάδας καινοτόμων. Πάντα προσπαθούσα να συνδυάσω τη μόδα, την τεχνολογία και τις τέχνες σε ό,τι κάνω. Όλα αυτά συνδέονται και αποτελούν φυσική προέκταση της δουλειάς μου. Δεν αφορά συγκεκριμένες μάρκες ή ετικέτες. Πρόκειται για όραμα. Να δημιουργώ δικά μου πράγματα και να μην συμβιβάζομαι ποτέ» ανέφερε σε δήλωσή του, ο Αμερικανός ράπερ.Φέτος, η Σχολή Ντιζάιν Parsons τιμά επίσης τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Macy Inc., Τζεφ Γκένετ, την πρώην διευθύνουσα σύμβουλο του Burberry, Άντζελα Άρεντς και τους σχεδιαστές Gabriela Hearst και Kerby Jean-Raymond.Στο παρελθόν στο Parsons Benefit έχουν τιμηθεί ηκαι ο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τόσο με φυσική παρουσία όσο και διαδικτυακά στις 15 Ιουνίου στο The Rooftop στο Pier 17 στη Νέα Υόρκη.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ